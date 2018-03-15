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Хронология
Как все было организовано? Общая хронология зафиксированных атак:
- все рассылки производились в разгар рабочего дня (часовой пояс UTC+3);
- первая атака — последняя неделя декабря 2017 года;
- вторая атака — вторая рабочая неделя 2018 года;
- третья атака — третья рабочая неделя 2018 года.
Фишинговые письма рассылались с подготовленных за несколько дней до вредоносных рассылок почтовых серверов. Каждая атака сопровождалась новым набором доменных имен, обновленной серверной инфраструктурой, регулярно дорабатываемым инструментарием. Все зарегистрированные доменные имена имели сходство с доменными именами компаний, с которыми взаимодействуют российские финансовые организации.
Почему мы объединили все события:
- списки рассылок совпадали с точностью 85%;
- все письма были грамотно написаны на русском языке;
- механизмы и инструменты, использовавшиеся в атаках, имели незначительные различия;
- все письма имели идентичную структуру и были отправлены с помощью почтового сервера Exim 4.80;
- использовались сертификаты, выписанные удостоверяющими центрами Comodo CA Ltd., Digicert, Inc. Указанные в сертификатах компании, которым они были выданы: Dazzle Solutions Ltd., Bright Idea Enterprise Ltd.;
- использовалось два способа распространения вредоносного ПО: ссылка в письме, ведущая на исполняемый jar-файл; вложенный файл, эксплуатирующий опубликованную уязвимость CVE-2017-11882.
Как ты уже догадался, эта атака не удалась. Средства защиты банка не допустили проникновения злоумышленников в инфраструктуру, а инструменты и механизмы хакеров попали под микроскопы наших специалистов.
Природа атак. Разбор писем
Рассылка писем производилась с доменов:
- billing-cbr[.]ru
- bankosantantder[.]com
- oracle-russia[.]info
- cards-nspk[.]ru
- regdommain[.]com
Доменные имена регистрировались незадолго до проведения атак. Были установлены несколько успешных попыток подделки адреса отправителя письма. Анализ структуры писем показал, что все письма были отправлены с помощью почтового сервера Exim 4.80.
Структура фишинговых писем — text/html, кодировка — quoted-printable UTF-8.
Природа атаки. Первый этап атаки — вредоносный URL
Все адреса, указанные в письмах, вели на страницы, в HTML-коде которых инициализировалась загрузка вредоносного Java-апплета signed.jar. Помимо этого, страницы содержали закодированные в Base64 фрагменты исполняемого кода, предназначенного для скачивания вредоносного ПО. Данная функциональность также дублировалась в Java-апплете.
Фактически, когда жертва переходила по ссылке, запускался signed.jar. Поскольку jar-файл подписан действительным сертификатом, выданным Comodo CA Ltd. / Digicert, Inc., он проходил проверку настроек безопасности Java-машины. Стоит отметить, что при использовании параметров Java по умолчанию для запуска апплета требуется подтверждение пользователя. Наиболее простой способ запретить запуск апплетов в привилегированном режиме — отключить опцию Allow user to grant permissions to signed content в настройках Java.
Динамическая библиотека main.dll/main64.dll
Вредоносное ПО было разработано с применением механизмов Java Native Interface (JNI), позволяющих осуществлять вызов нативного кода из Java-машины и наоборот. Во время исполнения jar-апплета определялась разрядность ОС с последующим извлечением необходимой динамической DLL-библиотеки:
- main.dll для ОС семейства Windows разрядности х86;
- main64.dll для ОС семейства Windows разрядности x64.
После извлечения main.dll/main64.dll сохраняется на диск и запускается на исполнение с помощью функции System.load() в контексте виртуальной машины Java. Код из main.dll/main64.dll динамически получает адреса функций Windows API для работы с HTTP-протоколом из библиотеки wininet.dll, обращается к URL hxxps://servicenetupdate[.]com/yroyiuymsa, загружает и расшифровывает расположенный по этому адресу файл int.dll (для расшифровки использовался алгоритм XOR с обратной связью), после чего управление передается расшифрованному коду.
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