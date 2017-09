ИБ-спеицалисты обратили внимание на массовую спам-кампанию, стартовавшую еще 19 сентября 2017 года. Первым происходящее заметил исследователь Деррик Фармер (Derrick Farmer), процитировавший у себя в твиттере сообщение группировки Phantom Squad.

PSA: Apparently these Phantom Skids are going to DDoS everyone on "Sept 30st". Better watch out! @x0rz @malwrhunterteam pic.twitter.com/BRYCtPMMIV

— Derrick (@Ring0x0) September 19, 2017