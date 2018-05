Специалисты Pangu Lab, известной своими джейлбрейками для iOS, обнаружили уязвимость, которая, по их мнению, представляет угрозу для 10% всех iOS-приложений, а также опасна для Android.

Проблеме дали имя ZipperDown, и исследователи описывают ее как «распространенную ошибку программирования, которая приводит к серьезным последствиям, таким, как перезапись данных и даже исполнение произвольного кода в контексте приложения». К сожалению, технических деталей исследователи практически не раскрывают, лишь говорят, что для эксплуатации бага понадобится задействовать перехват и спуфинг трафика.

Pangu Lab создали собственное правило для автоматического обнаружения бага в приложениях. Исследователи просканировали на предмет ZipperDown 168 951 приложение для iOS и обнаружили, что 15 978 из них уязвимы. Проблемные приложения, в число которых попали Weibo, MOMO, NetEase Music, QQ Music и Kwai, установлены примерно у 100 млн пользователей. Впрочем, отмечается, что для вынесения итогового вердикта все эти приложения нужно тщательно проверить вручную.

We confirmed several iOS apps with more than 100 millions users are vulnerable to #ZipperDown#, and found more than 10k iOS apps might have the same or similar issues. Check https://t.co/WOg5AGzREb and contact us for details and fix if your app is in the list.

— PanguTeam (@PanguTeam) May 15, 2018