Недавно мир узнал о серьезной уязвимости в системе управления контентом Drupal — мы тогда подробно писали об этом . Однако, разобрав проблему в ветке 8.x, мы оставили за кадром аналогичную брешь в Drupal 7. А ведь на этой версии сейчас работает куда больше сайтов! Эксплуатировать уязвимость в ней сложнее, но не намного. Сейчас я покажу, как это делается.

Подготовка

Для демонстрации уязвимости проще всего использовать официальный репозиторий Drupal на Docker Hub. Разворачиваем контейнер с нужной версией CMS. Сначала поднимаем сервер БД.

$ docker run -d -e MYSQL_USER="drupal" -e MYSQL_PASSWORD="7C4TYVARsy" -e MYSQL_DATABASE="drupal" --rm --name=mysql --hostname=mysql mysql/mysql-server

Теперь дело за контейнером с CMS. В этот раз берем самую старую уязвимую версию — 7.57.

$ docker run -d --rm -p80:80 -p9000:9000 --link=mysql --name=drupalvh --hostname=drupalvh drupal:7.57

Теперь через веб-интерфейс устанавливаем Drupal и проверяем, все ли у нас работает.

Еще неплохо было бы завести отладчик. Для этого я дополнительно установлю расширение Xdebug.

$ pecl install xdebug $ echo "zend_extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/xdebug.so" > /usr/local/etc/php/conf.d/php-xdebug.ini $ echo "xdebug.remote_enable=1" >> /usr/local/etc/php/conf.d/php-xdebug.ini $ echo "xdebug.remote_host=192.168.99.1" >> /usr/local/etc/php/conf.d/php-xdebug.ini $ service apache2 reload

Не забудь поменять IP-адрес 192.168.99.1 на свой и обрати внимание на путь до скомпиленной библиотеки xdebug.so . После перезагрузки конфигов Apache можешь запускать свой любимый дебаггер. В работе я по-прежнему использую PhpStorm и расширение Xdebug helper для Chrome.

Теперь скачиваем исходники CMS, слушаем 9000-й порт — и вперед, к победам.

Первые шаги

Перейдем на страницу создания нового аккаунта. В седьмой версии она значительно аскетичнее, чем в восьмой.

Из-за того, что отсутствует возможность загрузить аватар, стандартный вектор эксплуатации тут не сработает. Значит, нужно найти новый! Суть бага все та же — это внедрение элементов в Renderable Arrays, которые будут обработаны с помощью Render API. Существуют специальные элементы, которые вызывают функцию call_user_func с кастомными параметрами.

Для начала посмотрим, как обрабатываются роуты в приложении. Если у тебя на сервере включены семантические URL, то URI перенаправляются на файл index.php как GET-параметр q .

/index.php

19: require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/bootstrap.inc'; 20: drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL); 21: menu_execute_active_handler();

/includes/menu.inc

510: function menu_execute_active_handler($path = NULL, $deliver = TRUE) { ... 521: if ($page_callback_result == MENU_SITE_ONLINE) { 522: if ($router_item = menu_get_item($path)) {

Например, для отображения страницы http://drupal.vh/user/register будет выполнен запрос http://drupal.vh/index.php?q=user/register .

/includes/menu.inc

455: function menu_get_item($path = NULL, $router_item = NULL) { 456: $router_items = &drupal_static(__FUNCTION__); 457: if (!isset($path)) { 458: $path = $_GET['q']; 459: } 460: if (isset($router_item)) { 461: $router_items[$path] = $router_item; 462: }

Далее путь разбивается при помощи функции array_slice и выполняется запрос к базе данных для выборки путей из таблицы с роутами. По умолчанию menu_router .

473: $parts = array_slice($original_map, 0, MENU_MAX_PARTS); 474: $ancestors = menu_get_ancestors($parts); 475: $router_item = db_query_range('SELECT * FROM {menu_router} WHERE path IN (:ancestors) ORDER BY fit DESC', 0, 1, array(':ancestors' => $ancestors))->fetchAssoc();

В таблице хранятся колбэки, которые нужно выполнять при обращении к соответствующим путям.