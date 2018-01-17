Главной темой января 2018 года, бесспорно, стали глобальные уязвимости Meltdown и Spectre, угрожающие практически всем современным процессорам. Компании Intel, AMD и другие производители CPU уже начали выпускать патчи. Эти исправления, в свою очередь, должны адаптировать и внедрить в свою продукцию другие вендоры (к примеру, производители материнских плат).
В настоящее время ситуация с патчами сложилась «неоднородная», — некоторые производители уже выпустили «заплаты», другие лишь обозначили сроки релизов, третьи до сих пор хранят молчание. При этом ранее представители Microsoft и сообщества Linux однозначно заявили о том, что помимо патчей на уровне софта для защиты от Meltdown и Spectre потребуется и обновление прошивок.
В этом материале мы постарались собрать воедино информацию, поступившую за первые недели января от разных производителей.
|Acer
|Представители Acer опубликовали списки уязвимых ноутбуков, стационарных ПК и серверных продуктов. Компания обещает выпустить патчи для ряда серверных решений в марте 2018 года. Точные сроки выхода исправлений для пользовательских продуктов неизвестны.
|ASRock
|Найти что-либо на сайте ASRock проблематично. Пользователям придется почаще посещать страницу «Latest BIOS Update» и просматривать обновления вручную. Хорошая новость заключается в том, что многие обновления BIOS уже содержат обновления для Meltdown и Spectre, и их количество все время растет.
|ASUS
|ASUS обещает подготовить обновления до конца января 2018 года.
|Dell
|Обновления BIOS уже доступны для некоторых десктопов, ноутбуков и серверных решений. Также в бюллетене безопасности Dell упоминаются другие продукты со ссылками на подробную информацию.
|Fujitsu
|Обновления BIOS уже готовы для некоторых решений, но пока далеко не для всех. На сайте опубликован удобный перечень ссылок.
|Gigabyte
|Патчи для BIOS на материнских платах Gigabyte уже выпущены. Пользователям понадобится лишь выбрать свою модель палаты и найти нужное обновление.
|HP
|HP опубликовала на официальном сайте список уязвимых продуктов. Патчи уже готовы примерно для половины из них.
|Huawei
|Компания Huawei пока опубликовала только список уязвимых продуктов, относительно патчей пока ничего не известно, но «ведется расследование».
|Intel
|Intel уже обновила большинство решений NUC, Compute Stick и Compute Card.
|IBM
|IBM представила исправления для процессоров POWER. Патчи для AIX и IBM i ожидаются не ранее середины февраля.
|Lenovo
|Один из лучших бюллетеней безопасности на данный момент опубликовала компания Lenovo. На сайте производителя можно найти полный список уязвимых решений, включая ссылки на скачивание обновленного BIOS, если патч уже вышел.
|LG
|Никакой информации относительно Meltdown и Spectre компания пока не публиковала.
|Panasonic
|Panasonic планирует обновить большинство уязвимых продуктов до конца января 2018 года, а оставшиеся патчи выйдут в феврале-марте.
|Microsoft
|Microsoft выпустила новую версию UEFI для продуктов Surface.
|MSI
|MSI уже представила обновленные версии BIOS для большинства своих материнских плат.
|Oracle
|По данным СМИ, 16 января 2018 года на закрытом портале для клиентов появилась официальная информация о том, что Spectre представляет угрозу для платформ на базе SPARC. Когда именно будут выпущены патчи, неизвестно. Также обновления вышли для x86 серверов Oracle.
|Toshiba
|Компания пока не выпускала патчей для BIOS/UEFI, но обнародовала перечень уязвимых решений и примерные сроки релиза обновлений.
|Vaio
|Vivo обновила BIOS некоторых продуктов, и патчи продолжают выходить.
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