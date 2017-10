Бразильский разработчик Матеус Мариано (Matheus Mariano) обнаружил в составе вышедшей в сентябре macOS High Sierra крайне неприятный баг (CVE-2017-7149). В этой версии ОС файловая система APFS (Apple File System) используется по умолчанию для накопителей SDD, и разработчики Apple обещали за счет этого лучшую производительность и более надежное шифрование. Увы, именно с APFS была связана найденная бразильским специалистом проблема, которая свела к нулю всю надежность нового шифрования.

Ошибка обнаружилась, когда Мариано использовал Disk Utility для добавления нового зашифрованного тома APFS. Так, во время этой процедуры система попросила его задать пароль, а также при желании указать подсказку, которая поможет вспомнить его, если это потребуется. После того как новый том был создан и смонтирован, macOS потребовала ввести заданный пароль. Однако любопытный исследователь нажал на кнопку «Показать подсказку» (Show Hint), после чего увидел вместо подсказки только что созданный пароль, открытым текстом. Ниже можно увидеть демонстрация проблемы на видео.

Однако это не единственный баг, который специалистам Apple пришлось экстренно устранять. Дело в том, что в конце сентября 2017 года, спустя буквально несколько часов после релиза High Sierra, известный ИБ-эксперт и сотрудник Synack Патрик Вордл (Patrick Wardle) сообщил о критической уязвимости в Keychain, которая получила идентификатор CVE-2017-7150 и затрагивает предыдущие версии ОС.

