В этой статье мы исследуем ошибки реализации CAPTCHA и CSRF-токенов, в результате чего научимся рассылать SMS в любом количестве через гейт Vodafone.

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Обзор онлайн SMS-сервиса Vodafone

Наш сегодняшний подопытный, портал http://mts.ua , раньше принадлежал «МТС Украина». Эту контору выкупил Vodafone. Есть на этом сайте и форма отправки SMS.

Защищена она цифровой CAPTCHA из четырех символов. Стоит отметить, что форма позволяет отправлять SMS только клиентам Vodafone с префиксами номеров:

+38050 +38066 +38095 +38099

Теперь посмотрим на саму CAPTCHA. Как видишь, цифры вполне различимы. Они имеют красный цвет, но их верх обрезан, и расположены они очень близко друг к другу.

А теперь приглядимся более внимательно к той части скрипта, которая отображает CAPTCHA. Если мы сформируем ссылку

http://www.mts.ua/?r=site/captcha&v=5981aff096f17&widgetId=messager&width=115&height=42&backColor=0xffffff&foreColor=0xff0000

то увидим CAPTCHA с высотой 42 пикселя и 115 пикселей шириной. Изменив значения на 242 и 315, мы получим удивительный результат: обрезанный верх цифр уйдет и расстояние между символами увеличится.

При отправке SMS скрипту http://www.mts.ua/ru/online-services/send-sms/ через метод POST передаются следующие параметры:

YII_CSRF_TOKEN — это CSRF-токен, который нужно прочитать из HTML один раз при подготовке рассылки;

— это CSRF-токен, который нужно прочитать из HTML один раз при подготовке рассылки; widgetId:'messager' — это стандартное значение, оно не меняется;

— это стандартное значение, оно не меняется; MessageForm[network]:'38050' — из значения ясно, что это мобильная сеть;

— из значения ясно, что это мобильная сеть; MessageForm[phone]:'123-45-67' — номер телефона, куда отправляем SMS;

— номер телефона, куда отправляем SMS; MessageForm[encoding]:'cyrilic' — кодировка сообщения, можно менять;

— кодировка сообщения, можно менять; MessageForm[is_translit]:'0' — транслитерация (0 — выключена, 1 — включена);

— транслитерация (0 — выключена, 1 — включена); MessageForm[message]:'Привет 123' — сам текст сообщения;

— сам текст сообщения; MessageForm[verifyCode]:'4444' — распознанная CAPTCHA.

Также не стоит забывать, что нужно хранить cookies! В дальнейшем мы к этому вернемся.

Разработка SMS-бомбера

Попробуем разработать SMS-бомбер — скрипт, который будет рассылать через гейт множество однотипных SMS-сообщений. Разрабатывать будем на Python 2.x, также нам понадобятся модули requests, pytesseract, Image.

Скрипт мы будем разрабатывать под Windows, с чем и связаны особенности установки Tesseract и настройки путей.

В самом начале мы получаем CSRF-токен:

def get_csrf(): xhtml=get_url("http://www.mts.ua/ru/online-services/send-sms/",1) xs=xhtml.find("var csrfToken = '") xl=len("var csrfToken = '") csrf_=xhtml[xs+xl:xs+xl+40] return csrf_

Функция очевидная — обычный поиск текста. CSRF-токен получаем всего один раз за всю рассылку.

Теперь нужно получить CAPTCHA и распознать ее. Для этого мы будем использовать Tesseract. Вначале нужно установить саму программу и модуль Python к ней. Полный исходный код функции можно посмотреть в скрипте, который я приведу в конце статьи.