Личная и деловая переписка, деньги, фотографии, заметки, планы на будущее и удаленный доступ к рабочим инструментам — все это сегодня заключается в маленькой стосорокамиллиметровой пластиковой коробочке, которую каждый цивилизованный человек носит с собой постоянно. Неудивительно, что все чаще она становится целью для хакеров. Сегодня мы рассмотрим Android c точки зрения специалиста по форензике, пройдемся по теории, рассмотрим инструментарий и решим пару настоящих криминалистических кейсов.

Предыдущие статьи цикла Советуем также прочесть первую, вторую и третью статьи из нашего цикла по расследованию компьютерных преступлений.

Немного об особенностях платформы Android

Android представляет собой модифицированную версию ядра Linux, адаптированную под мобильные гаджеты и носимые девайсы. За работу приложений (application) отвечает встроенная виртуальная машина Dalvik, преобразующая байт-код приложений в инструкции для исполнения начинкой устройства. Однако с версии Android 4.4 Dalvik был заменен на более шуструю Android Runtime, хотя сути работы это не поменяло. Рабочее окружение, так же как и в традиционном Linux, дополняют нативные и сторонние библиотеки, обеспечивающие различные профильные функции девайса.

Наследие Linux в Android проявляется в управлении процессами, в организации файловой системы, подсистемы доступа и разрешений (user-based permission model, SELinux и root mode), ну и, конечно же, в поддержке терминала и некоторых команд из стандартного core utilities. Это во многом роднит Android и Linux, несмотря на то что различий между системами тоже много. Но эти знания помогут тебе в решении некоторых задач в наших кейсах.

Готовим лабораторию для исследований

Для нашей импровизированной лаборатории понадобится следующий минимальный набор инструментов:

* Android SDK — стандартный пакет SDK для Android-разработчика;

* Mobile drivers — пак драйверов для подключения исследуемого девайса к хостовой машине, с которой сидит эксперт-криминалист.

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Итак, самым первым и обязательным шагом подготовки нашей лаборатории будет установка на наш компьютер Android SDK и пакета драйверов. Последний часто идет универсальным паком, то есть содержит драйверы для большинства современных девайсов, и они автоматически определят подключенную модель. В редких случаях приходится доустанавливать необходимый драйвер вручную, либо тоже паком, как Android Device Driver Pack, либо ручками, найдя нужный в каталогах типа Android Find Driver.

Особо ленивые могут установить ADB вместе со всеми драйверами и аддонами «одним кликом» с помощью ADB Installer.

Очень важная составляющая SDK — Android Virtual Device, компонент, позволяющий создавать виртуальные образы системы и после запускать их на своей машине. По сути, это эмулятор системы, созданный для разработчиков, пишущих приложения под эту платформу.

Первое подключение

После установки SDK и пакета драйверов можно смело линковать наш девайс к компьютеру при помощи USB-кабеля. Предварительно в опциях девайса нужно активировать режим USB mass storage, то есть режим внешнего USB-накопителя. Это поможет нам в дальнейшем выполнять команды с ADB-консоли. Также обязательно активировать режим отладки Android Debug Bridge (ADB) в секции «Для разработчиков».

Основные подготовительные операции на этом завершены. Теперь запускаем командный интерпретатор CMD.EXE и через него шелл, который предоставит нам доступ к девайсу:

C:\ADB_folder>adb.exe devices List of devices attached: 4df155сс115e4f21 device

Так, мы законнектили наш девайс к компьютеру. Теперь можно получить внутренний шелл Android-устройства и проверить вывод, к примеру набрав команду whoami:

C:\ADB_folder>adb.exe shell shell@android:/ $ whoami

Приглашение $ в командной строке говорит о том, что мы находимся в непривилегированном пользовательском режиме. Символ # — приглашение с правами суперпользователя.

Более подробно о работе ADB и том, что с ее помощью можно сделать, читай в одной из наших статей.

Мини-шпаргалка по самым востребованным командам ADB adb start-server — запуск службы ADB на локальном компьютере;

— запуск службы ADB на локальном компьютере; adb kill-server — остановить службу ADB (завершить процесс и выгрузить из памяти);

— остановить службу ADB (завершить процесс и выгрузить из памяти); adb devices — получить список подключенных устройств;

— получить список подключенных устройств; adb get-state — получить статус текущих подключений;

— получить статус текущих подключений; adb logcat — просмотр логов в режиме реального времени в консоли;

— просмотр логов в режиме реального времени в консоли; adb logcat *:E — выводить на экран только ошибки (system error);

— выводить на экран только ошибки (system error); adb backup -option -packets — выполнить резервное копирование;

— выполнить резервное копирование; adb reboot — перезагрузить устройство;

— перезагрузить устройство; adb reboot recovery — загрузиться в режим recovery;

— загрузиться в режим recovery; adb reboot bootloader — перейти в режим настройки загрузчика.

Создаем копию внутренней памяти Android-устройства. Для этого в CLI девайса пишем:

dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/blk0.img bs=4096

Не забудь предварительно убедиться, что в смартфон или другое устройство вставлена SD-карточка, на которую будет писаться образ, иначе он запишется во внутреннюю память устройства, и тогда часть артефактов потеряется и фактическая картина инцидента будет искажена.

Чтобы сделать копию уже имеющейся SD-карты, можно воспользоваться знакомой нам бесплатной утилитой FTK Imager. Кстати, этот же образ потом можно будет и просмотреть в программе.