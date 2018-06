Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили, что активность возобновил вредонос Olympic Destroyer, использовавшийся для атак во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчане. Новыми жертвами малвари становятся финансовые организации в России, а также лаборатории по предотвращению биологических и химических угроз в Европе и Украине.

По данным экспертов, атаки возобновились в мае 2018 года и продолжились в июне. Новая кампания по-прежнему основывается на рассылке таргетированых фишинговых писем с вредоносными вложениями. После открытия такого вложения, при помощи хитрости и социальной инженерии пользователя вынуждают включить макросы, что приводит к выполнению встроенного VBA-кода и обфусцированного скриплета Powershell. Тот применяется для расшифровки дополнительного пейлоада, HTA-файла с JScript, который загружается из облачного хранилища Microsoft OneDrive.

Malicious doc used in recent #OlympicDestroyer attacks references the Spiez Convergence conf: MD5: 0e7b32d23fbd6d62a593c234bafa2311

File Type: Microsoft Office Word

Last saved date: 2018-05-14 15:32:17 (GMT)

Known file name: Spiez CONVERGENCE.doc pic.twitter.com/ScmQOwY3D7

— Costin Raiu (@craiu) June 19, 2018