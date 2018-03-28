В одном из предыдущих выпусков мы подробно рассмотрели причины, по которым смартфоны Apple были и будут быстрее актуальных флагманов на Android. Статья вызвала бурные обсуждения и неоднозначные реакции. В связи с этим мы решили развить и углубить тему, рассказав о тех палках, которые суют в колеса неплохой, в принципе, системы производители андроид-смартфонов.

Андроид плохой и хороший

В этой статье ничего не будет о багах и неудобствах чистого Android — некоего эталона, состоящего из AOSP и сервисов Google, который устанавливается в смартфоны линеек Android One, Google Pixel и смартфоны некоторых производителей (например, Motorola и Nokia). Такой Android мы назовем «хорошим»: нравятся тебе его особенности или нет, но именно так он был спроектирован. В сравнении с поделками производителей смартфонов «хороший» Android чаще бывает удачно оптимизирован и с большей вероятностью будет регулярно обновляться — по крайней мере, у тех производителей, которые сделали «чистый Android» своей маркетинговой фишкой.

Здесь и сейчас мы поговорим о том, как производители — те самые HTC, LG, Samsung и прочие — пытаются улучшить систему и что из этого получается.

Свистелки: благие намерения по-азиатски

Первым, что нас встретит при включении любого новенького флагмана, будет анимированная заставка, бут-анимация. Американские производители скромны: на iPhone и iPad в течение всей загрузки мы имеем счастье наблюдать лишь белое статичное яблоко. Смартфоны на Windows 10 Mobile радуют таким же статичным голубым логотипом Windows. Google значительно менее скромна, выводя веселую разноцветную анимацию, которая еще и отличается для разных версий Android.

Что объединяет заставки этих производителей? Нас не беспокоят лишними звуками.

«ЛА-ЛА-ЛА!» — кричат телефоны LG при включении. «УПСС-БУМЦ!» — возвещает нам о загрузке флагман HTC всей мощью динамиков Boom Sound. Самые разнообразные, но неизменно громкие трели издают смартфоны, дооснащенные самой первой свистелкой, отвечающей азиатским представлениям о прекрасном. И если у китайской Lenovo, маскирующейся под американскую Motorola, эту свистелку можно будет отключить, то смартфон LG или HTC, самопроизвольно перезагрузившийся посреди ночи, непременно уведомит об этом радостном событии сонного владельца.

Уведомления

В Android отлично продуманная и прекрасно реализованная система уведомлений, на голову превосходящая реализацию уведомлений в iOS. Казалось бы, что здесь можно улучшить? Увы, азиатские производители это сделать сумели. Каждое такое улучшение вызывает разрушительный эффект.

Начнем с HTC. По какой-то причине обозреватели повторяют друг за другом, что свежие поколения HTC Sense — это почти чистый Android, аккуратно улучшенный в нужных местах. Извините, дорогие обозреватели, но «улучшить» Android кривыми руками не получится. Вот что сделали программисты HTC с уведомлениями.

«Что-то после обновления постоянно начали звуковые уведомления приходить от приложений, хотя по умолчанию стоит без звука и на семерке все нормально работало», — жалуется пользователь. Далее следует развесистая инструкция, куда заходить и как отключать звук для каждой установленной и системной программы, а также для отдельных подкатегорий каждой программы. Результат — «Помогло, но не сильно — включения звука на смарте стали реже, но не пропали».

Смотрим на первый скриншот.

Что мы здесь видим? Самая обычная настройка звуков уведомлений из самого что ни на есть стандартного Android. Казалось бы, что здесь может пойти не так? Настроили звук уведомлений на бесшумный режим и наслаждаемся покоем; телефон побеспокоит нас звонками, но не будет пищать, кричать или свиристеть на всю комнату на каждое полученное письмо.

Прости, но разработчики HTC лучше знают, что тебе нужно. Как так — уведомления, да без звука? И «улучшают» Android, добавив свою собственную кривую надстройку дискретного управления уведомлениями. Теперь все (все!) твои приложения, сколько бы их ни было установлено на смартфоне, плевать хотели на беззвучный режим уведомлений, который ты выбрал в настройках, а контролируются чем-то вроде того, что показано на скриншоте ниже.

И если в стандартном Android даже те уведомления, для которых вдруг разрешен звук, проиграют бесшумное уведомление, то разработчики HTC решили иначе: для каждого уведомления будет проигрываться какой-то звук, никак не связанный с тем, что было выбрано в настройках. У тебя установлена сотня приложений? Будь добр пройтись по всем в настройках HTC и отключить звук для каждого из них. Установил новое приложение? Не забудь зайти в настройки уведомлений и отключить ему звук, иначе тебя может побеспокоить неприятный сюрприз.

Почему такая мелочь стоила такого количества букв? Да просто потому, что на собственном HTC U11 я убил больше полутора часов, пытаясь отрубить звуковые уведомления для всех приложений, — и все равно время от времени телефон подает голос! Честное слово, это «улучшение» — уже достаточная причина, чтобы избавиться от назойливого флагмана.

Скажешь, это баг и его исправят в будущей версии? Давай посмотрим. Android 8.0 с данным улучшением пришел на HTC U11 в декабре 2017-го. Январь, февраль, март… обновлений нет, как нет и внятного понимания, будут ли вообще устранять этот баг — или же это такая фича.

Кстати, поругав HTC, не могу не остановиться на оболочке LG, в которой вообще нельзя выбрать «беззвучный» тон для уведомлений! Сама мысль о том, что кому-то может не понравиться постоянный трезвон телефона, не посетила головы программистов LG.

Результат? Приходится извращаться, создавая файл с «пустым» звуком. А про звук начала и окончания зарядки, который невозможно отключить из настроек, я и вовсе молчу: телефон еженощно радует бодрым пиликаньем: «Ура! Я зарядился!»

А теперь вопрос на засыпку: думаешь, это такой баг? Нет! Это сознательное решение программистов (ну не дизайнеров UI же) из LG, кочующее из одной версии Android в другую. 5.0, 5.1, 6.0, 7.0 — везде одна и та же картина. Молодцы, здорово улучшили!