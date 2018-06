Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы мессенджера Telegram, сообщил, что Telegram подал вторую жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). На этот раз на решение властей России о блокировке мессенджера.

Ранее, в марте 2018 года, представители Telegram обратились в ЕСПЧ с жалобой на привлечение к административной ответственности за отказ в предоставлении властям ключей шифрования переписки. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу в мае и предложил правозащитникам представить новую жалобу в части, касающейся блокировки мессенджера. Сегодня, 18 июня 2018 года, соответствующий документ был направлен в суд.

Кроме того, руководитель «Агоры» сообщил, что в ближайшее время юристы Telegram намерены также подать кассационную жалобу в президиум Московского городского суда (а при необходимости и в Верховный суд Российской Федерации).

Стоит отметить, что из-за блокировок Telegram действительно продолжаются проблемы у других сервисов и ресурсов, не имеющих к мессенджеру никакого отношения. Так, пользователи столкнулись с неполадками в работе онлайн-сервиса Battle.net, принадлежащего компании Blizzard. Подключиться к серверам оказалось невозможно, и клиент работал только в автономном режиме. Сегодня представители компании официально подтвердили, что проблема наблюдается не на их стороне.

В свою очередь, представители некоторых интернет-провайдеров и вовсе отвечали на возмущение пользователей, что блокируют адреса Battle.net, так как те были внесены в реестр Роскомнадзором.

«Российские пользователи Battle.Net столкнулись с проблемами с подключением в играх Blizzard. Игры Blizzard — это World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, Starcraft. Россия с позиции Blizzard относится к европейскому региону, клиенты игр соединяются с IP-адресом 37.244.54.10, который с 12:50 (по Москве) 17.06.2018 внесен Роскомнадзором в «выгрузку». Основание — уже любимое многими «резиновое» решение Генпрокуратуры 27-31-2018/Ид2971-18. Внесен один адрес отдельной записью. В комментарии телеграм-каналу «Эшер II» главный аналитик РАЭК Карен Казарян предположил, что блокировка затронула 4-5 миллионов активных пользователей сервиса», — писал в своем канале Филипп Кулин, создатель сервиса Usher2.Club, отслеживающего выгрузки Роскомнадзора, и генеральный директор хостинг-провайдера «Дремучий лес».