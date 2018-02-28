ADB
Начнем с излюбленного инструмента всех продвинутых пользователей Android — ADB. Мы уже много раз писали о нем, однако здесь просто обязаны повториться. Итак, ADB расшифровывается как Android Debug Bridge, и по сути это нечто вроде системы управления смартфоном с компа. ADB позволяет устанавливать и запускать софт, перемещать файлы с устройства и на устройство и выполнять многие другие задачи.
Чтобы настроить ADB в Windows, пришлось бы устанавливать драйверы и перезагружать машину, в Linux он просто работает. Достаточно активировать ADB на смартфоне (Настройки → Для разработчиков → Отладка по USB) и установить пакет с утилитой
adb в систему:
# Ubuntu/Debian/Mint
$ sudo apt-get install adb
# Arch Linux
$ sudo pacman -S android-tools android-udev
Далее необходимо подключить смартфон к компу и начать отдавать команды.
Получение списка подключенных устройств:
$ adb devices
Установка на подключенное устройство APK:
$ adb install file.apk
Перемещение файла на устройство:
$ adb push файл /sdcard/
Скачивание файла с устройства:
$ adb pull /sdcard/DCIM/Camera/photo.jpg photo.jpg
Сделать скриншот и скачать его на комп:
$ adb shell screencap /sdcard/screenshot.png
$ adb pull /sdcard/screenshot.png
$ adb shell rm /sdcard/screenshot.png
Нажатие кнопки Power:
$ adb shell input keyevent 26
Ну и конечно же, ADB можно использовать для получения доступа к командной строке смартфона:
$ adb shell
Важно отметить, что ADB может работать не только по USB, но и по Wi-Fi, однако для этого нужны права root на устройстве и приложение WiFi ADB. Запускаем приложение, включаем переключатель и подсоединяемся к смартфону с помощью
adb connect и показанного приложением IP-адреса:
$ adb connect IP-адрес
WARNING
В некоторых дистрибутивах ADB может не работать без прав root. Так происходит из-за отсутствия специальных правил Udev в дистрибутиве. Придется либо устанавливать их как отдельный пакет (
android-udev в Arch Linux), либо настраивать Udev самостоятельно.
Adb-sync
ADB можно использовать и для синхронизации файлов между устройствами (для этого даже есть опция
sync), однако удобнее воспользоваться скриптом adb-sync. Его достаточно скачать и запустить. Например, так можно синхронизировать музыку на устройстве и на ПК:
$ adb-sync ~/Music/ /sdcard/Music
А так выполнить ту же синхронизацию, но с удалением файлов, которые были удалены на ПК:
$ adb-sync --delete ~/Music/ /sdcard/Music
Простой способ скачать файлы на комп (обратная синхронизация):
$ adb-sync --reverse /sdcard/Download/ ~/Downloads
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