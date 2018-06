Некогда известный и весьма популярный сервис SpamCannibal закрылся в середине прошлого года. Ранее SpamCannibal использовался примерно так же, как Spamhaus и SORBS, — сервис сверялся с множеством источников и собирал информацию о миллионах вредоносных IP-адресов, на основании чего затем составлялись черных списки для отражения спама и DoS-атак.

Издание The Register сообщает, что теперь SpamCannibal используется не только для распространения спама, но и малвари. Так, читатели сообщили журналистам, что визит на сам spamcannibal.org оканчивается лишь получением спама, а то и вовсе предложением загрузить фальшивое обновление для Adobe Flash.

Издание сообщает, что неизвестные злоумышленники смогли изменить настройки DNS для spamcannibal.org, чтобы пользователи обращались к системе, подконтрольной самим преступникам. В итоге проверка любого IP-адреса имела одинаковый исход: SpamCannibal сообщал, что адрес спамерский в любом случае. Выводы журналистов и пользователей уже подтвердили ИБ-специалисты.

If anybody uses spamcannibal's RBL, the domain has been taken over and has a wildcard response — so it returns everything as status spam. https://t.co/wBuzpWLjDR

— Kevin Beaumont 🐈 (@GossiTheDog) May 30, 2018