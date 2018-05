Специалисты китайской ИБ-компании Qihoo 360 сообщили об обнаружении «серии эпических уязвимостей» в блокчен-платформе EOS. Одна из проблем была признана критической, так как позволяла атакующему перехватить контроль над сетевыми нодами EOS.

1/ Chinese Internet security giant 360 has found "a series of epic vulnerabilities" in the #EOS platform. Some of the bugs allow arbitrary code to be executed remotely on EOS nodes and even taking full control of the nodes.

Source (in Chinese): https://t.co/pt6nj6EodP

— cnLedger [Not giving away ETH] (@cnLedger) May 29, 2018