Android и дистрибутивы Linux не просто родственные ОС — они основаны на одном ядре и на низком уровне очень похожи. В Android работает большинство команд Linux, сюда можно установить bash, писать скрипты и даже запускать серверы. Установив на смартфон SSH, ты можешь ходить на него с компа и даже использовать rsync для синхронизации файлов. Обо всем этом мы и поговорим сегодня.

ADB

Начнем с излюбленного инструмента всех продвинутых пользователей Android — ADB. Мы уже много раз писали о нем, однако здесь просто обязаны повториться. Итак, ADB расшифровывается как Android Debug Bridge, и по сути это нечто вроде системы управления смартфоном с компа. ADB позволяет устанавливать и запускать софт, перемещать файлы с устройства и на устройство и выполнять многие другие задачи.

Чтобы настроить ADB в Windows, пришлось бы устанавливать драйверы и перезагружать машину, в Linux он просто работает. Достаточно активировать ADB на смартфоне (Настройки → Для разработчиков → Отладка по USB) и установить пакет с утилитой adb в систему:

# Ubuntu/Debian/Mint $ sudo apt-get install adb # Arch Linux $ sudo pacman -S android-tools android-udev

Далее необходимо подключить смартфон к компу и начать отдавать команды.

Получение списка подключенных устройств:

$ adb devices

Установка на подключенное устройство APK:

$ adb install file.apk

Перемещение файла на устройство:

$ adb push файл /sdcard/

Скачивание файла с устройства:

$ adb pull /sdcard/DCIM/Camera/photo.jpg photo.jpg

Сделать скриншот и скачать его на комп:

$ adb shell screencap /sdcard/screenshot.png $ adb pull /sdcard/screenshot.png $ adb shell rm /sdcard/screenshot.png

Нажатие кнопки Power:

$ adb shell input keyevent 26

Ну и конечно же, ADB можно использовать для получения доступа к командной строке смартфона:

$ adb shell

Важно отметить, что ADB может работать не только по USB, но и по Wi-Fi, однако для этого нужны права root на устройстве и приложение WiFi ADB. Запускаем приложение, включаем переключатель и подсоединяемся к смартфону с помощью adb connect и показанного приложением IP-адреса:

$ adb connect IP-адрес

WARNING В некоторых дистрибутивах ADB может не работать без прав root. Так происходит из-за отсутствия специальных правил Udev в дистрибутиве. Придется либо устанавливать их как отдельный пакет ( android-udev в Arch Linux), либо настраивать Udev самостоятельно.

Ты уже пользовался ADB? Да, но только по USB

Да, и по Wi-Fi тоже

Еще нет, надо попробовать!

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Adb-sync

ADB можно использовать и для синхронизации файлов между устройствами (для этого даже есть опция sync ), однако удобнее воспользоваться скриптом adb-sync. Его достаточно скачать и запустить. Например, так можно синхронизировать музыку на устройстве и на ПК:

$ adb-sync ~/Music/ /sdcard/Music

А так выполнить ту же синхронизацию, но с удалением файлов, которые были удалены на ПК:

$ adb-sync --delete ~/Music/ /sdcard/Music

Простой способ скачать файлы на комп (обратная синхронизация):

$ adb-sync --reverse /sdcard/Download/ ~/Downloads