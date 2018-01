Исследователь Абрахам Масри (Abraham Masri) рассказал об обнаружении бага, получившего название chaiOS. Новая проблема определенно напомнит многим о старом баге Effective Power, обнаруженном еще в 2015 году. Дело в том, что chaiOS точно так же позволяет сбросить «текстовую бомбу» на приложение iMessage и спровоцировать его «зависание».

В отличие от вышеупомянутого Effective Power, атака chaiOS работает не только для iOS, но и для macOS. Исследователи Yalu Jailbreak пишут, что перед данной атакой уязвим iMessage в macOS High Sierra, iOS 10 — 10.3.3, а также в iOS 11 — 11.2.1, а сам Масри подтвердил, что баг работает для iPhone X и iPhone 5S.

Реализация атаки предельно проста: нужно отправить жертве ссылку на сайт, где хостится вредоносный файл, в метаданные которого добавлены сотни тысяч бесполезных символов. iMessage не справится с загрузкой такой ссылки: получив chaiOS и пытаясь осуществить preload, приложение «падает», уходит в жуткий лаг, а порой «подвешивает» всю систему вообще.

👋 Effective Power is back, baby!

chaiOS bug:

Text the link below, it will freeze the recipient's device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq

⚠️ Do not use it for bad stuff.

—-

— Abraham Masri (@cheesecakeufo) January 16, 2018