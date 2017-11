WordPress — самая популярная CMS в мире. На ней работает от четверти до трети сайтов, и уязвимости в ней находят частенько. На этот раз мы разберем логическую недоработку, которая позволяет проводить широкий спектр атак — от обхода авторизации и SQL-инъекций до выполнения произвольного кода. Добро пожаловать в удивительный мир инъекций в WordPress!

Уязвимость кроется в одном из методов ядра, который отвечает за формирование запросов к базе данных. Для нее имеется хиленький PoC, и я его покажу, но главное — понять саму логику ошибки, почему она существует и каким образом ее можно проэксплуатировать. Этот материал будет особенно полезен тем, кто проводит аудиты исходников приложений, которые взаимодействуют с базами данных, так как в статье будут затронуты методы обнаружения ошибок в кастомных абстракциях для формирования и выполнения запросов к БД.

Стенд

Для начала, как водится, нам понадобится тестовый стенд. На момент написания статьи уязвимость была исправлена в последней версии WP — 4.8.3. Поэтому мы возьмем версию 4.7.4, там баг присутствует, и его можно потискать. Я рекомендую воспользоваться докер-контейнером, в котором уже есть все необходимое для запуска установки CMS и не нужно возиться с настройками веб-сервера. Благо в хабе «Докера» есть официальный репозиторий WordPress и можно развернуть рабочий сервер с нужной версией всего несколькими командами.

docker run -p3306:3306 -d --rm --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="toor" mysql docker run -p80:80 -d --link some-mysql:mysql --rm -e WORDPRESS_DB_PASSWORD="toor" wordpress:4.7.4-php5.6-apache

После этого переходим в браузере по IP «Докера» и наблюдаем знаменитую пятисекундную установку.

Также мы создадим несколько скриптов на PHP, они понадобятся нам для понимания и отладки разных ступеней и вариантов эксплуатации. Все их будет объединять одно — загрузка ядра WordPress. Это можно сделать при помощи следующего кода:

<?php # No need for the template engine define( 'WP_USE_THEMES', false ); # Load WordPress Core require_once( 'wp-load.php' );

На этом приготовления закончены, приступаем к серфингу по исходникам.

Работа с БД в WordPress

Для построения и выполнения запросов к базе данных WordPress использует класс wpdb .

/wp-includes/wp-db.php

38: /** 39: * WordPress Database Access Abstraction Object ... 51: */ 52: class wpdb {

В качестве драйвера используется MySQLi или MySQL, если первая библиотека отсутствует в системе.

/wp-includes/wp-db.php

632: /* Use ext/mysqli if it exists and: ... 638: if ( function_exists( 'mysqli_connect' ) ) { 639: if ( defined( 'WP_USE_EXT_MYSQL' ) ) { 640: $this->use_mysqli = ! WP_USE_EXT_MYSQL; 641: } elseif ( version_compare( phpversion(), '5.5', '>=' ) || ! function_exists( 'mysql_connect' ) ) { 642: $this->use_mysqli = true; 643: } elseif ( false !== strpos( $GLOBALS['wp_version'], '-' ) ) { 644: $this->use_mysqli = true; 645: } 646: }

Ядро CMS использует метод prepare для обработки всех запросов — это кастомная реализация так называемых подготовленных выражений или связываемых переменных (prepared statements).

/wp-includes/wp-db.php

1257: /** 1258: * Prepares a SQL query for safe execution. Uses sprintf()-like syntax. 1259: * 1260: * The following directives can be used in the query format string: 1261: * %d (integer) 1262: * %f (float) 1263: * %s (string) 1264: * %% (literal percentage sign - no argument needed) ... 1291: public function prepare( $query, $args ) { 1292: if ( is_null( $query ) ) 1293: return; ... 1300: $args = func_get_args(); 1301: array_shift( $args ); ... 1309: array_walk( $args, array( $this, 'escape_by_ref' ) ); 1310: return @vsprintf( $query, $args ); 1311: }

Основная идея — в использовании шаблонов форматирования строк, аналогичных функции sprintf, для указания типа и местоположения переменных в запросе. Именно результат работы vsprintf и возвращает prepare. А эта функция — не что иное, как такой же sprintf , только в качестве аргумента она принимает массив параметров.

Например, попробуем выполнить какой-нибудь запрос (тестовый файл, настало твое время!).

$wpdb->prepare("SELECT id, user_login FROM $wpdb->users WHERE ID = %d", 1);

В процессе работы %d заменяется на параметр, который мы передали, в данном случае это единица. В результате мы получаем данные пользователя с ID=1 .

Но такие статичные запросы нас мало интересуют, давай рассмотрим запрос с пользовательскими данными.

$wpdb->prepare("SELECT id, user_login FROM $wpdb->users WHERE user_login = %s", $_GET['login']);

Попробуем передать в качестве логина что-то в духе стандартной SQL-инъекции — admin' or 1=1 . Разумеется, такой вектор не отработает. Пробежимся по пути обработки запроса. Как запрос и параметр попадают в метод prepare ?

Все переданные параметры сваливаются в переменную args , а запрос находится в query .

/wp-includes/wp-db.php

1300: $args = func_get_args(); 1301: array_shift( $args );

Если в качестве аргументов уже был передан массив, то используем его.

1302: // If args were passed as an array ( in vsprintf), move them up 1303: if ( isset( $args[0] ) && is_array($args[0]) ) 1304: $args = $args[0];

Теперь работа с запросом. Если в нем строковые параметры уже обрамлены одинарными или двойными кавычками, убираем их.

1305: $query = str_replace( "'%s'", '%s', $query ); // in case someone mistakenly already singlequoted it 1306: $query = str_replace( '"%s"', '%s', $query ); // doublequote unquoting

Затем идет проверка значений типа float, которая не сильно нас интересует.

1307: $query = preg_replace( '|(?<!%)%f|' , '%F', $query ); // Force floats to be locale unaware

Следующее регулярное выражение добавляет одинарные кавычки к переменным, которые должны быть строками. При этом не учитываются экранированные плейсхолдеры типа %%s .

1308: $query = preg_replace( '|(?<!%)%s|', "'%s'", $query ); // quote the strings, avoiding escaped strings like %%s

Далее пробегаемся по переданным аргументам функцией escape_by_ref .

1309: array_walk( $args, array( $this, 'escape_by_ref' ) );

Функция, как ты можешь понять из названия, выполняет экранирование переданных в args значений. На самом деле это лишь обертка с небольшим условием для _real_escape , которая прогоняет все отправленные переменные через функцию mysqli_real_escape_string .

/wp-includes/wp-db.php

1252: public function escape_by_ref( &$string ) { 1253: if ( ! is_float( $string ) ) 1254: $string = $this->_real_escape( $string ); 1255: }

/wp-includes/wp-db.php

1168: function _real_escape( $string ) { 1169: if ( $this->dbh ) { 1170: if ( $this->use_mysqli ) { 1171: return mysqli_real_escape_string( $this->dbh, $string ); 1172: } else { 1173: return mysql_real_escape_string( $string, $this->dbh ); 1174: } 1175: }

Затем данные улетают в функцию vsprintf , которая вставляет их в запрос, и он возвращается пользователю для дальнейших манипуляций.

/wp-includes/wp-db.php

1310: return @vsprintf( $query, $args );

Поэтому на выходе запрос с псевдоинъекцией будет корректно экранирован и выполнен.

С виду вроде бы все логично и аккуратно. Какие же тут могут быть подводные камни?