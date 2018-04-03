Содержание статьи
- Форензика как наука о расследовании киберпреступлений
- Классификация
- Методы и техники экспертизы
- Основные инструменты
- Создаем образы диска, раздела или отдельного сектора
- Обработка сформированных образов дисков
- Сбор данных с хардов
- Анализ файлов
- Извлечение данных из файлов
- Обработка данных в оперативной памяти (RAM)
- Анализ сетевого стека и браузеров
- Анализ email-сообщений
- Поиск артефактов на HDD и периферии
- Специализированные паки и фреймворки
- Собираем свою лабораторию
- Материалы для изучения
- Книги
- Материалы и курсы
- Полезные ссылки
- Мобильная форензика
- Остальные направления
- Площадки для тренировки
- Другие полезные ресурсы
- Заключение
Форензика как наука о расследовании киберпреступлений
Вообще, «форензика» — это калька с английского слова forensics, которое, в свою очередь, является сокращенной формой от forensic science, «судебная наука», то есть наука об исследовании доказательств. В русском это понятие чаще называют криминалистикой, а слово «форензика» закрепилось за компьютерной ее частью.
Форензика — это удел спецов из групп быстрого реагирования, которые включаются в работу, если произошел инцидент, например взлом веб-сервера или утечка конфиденциальной информации, шифрование ценных данных и тому подобные проблемы. Перед экспертами-криминалистами в таком случае ставятся следующие задачи:
- понять, как была реализована атака;
- построить сценарий взлома;
- восстановить хронологию (таймлайн) атаки;
- собрать артефакты (в смысле, не меч Армагеддона и не святой Грааль, а оставшиеся после атаки следы);
- предложить превентивные защитные меры, чтобы такого впредь не повторилось.
Отдельно в этой цепи существует этап формирования экспертного заключения по факту инцидента ИБ. К примеру, для судебных органов или иных компетентных в расследовании инцидента структур.
Сейчас все больше крупных компаний из тех, что имеют свой бренд услуг ИБ, в обязательном порядке заводят специализированную лабораторию и штат из нескольких экспертов по форензике. Также форензика часто идет в составе услуг компаний, которые далеки от сферы ИТ и занимаются, к примеру, финансовым аудитом. Ведь при расследовании финансового мошенничества до 100% всех доказательств может содержаться в компьютерных системах (ERP, CRM, BI, BPM и так далее).
Ну и конечно, эксперты по форензике — это неотъемлемая часть «управления К». Ведь чтобы возбудить уголовное дело по фактам компьютерных преступлений, сначала по нормам законодательства необходимо подтвердить сам факт преступления и определить его состав. Аналогично, если пострадавшая сторона обращается в суд за взысканием ущерба, возникшего из-за взлома, — тут уже без экспертизы никак не обойтись.
Отдельная тема — расследование целенаправленных атак, или APT. Их суть сводится к взлому целевых систем с использованием разнообразных векторов атак, инструментов, изощренных техник и методов, неизвестных до настоящего момента. На эту тему, кстати, в нашем журнале есть насколько добротных статей, вот тут с разбором двух кейсов, недавней историей со Сбербанком и небольшой теорией тут и тут.
Стоит ли говорить, что таски на форензику традиционно присутствуют и в CTF? Поэтому без знания хотя бы базовых техник расследований не обойтись. Кому интересно, есть примеры разбора тут и вот тут. А некоторые часто используемые тулзы, идущие в ход на CTF, мы рассмотрим чуть ниже.
Классификация
Любая наука склонна делиться на более мелкие темы. Чтобы окончательно почувствовать себя в институте, давай прикинем карту классификации нашего предмета.
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Computer forensics — к ней относится все, что связано с поиском артефактов взлома на локальной машине: анализ RAM, HDD, реестра, журналов ОС и так далее.
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Network forensics, как понятно из названия, имеет отношение к расследованиям в области сетевого стека — например, дампу и парсингу сетевого трафика для выявления таких интересных вещей, как RAT, reverse shell, backdoor-туннелей и тому подобного.
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Forensic data analysis посвящена анализу файлов, структур данных и бинарных последовательностей, оставшихся после атаки или использовавшихся при вторжении.
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Mobile device forensics занимается всем, что касается особенностей извлечения данных из Android и iOS.
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Hardware forensic — экспертиза аппаратного обеспечения и технических устройств (примеры тут, тут и еще тут, все ссылки — на PDF). Это направление наименее популярно и наиболее сложно. Сюда входит разбор данных на низком уровне (микроконтроллера, прошивки или BIOS), ресерч специфических особенностей работы устройства, к примеру диапазона частот работы Wi-Fi-передатчика или внутреннего устройства скиммера, устанавливаемого на банкоматы.
Методы и техники экспертизы
Как и в случае с анализом малвари, есть два основных подхода к экспертизе взломанной машины — статический и динамический анализ. Задачи статического анализа — создать (скопировать) образ жесткого диска или дампа оперативной памяти, выявить и восстановить удаленные файлы, остатки аномальных файлов в %TEMP% и системных директориях, собрать историю серфинга веб-браузера, системные логи (события авторизации, аудит доступа к файлам и директориям и так далее), получить список запущенных в памяти процессов и открытых коннектов сети.
Динамический анализ, или live-анализ, использует нарезку из снапшотов системы, запускаемой в различных условиях для получения полной картины происходящего. К примеру, малварь склонна удалять свой код и следы инфицирования после определенных действий. И если снапшот взломанной системы был снят до этого момента, есть реальный шанс получить данные о том, что эта малварь делала на компьютере жертвы. Соответственно, в качестве подшивки электронных свидетельств здесь могут выступать скриншоты, логи коннектов в сеть, передаваемый трафик, сравнение состояния файловой системы ОС до и после инцидента.
Есть неплохая статейка (PDF) на английском языке, где вкратце описываются и сравниваются эти методы. И еще одна обзорная публикация — на небезызвестном портале InfoSec Resources.
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NightSun
03.04.2018 at 16:05
Пискуновщина какая-то. А кто автор?