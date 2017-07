В ближайшие дни Лас-Вегас примет у себя сразу три крупных хакерских мероприятия: конференции BSides (25-27 июля), Black Hat (26-27 июля) и DEF CON (27-30 июля). Из-за этого «съезда хакеров» город вынужден перейти на особый режим работы: многие компании и организации спешно закрывают свои сети, а ИБ-специалисты шутят, что в эти дни в Вегас лучше не брать ничего сложнее одноразового кнопочного мобильника.

Публика, уже начавшая съезжаться на конференции, заметила, что в этом году Лас-Вегас, по всей видимости, наученный горьким опытом прошлых лет, подготовился к «нашествию» ИБ-специалистов. К примеру, развлекательный комплекс Caesars Palace, в котором будет проходить DEF CON, был вынужден закрыть свой бизнес-центр на время проведения мероприятия, так как руководство всерьез опасается хакерских атак.

«В связи с проведением хакерской конференции DEF CON, [доступ] к компьютерам бизнес-центра будет закрыт с понедельника 24 июля, до понедельника 31 июля. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, по вопросам связанным с печатью. Мы приносим извинения, за доставленные неудобства. Спасибо», — такое объявление было обнаружено в бизнес-центре Caesars Palace.

Также за безопасность своих систем опасается и местное представительство компании UPS. Причем сотрудники UPS наглядно продемонстрировали, что они не совсем понимают, чего именно следует опасаться. «В связи с проведением хакерской конференции DEF CON, мы будем принимать заказы только на распечатку писем с вложениями. Мы не примем распечатку с USB или какие-либо ссылки. Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласит объявление в местном отделении UPS.

Напомню, что в прошлом во время проведения конференций действительно происходили различные «хакерские инциденты». К примеру, участники Black Hat обнаружили в одном из казино банкомат с установленным на нем скиммером (фальшивой оказался почти вся лицевая панель машины). И хотя сначала все решили, что скиммер установил кто-то из участников мероприятия, ради какого-то эксперимента, позже выяснилось, что банкомат со скиммером стоял в казино задолго до начала Black Hat.

Теперь, когда «хакерская неделя» в Вегасе уже стартовала (BSides уже идет полным ходом), специалисты со всего мира упражняются в юморе, старательно поддерживая всеобщую паранойю и мнение, что очень опасно находиться в эти дни в Лас-Вегасе и использовать какие-либо гаджеты. Ниже можно увидеть небольшую подборку тематических твитов. Но, как говорится, в каждой шутке…

