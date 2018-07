В начале июня 2018 года специалисты компании SpecterOps обнаружили, что файлы SettingContent-ms могут использоваться для исполнения произвольного кода в системе. Такие файлы появились сравнительно недавно, в 2015 году, после релиза Windows 10. Они позволяют создавать ярлыки для страниц настроек, пришедших на смену классической «Панели управления». В сущности, файлы SettingContent-ms представляют собой простые документы XML, содержащие тег < DeepLink >, который указывает на местоположение страниц настроек Windows 10 на диске. В итоге страницы открываются по двойному клику по ярлыку.

Исследователи SpecterOps обнаружили, что тег DeepLink можно заменить на произвольные исполняемые файлы в локальной системе, включая ссылки на cmd.exe или PowerShell.exe. Более того, бинарники можно объединить в цепочку, чтобы те выполнялись один за другим. Фактически это означало, что злоумышленники могут создавать файлы SettingContent-ms, запускающие вредоносный код на фоне, а затем демонстрирующие пользователи страницу настроек Windows 10, как ни в чем не бывало.

Ярлыки SettingContent-ms могут также могут быть объединены с другими техниками атак, к примеру, встроены в документы Office при помощи Object Linking and Embedding (OLE).

Специалисты подчеркивали, что даже загрузка и выполнение файла SettingContent-ms с удаленного сервера не вызывает у Windows 10 и Windows Defender никаких подозрений. Никаких уведомлений или предупреждений пользователю не демонстрируется. Хуже того, такой способ атак может обойти даже защитные правила Attack Surface Reduction (ASR). Демонстрацию подобной атаки можно увидеть ниже.

К сожалению, инженеры Microsoft сообщили, что не рассматривают обнаруженные специалистами SpecterOps особенности файлов SettingContent-ms как уязвимость. Вероятнее всего, ярлыки SettingContent-ms просто пополнят черные списки OLE, и на этом все закончится.

Прошло всего три недели с момента публикации отчета и proof-of-concept кода SpecterOps, и эксперты обнаружили, что злоумышленники уже пытаются приспособить файлы SettingContent-ms для своих нужд. С каждым днем на VirusTotal загружают все больше и больше эксплоитов. Специалист FireEye Ник Карр (Nick Carr) отслеживает такие загрузки на протяжении двух недель и исправно рассказывает о них в своем Twitter (1, 2, 3, 4, 5).

yawn.SettingContent-ms 😑

Exploring POCs and attacker usage of a particular method like @enigma0x3's responsibly-disclosed #DeepLink technique is mostly uneventful. We'll try to keep sharing some interesting public samples as the technique trickles downstream. pic.twitter.com/zeKQdtTUpQ

— Nick Carr (@ItsReallyNick) July 3, 2018