Современный бизнес становится все более мобильным, что отражается на деловой культуре. Все большую часть коммуникаций переводят со стационарных офисных телефонов на мобильные, при этом теряя часть привычных функций и рискуя пропустить важный звонок в потоке входящих. Между тем существует способ получить все удобства классической офисной АТС прямо на смартфоне. Все, что для этого нужно, — установить одно бесплатное приложение и зарегистрироваться в сервисе облачной телефонии.

Omnia mea mecum in smartphonum

По данным J’son & Partners, российский рынок IP-телефонии ежегодно растет на треть. Постоянно появляются новые компании, предлагающие виртуальные АТС и прямые городские номера. Однако мало кто из них может предложить полный спектр услуг и гибкую ценовую политику. Для примера мы рассмотрим сервис IP-телефонии Zadarma, который в прошлом году отметил свой десятилетний юбилей.

Про IP-телефонию все уже наслышаны и пробовали ее в разных вариантах. Многие годы она позволяет существенно экономить на междугородних и особенно международных переговорах. Стоимость звонков на любые номера у Zadarma сегодня вполне адекватна, а внутри сети они вообще бесплатны. Вот виртуальная АТС — менее известная штука. Звучит круто, но зачем она вообще нужна?

Прежде всего, она потребуется для надежной внутрикорпоративной связи без географической привязки. С помощью облачной АТС можно быстро телефонизировать что угодно, сменить офис и остаться на прежнем номере или объединить в сеть несколько филиалов в разных регионах. Все это делается буквально за несколько минут без перетаскивания оборудования и прокладки кабелей, к тому же не требует высокой квалификации.

Кроме этого, облачная АТС обеспечивает еще и удобство клиентов. Они набирают обычный городской номер (например, прямой московский), а вызов переадресуется в приложение на твоем смартфоне, где бы он ни находился. Автосекретарь, голосовое меню, конференц-связь, локальное и облачное хранение записей разговоров, детальная статистика по ним — все это сегодня эффективно решается с помощью виртуальной АТС.

В отличие от офисной мини-АТС, облачная не даст затеряться ни одному важному звонку благодаря огромной пропускной способности, настраиваемым схемам прозвона и переадресации вызовов. Телефонным аппаратом в виртуальной АТС может быть как отдельный телефон с поддержкой VoIP, так и приложение, запущенное на компьютере или смартфоне. Именно последний вариант становится наиболее популярным. Он обеспечивает мобильность и избавляет от необходимости приобретать дополнительное оборудование.

С места в облака

Начать пользоваться облачной АТС легко. Достаточно установить приложение на современный смартфон с Android, Windows или iOS. Затем надо зарегистрироваться в сервисе IP-телефонии и ввести в приложении указанный логин/пароль.

Приложение Zadarma для iOS может быть установлено на iPhone, iPad и iPod touch. Оно поддерживает iOS 8.0 и более новые версии. Иными словами, программу Zadarma можно установить практически на любой яблочный девайс. Анализ статистики Apple App Store за 2017 год показывает, что 79% мобильных гаджетов Apple уже используют десятую версию iOS. На долю iOS 9 пока приходится 16%, а восьмой и более ранних версий — всего 5%.

Установив Zadarma для iOS, ты не только сможешь звонить и отправлять SMS по более низким тарифам, но и получишь доступ ко всем функциям бесплатной облачной АТС Zadarma, а также возможность выбрать виртуальные телефонные номера в 80 странах мира.

Месяц назад Zadarma выпустила шестую версию фирменного приложения для iOS (а точнее, версию Zadarma 6.1). В ней появилась интеграция с фреймворком CallKit, реализовано автоматическое удержание соединения при смене провайдера, улучшена работа в фоновом режиме, а также повышена стабильность работы приложения и наглядность его интерфейса.

На практике это означает следующее:

благодаря поддержке CallKit начать VoIP-разговор можно не только из самого приложения IP-телефонии, но и из любого окна. Например, кликнув по ссылке в браузере или отдав голосовую команду Siri;

если Wi-Fi пропал, то связь через Zadarma не прерывается. Она перенаправляется через сеть мобильного оператора по 3G/4G/LTE;

до момента вызова приложение Zadarma висит в фоне и потребляет минимум ресурсов, экономя заряд аккумулятора;

в самом приложении отображается баланс на активном счете и тарификация текущего звонка.

Среди других особенностей приложения можно отметить поддержку кодека G.729. Ему требуется всего 8 Кбит/с для качественного кодирования речевого потока. Поэтому с Zadarma качественная голосовая связь возможна даже при медленном подключении к интернету. При использовании G.729, даже если будут потеряны отдельные пакеты, для собеседника не возникнет заметных искажений. Недостающие данные автоматически восстанавливаются методом интерполяции.

Еще одна интересная черта приложения Zadarma — его всеядность. Программа корректно обрабатывает номера с дополнительными символами, например вот такой:

+7 (499) 500 00 01.

Шестая версия получила локализацию на русский, английский, испанский, польский и даже упрощенный китайский язык.

Советы Настройки энергосбережения в iOS выполнены так, что, если каким-то приложением не пользуются два часа, оно принудительно переходит в статус фонового процесса. В целях экономии батареи активируй условную переадресацию с виртуального номера на мобильный. Или же, если всегда хочешь держать приложение в фоне, выключи функцию энергосбережения. Если не слышишь оповещений о входящих звонках, измени настройки рингтона в разделе «Параметры -> Звуки -> Сигналы оповещений». Если подключаешься к Zadarma через мобильный интернет, то не забудь разрешить приложению передачу данных в сети оператора связи. Внимательно смотри, какой пароль и для чего требуется ввести. При соединении с облачным сервером pbx.zadarma.com указывается внутренний номер пользователя (например, 1200-100), который можно посмотреть в настройках аккаунта. Пароль генерируется там же — в разделе «Мой PBX -> Внутренние номера».

Дополнительные возможности

CallBack-виджет

Дополнительно Zadarma бесплатно предоставляет CallBack-виджет для посетителей твоего сайта. Волшебная кнопка «Перезвоните мне» избавляет клиентов от общения с роботом и нудного ожидания ответа.

Номер 8-800

При организации горячей линии или техподдержки часто требуется указать клиентам бесплатный номер вида 8-800 или аналогичный. Сервис Zadarma позволяет выбрать любой, причем в 60 странах мира. Всего в сервисе представлены номера в 80 странах мира и 100 городах России, причем для многих номеров плата за подключение отсутствует, а есть лишь ежемесячная абонентская плата (в среднем 200 рублей в месяц).