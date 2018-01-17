Главной темой января 2018 года, бесспорно, стали глобальные уязвимости Meltdown и Spectre, угрожающие практически всем современным процессорам. Компании Intel, AMD и другие производители CPU уже начали выпускать патчи. Эти исправления, в свою очередь, должны адаптировать и внедрить в свою продукцию другие вендоры (к примеру, производители материнских плат).

В настоящее время ситуация с патчами сложилась «неоднородная», — некоторые производители уже выпустили «заплаты», другие лишь обозначили сроки релизов, третьи до сих пор хранят молчание. При этом ранее представители Microsoft и сообщества Linux однозначно заявили о том, что помимо патчей на уровне софта для защиты от Meltdown и Spectre потребуется и обновление прошивок.

В этом материале мы постарались собрать воедино информацию, поступившую за первые недели января от разных производителей.