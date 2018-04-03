Если ты когда-нибудь садился за чужой компьютер, восклицал «Елки-палки, да что же тут творилось-то?!» и пытался разобраться (а не начисто форматировал винт), то поздравляю: ты уже занимался форензикой. Только у специалистов круг задач намного шире: они расследуют инциденты, анализируют трафик, ищут сокрытые данные и прочие улики. Хочешь стать одним из таких спецов? Тогда давай посмотрим на основы этого мастерства и соберем коллекцию утилит и ссылок на ресурсы, которые помогут прокачать скилл.

Форензика как наука о расследовании киберпреступлений

Вообще, «форензика» — это калька с английского слова forensics, которое, в свою очередь, является сокращенной формой от forensic science, «судебная наука», то есть наука об исследовании доказательств. В русском это понятие чаще называют криминалистикой, а слово «форензика» закрепилось за компьютерной ее частью.

Форензика — это удел спецов из групп быстрого реагирования, которые включаются в работу, если произошел инцидент, например взлом веб-сервера или утечка конфиденциальной информации, шифрование ценных данных и тому подобные проблемы. Перед экспертами-криминалистами в таком случае ставятся следующие задачи:

понять, как была реализована атака;

построить сценарий взлома;

восстановить хронологию (таймлайн) атаки;

собрать артефакты (в смысле, не меч Армагеддона и не святой Грааль, а оставшиеся после атаки следы);

предложить превентивные защитные меры, чтобы такого впредь не повторилось.

Отдельно в этой цепи существует этап формирования экспертного заключения по факту инцидента ИБ. К примеру, для судебных органов или иных компетентных в расследовании инцидента структур.

Сейчас все больше крупных компаний из тех, что имеют свой бренд услуг ИБ, в обязательном порядке заводят специализированную лабораторию и штат из нескольких экспертов по форензике. Также форензика часто идет в составе услуг компаний, которые далеки от сферы ИТ и занимаются, к примеру, финансовым аудитом. Ведь при расследовании финансового мошенничества до 100% всех доказательств может содержаться в компьютерных системах (ERP, CRM, BI, BPM и так далее).

Ну и конечно, эксперты по форензике — это неотъемлемая часть «управления К». Ведь чтобы возбудить уголовное дело по фактам компьютерных преступлений, сначала по нормам законодательства необходимо подтвердить сам факт преступления и определить его состав. Аналогично, если пострадавшая сторона обращается в суд за взысканием ущерба, возникшего из-за взлома, — тут уже без экспертизы никак не обойтись.

Отдельная тема — расследование целенаправленных атак, или APT. Их суть сводится к взлому целевых систем с использованием разнообразных векторов атак, инструментов, изощренных техник и методов, неизвестных до настоящего момента. На эту тему, кстати, в нашем журнале есть насколько добротных статей, вот тут с разбором двух кейсов, недавней историей со Сбербанком и небольшой теорией тут и тут.

Стоит ли говорить, что таски на форензику традиционно присутствуют и в CTF? Поэтому без знания хотя бы базовых техник расследований не обойтись. Кому интересно, есть примеры разбора тут и вот тут. А некоторые часто используемые тулзы, идущие в ход на CTF, мы рассмотрим чуть ниже.

Классификация

Любая наука склонна делиться на более мелкие темы. Чтобы окончательно почувствовать себя в институте, давай прикинем карту классификации нашего предмета.

Computer forensics — к ней относится все, что связано с поиском артефактов взлома на локальной машине: анализ RAM, HDD, реестра, журналов ОС и так далее.

Network forensics , как понятно из названия, имеет отношение к расследованиям в области сетевого стека — например, дампу и парсингу сетевого трафика для выявления таких интересных вещей, как RAT, reverse shell, backdoor-туннелей и тому подобного.

Forensic data analysis посвящена анализу файлов, структур данных и бинарных последовательностей, оставшихся после атаки или использовавшихся при вторжении.

Mobile device forensics занимается всем, что касается особенностей извлечения данных из Android и iOS.

Hardware forensic — экспертиза аппаратного обеспечения и технических устройств (примеры тут, тут и еще тут, все ссылки — на PDF). Это направление наименее популярно и наиболее сложно. Сюда входит разбор данных на низком уровне (микроконтроллера, прошивки или BIOS), ресерч специфических особенностей работы устройства, к примеру диапазона частот работы Wi-Fi-передатчика или внутреннего устройства скиммера, устанавливаемого на банкоматы.

Методы и техники экспертизы

Как и в случае с анализом малвари, есть два основных подхода к экспертизе взломанной машины — статический и динамический анализ. Задачи статического анализа — создать (скопировать) образ жесткого диска или дампа оперативной памяти, выявить и восстановить удаленные файлы, остатки аномальных файлов в %TEMP% и системных директориях, собрать историю серфинга веб-браузера, системные логи (события авторизации, аудит доступа к файлам и директориям и так далее), получить список запущенных в памяти процессов и открытых коннектов сети.

Динамический анализ, или live-анализ, использует нарезку из снапшотов системы, запускаемой в различных условиях для получения полной картины происходящего. К примеру, малварь склонна удалять свой код и следы инфицирования после определенных действий. И если снапшот взломанной системы был снят до этого момента, есть реальный шанс получить данные о том, что эта малварь делала на компьютере жертвы. Соответственно, в качестве подшивки электронных свидетельств здесь могут выступать скриншоты, логи коннектов в сеть, передаваемый трафик, сравнение состояния файловой системы ОС до и после инцидента.

Есть неплохая статейка (PDF) на английском языке, где вкратце описываются и сравниваются эти методы. И еще одна обзорная публикация — на небезызвестном портале InfoSec Resources.