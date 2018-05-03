Android Studio — весьма продвинутая среда разработки, из коробки предоставляющая почти все, что нужно разработчику. Но с ее помощью можно решить не все задачи, а для некоторых из них гораздо лучше подойдут другие приложения. В этой статье мы расскажем о десяти инструментах, с которыми ты обязательно должен ознакомиться как разработчик.

Деплоим APK с комфортом

Мы все знаем цепочку действий, которую необходимо выполнить, чтобы опубликовать новую версию приложения в маркете: добавляем новую функциональность, отлаживаем, отдаем бета-тестерам, исправляем найденные ошибки, собираем релизный билд, открываем Google Play Console, выкладываем новую версию, заливаем файлы mapping.txt, чтобы в будущем получить читаемые отчеты об ошибках.

Из всех этих стадий меня всегда смущали последние три. Это кажется странным, но Android Studio не предоставляет никаких средств для размещения билда в Google Play. Тебе приходится открывать страницу своего приложения в браузере и все делать руками. Это нисколько не напрягает, если речь идет о релизах, которые происходят раз в две недели или месяц, но, если ты ежедневно выкладываешь новую бету, процесс становится утомительным.

Именно здесь на помощь приходит fastlane, DevOps-фреймворк для автоматизации сборки и публикации приложений в Google Play и Apple App Store. Ты просто описываешь действия, которые необходимо выполнить (например, собрать релизную версию, залить ее в Google Play вместе с ченджлогом, новыми скриншотами и файлами mapping.txt), затем выполняешь одну команду в консоли, и fastlane делает всю грязную работу за тебя.

Установить fastlane очень просто:

$ sudo gem install fastlane -NV // Linux $ brew cask install fastlane // macOS

Далее нужно перейти в консоль разработчика Google Play и сгенерировать файл-ключ для доступа к API Google Play: «Настройки → Аккаунт разработчика → Создать аккаунт приложения». Google Play предложит тебе перейти в Google API Console и создать сервисный аккаунт. В процессе ты сможешь сгенерировать ключ и скачать его на комп (он будет в файле json).

Когда ключ будет создан, переходим в каталог проекта и выполняем инициализацию:

$ fastlane init

Утилита спросит у тебя полное имя приложения в формате com.example.myapp и предложит ввести путь до ключа. После этого необходимо выполнить команду:

$ fastlane supply init

Если все пройдет гладко, fastlane создаст подкаталог fastlane/metadata/android , в котором будут храниться метаданные приложения из Google Play: описание на разных языках и скриншоты.

Можно приступать к написанию правил сборки. Приведенный ниже код собирает бета-версию приложения и автоматически публикует ее в бета-канале на Google Play вместе с ченджлогом. Код следует добавить в файл fastlane/Fastfile :

default_platform(:android) platform :android do lane :beta do # Убедимся, что текущая git-ветка beta ensure_git_branch(branch: "beta") # Соберем билд gradle( task: "clean assembleRelease", properties: { "android.injected.signing.store.file" => "путь/до/ключа/цифровой/подписи", "android.injected.signing.store.password" => "ПАРОЛЬ", "android.injected.signing.key.alias" => "AIO Launcher", "android.injected.signing.key.password" => "ПАРОЛЬ", } ) # Добавим ченджлог changelog = File.read("../changelog.txt") # Публикуем в бета-канал upload_to_play_store(track: 'beta') end end

Теперь, чтобы опубликовать бету, достаточно выполнить такую команду:

$ fastlane beta

Используем Chrome Dev Tools для отладки приложений

В Android Studio есть встроенный отладчик, который отлично работает. Но иногда одного отладчика недостаточно, необходимо также выполнить трассировку сетевых запросов, просмотреть содержимое баз данных SQLite и проанализировать актуальную иерархию элементов интерфейса, чтобы оптимизировать код отрисовки интерфейса.

Сделать все это можно с помощью библиотеки Stetho, разработанной в Facebook. Для начала подключим библиотеку к нашему проекту:

dependencies { ... implementation 'com.facebook.stetho:stetho:1.5.0' implementation 'com.facebook.stetho:stetho-okhttp3:1.5.0' }

Вторая строка не обязательна и нужна, только если ты используешь библиотеку OkHttp и хочешь выполнить трассировку трафика.

Далее создаем класс MyApplication со следующим содержимым (или добавляем код инициализации в существующий класс-наследник Application):

public class MyApplication extends Application { public void onCreate() { super.onCreate(); Stetho.initializeWithDefaults(this); } }

Собираем приложение, устанавливаем на подключенный смартфон, запускаем Chrome и открываем страницу chrome://inspect. На экране появится список подключенных устройств со ссылкой inspect. Нажимаем ее и приступаем к исследованию. Нужные нам данные находятся в следующих вкладках:

Elements — иерархия элементов интерфейса;

Network — сетевые соединения;

Resources → Local Storage — конфигурационные файлы;

Resources → Web SQL — базы данных;

Console — JS-консоль, позволяет выполнять JS-код на манер Frida.

Отмечу, что трассировка сетевых соединений заработает только после того, как ты добавишь в инициализацию OkHttp следующую строку:

.addNetworkInterceptor(new StethoInterceptor())