Сотрудники европейского VPS-провайдера ICEBRG обнаружили в официальном Chrome Web Store сразу четыре вредоносных расширения.

По данным исследователей, расширения позволяли своим операторам отправлять зараженным браузерам любые команды в формате кода JavaScript. К счастью для пострадавших злоумышленники использовали эту возможность лишь для кликфрода (браузер загружал специальные сайты в фоновом режиме и скликивал на них рекламу), а также различных SEO-манипуляций.

Имя ID раширения Кол-во пользователей Связанные домены Nyoogle — Custom Logo for Google ginfoagmgomhccdaclfbbbhfjgmphkph 509 736 *.nyoogle.info Lite Bookmarks mpneoicaochhlckfkackiigepakdgapj n/a lite-bookmarks[.]info Stickies — Chrome’s Post-it Notes djffibmpaakodnbmcdemmmjmeolcmbae 21 600 stickies[.]pro Change HTTP Request Header ppmibgfeefcglejjlpeihfdimbkfbbn 14 000 change-request[.]info

Как видно в таблице выше, суммарно вредоносные расширения использовали более полумиллиона человек. Хуже того, специалисты ICEBRG уверенны, что среди пользователей опасных аддонов были сотрудники крупных компаний, и атакующие в теории имели возможность следить за пострадавшими пользователями и организациями, занимаясь шпионажем и другими вещами, куда хуже банального скликивания рекламы.

В настоящее время расширения уже удалены из Chrome Web Store, но по-прежнему установлены на компьютерах множества пользователей. Специалисты ICEBRG уже уведомили о проблеме представителей US-CERT, команду Google Safe Browsing Operations и National Cyber Security Centre of The Netherlands (NCSC-NL) и теперь надеются, что информация, в конечном счете, дойдет до пользователей, и те удалят опасные аддоны из своих браузеров.