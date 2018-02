Joomla — вторая по популярности система управления сайтами после WordPress. Уязвимость, о которой мы поговорим в этой статье, позволяет атакующему без особых проблем одним запросом поднять свои привилегии в CMS до суперпользователя, от которого до выполнения кода один шаг.

Проблема затрагивает все существующие версии Joomla вплоть до 3.8.3. О деталях сообщил исследователь из компании RIPS Technologies. Уязвимость получила идентификатор CVE-2018-6376. В версии 3.8.4 она была исправлена разработчиками CMS, о чем сообщается в анонсе от 30 января.

Проэксплуатировать уязвимость можно, обладая привилегиями менеджера в системе или выше. Сам баг довольно интересный, и его изучение позволит нам поговорить о технике инъекций second order SQL.

Стенд

Для тестирования эксплоита первым делом готовим стенд. Разумеется, у Joomla есть официальный репозиторий на сайте Docker Hub, где ты можешь найти всевозможные версии CMS. Но использовать их я не буду и подготовлю свой контейнер, поскольку делается это всего несколькими командами.

Сначала запускаем контейнер с Debian 9.

docker run -ti -p80:80 --rm --name=joomlavh --hostname=joomlavh debian /bin/bash

Ставим все необходимое: MySQL, Apache 2 и PHP 7.0.

apt-get update && apt-get install -y mysql-server apache2 php php7.0-xml php7.0-mysqli nano wget

Теперь сама CMS. Нам нужна версия 3.8.3.

cd /var/www/html/ wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-8-3/Joomla_3-8-3-Stable-Full_Package.tar.gz?format=gz tar xzf Joomla* chown -R www-data:www-data .

И последнее: стартуем нужные сервисы и создаем базу данных для будущей установки приложения.

service mysql start && service apache2 start mysql -u root -e "CREATE DATABASE joomla; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'megapass';"

После этого необходимо перейти на свежеподнятый веб-сервер и установить CMS.

Создай аккаунт с правами Manager, через него будем тестировать эксплоит.

Подробнее об уязвимости

Сколько всего порядков SQL-инъекций существует? Два. Инжект первого порядка выполняется сразу, а второго требует дополнительных запросов

Выделяют два порядка плюс латеральные инжекты, при которых подменяются значения переменных среды

Не ограничено по числу использованных запросов

Загрузка ... Загрузка ...

Из анонса уязвимости можно узнать, что корень проблемы — в отсутствии приведения типов переменной в информационных сообщениях темплейта Hathor (Hathor postinstall message).

Hathor — это название одного из предустановленных бэкенд-шаблонов административной панели, с которым поставляется Joomla.

По умолчанию используется темплейт isis (на всякий случай: он назван в честь богини Исиды, а не запрещенной в РФ организации), но пользователю разрешено вручную менять его в настройках профиля. Находится эта страничка по адресу /administrator/index.php?option=com_admin&view=profile&layout=edit .

Теперь настало время зарыться в дебри исходников. Но где искать? Отправную точку, как обычно, ищем в коммите, который решает проблему.

Как видишь, нам необходимо заглянуть в файл hathormessage.php .

/administrator/templates/hathor/postinstall/hathormessage.php

19: function hathormessage_postinstall_condition() 20: { ... 22: $user = JFactory::getUser(); ... 39: // Get the current user admin style 40: $adminstyle = $user->getParam('admin_style', ''); 41: 42: if ($adminstyle != '') 43: { 44: $query = $db->getQuery(true) 45: ->select('template') 46: ->from($db->quoteName('#__template_styles')) 47: ->where($db->quoteName('id') . ' = ' . $adminstyle[0]) 48: ->where($db->quoteName('client_id') . ' = 1'); ... 50: // Get the template name associated to the admin style 51: $template = $db->setquery($query)->loadResult();

После патча переменная $adminstyle приводится к int , значит, она нам и нужна. Строка 40 говорит нам о том, что значение переменной — это результат работы метода getParam из класса User .

/libraries/src/User/User.php

024: class User extends \JObject 025: { ... 318: public function getParam($key, $default = null) 319: { 320: return $this->_params->get($key, $default); 321: }

Параметры ( $this->_params ) текущего пользователя — это экземпляр класса Registry .

/libraries/src/User/User.php

233: public function __construct($identifier = 0, UserWrapper $userHelper = null) 234: { ... 242: // Create the user parameters object 243: $this->_params = new Registry;

При инициализации пользователя, сохранении данных профиля и прочих манипуляциях с пользовательскими настройками данные попадают в эту переменную. В том числе и нужный нам admin_styles . Нам остается лишь задать ему значение. Выше я уже писал, где находится редактирование профиля текущего юзера.

Давай включим сниффер и сохраним данные профиля. В пойманном пакете будет атрибут с названием jform[params][admin_style] . Так как в запрос попадает первый элемент массива, то добавляем каноничную кавычку.