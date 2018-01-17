Сотрудники европейского VPS-провайдера ICEBRG обнаружили в официальном Chrome Web Store сразу четыре вредоносных расширения.
По данным исследователей, расширения позволяли своим операторам отправлять зараженным браузерам любые команды в формате кода JavaScript. К счастью для пострадавших злоумышленники использовали эту возможность лишь для кликфрода (браузер загружал специальные сайты в фоновом режиме и скликивал на них рекламу), а также различных SEO-манипуляций.
|Имя
|ID раширения
|Кол-во пользователей
|Связанные домены
|Nyoogle — Custom Logo for Google
|ginfoagmgomhccdaclfbbbhfjgmphkph
|509 736
|*.nyoogle.info
|Lite Bookmarks
|mpneoicaochhlckfkackiigepakdgapj
|n/a
|lite-bookmarks[.]info
|Stickies — Chrome’s Post-it Notes
|djffibmpaakodnbmcdemmmjmeolcmbae
|21 600
|stickies[.]pro
|Change HTTP Request Header
|ppmibgfeefcglejjlpeihfdimbkfbbn
|14 000
|change-request[.]info
Как видно в таблице выше, суммарно вредоносные расширения использовали более полумиллиона человек. Хуже того, специалисты ICEBRG уверенны, что среди пользователей опасных аддонов были сотрудники крупных компаний, и атакующие в теории имели возможность следить за пострадавшими пользователями и организациями, занимаясь шпионажем и другими вещами, куда хуже банального скликивания рекламы.
В настоящее время расширения уже удалены из Chrome Web Store, но по-прежнему установлены на компьютерах множества пользователей. Специалисты ICEBRG уже уведомили о проблеме представителей US-CERT, команду Google Safe Browsing Operations и National Cyber Security Centre of The Netherlands (NCSC-NL) и теперь надеются, что информация, в конечном счете, дойдет до пользователей, и те удалят опасные аддоны из своих браузеров.
john_
17.01.2018 at 14:19
А что, Гугл разучился самостоятельно ударять расширения?