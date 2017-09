О небезопасности набора сигнальных телефонных протоколов SS7 (или ОКС-7, Система сигнализации № 7), который до сих пор используют крупнейшие операторы связи по всему миру, говорят очень давно. Дело в том, что SS7 был разработан еще в 1975 году, а в настоящее время безнадежно устарел и фактически не имеет никакой защиты.

Исследователи не раз доказывали небезопасность SS7 и даже описывали возможные способы эксплуатации проблем стека. К примеру, немецкий эксперт Тобиас Энгель (Tobias Engel) дважды выступал на конференции Chaos Communication Congress, в 2010 и 2014 годах, предупреждая о том, что при помощи SS7 можно обнаружить и отследить практически любого жителя планеты, просто зная его телефонный номер.

В том же 2014 году специалисты компании Positive Technologies Дмитрий Курбатов и Сергей Пузанков представили доклад на конференции Positive Hack Days, в котором рассказывали не только о прослушке, но и о многих других возможностях хакеров в сигнальной сети SS7, включая DoS-атаки, фрод, перевод денег, перехват SMS-сообщений и определение местоположения абонента без его ведома.

Весной 2017 года и вовсе стало известно о том, что атаки с использованием уязвимостей SS7 перешли из теоретической плоскости в реальность. Тогда журналисты немецкого издания Süddeutsche Zeitung рассказали о проведенном ими расследовании, согласно которому преступники уже атакуют SS7, чтобы обходить механизм двухфакторной аутентификации, используемый банками, и осуществлять неавторизованные транзакции с чужих счетов.

К сожалению, даже это не смогло привлечь к проблеме должного внимания. Поэтому теперь специалисты компании Positive Technologies решили еще раз, не словом, но делом, продемонстрировать миру небезопасность SS7. Специалисты опубликовали proof-of-concept видеоролик, в котором атака предстает во всей красе.

Вначале исследователи узнали номер телефона и email-адрес (Gmail) своей теоретической жертвы, а затем инициировали процесс сброса пароля для данной учетной записи. Так как у жертвы была подключена двухфакторная аутентификация, исследователи воспользовались уязвимостями SS7 и перехватили SMS-сообщение, содержащее одноразовый код.

Захватив управление аккаунтом Gmail, специалисты направились прямиком на одну из крупнейших криптовалютных бирж мира, Coinbase, так как кошелек жертвы был привязан к скомпрометированному почтовому ящику. После этого осталось только сбросить пароль и здесь, еще раз перехватить SMS, и все денежные средства теоретического пострадавшего перешли в полное распоряжение исследователей.

Хотя со стороны, для неискушенного пользователя, атака может выглядеть как уязвимость Gmail или Coinbase, это совсем не так, уязвимы сами сотовые сети, а также ненадежна двухфакторная аутентификация через SMS. Напомню, что еще в середине 2016 года Национальный институт стандартов и технологий США (The National Institute of Standards and Technology, NIST) представил документ, согласно которому, использование SMS-сообщений для осуществления двухфакторной аутентификации в будущем поощряться не будет. В документе содержится прямое указание на то, что использование SMS-сообщений для двухфакторной аутентификации будет рассматриваться как «недопустимое» и «небезопасное».