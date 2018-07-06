Группа из трех ИБ-специалистов рассказала, что еще в начале 2017 года им удалось обнаружить опасный баг CVE-2017-12542, затрагивающий решения Hewlett Packard Integrated Lights-Out 4 (HP iLO 4). В силу простоты эксплуатации проблема получила 9,8 баллов из 10 возможных по шкале оценки уязвимостей CVSS.

Integrated Lights-Out — это проприетарный механизм управления серверами в условиях отсутствия физического доступа к ним. Компания Hewlett Packard применяет данный продукт практически для всех своих серверов, хотя он также может использовать с обычными компьютерами, так как второе поколение представляет собой плату расширения с интерфейсом PCI.

Исследователи рассказывают, что найденную ими проблему можно использовать удаленно, через интернет, а значит любые решения iLO «смотрящие» в онлайн оказались в большой опасности. Баг позволял обойти аутентификацию и получить доступ к консоли HP iLO, что впоследствии позволяло извлечь пароли в формате обычного текста, выполнить вредоносный код и даже подменить прошивку iLO.

Хуже того, никаких сложных манипуляций для эксплуатации уязвимости не требовалось. Было достаточно простого запроса cURL, содержащего 29 букв «A»:

curl -H "Connection: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Ниже можно увидеть демонстрацию такого обхода аутентификации iLO и извлечение локального пароля открытым текстом.

К счастью, пользователям iLO не стоит начинать паниковать, так как представителей HP уведомили о баге в том же 2017 году, и с помощью экспертов CERT уязвимость уже была устранена. Патч для CVE-2017-12542 был выпущен в августе 2017 года, с обновлением прошивки iLO 4 до версии 2.54. Таким образом, уязвимыми перед багом являются лишь HP iLO 4, работающие на прошивке 2.53 и ниже. На другие поколения продуктов (iLO 5, iLO 3 и так далее) уязвимость не распространяется.

Из-за серьезности проблемы и легкости ее эксплуатации исследователи лишь недавно представили доклад о баге на конференциях ReCon Brussels и SSTIC 2018. Proof-of-concept эксплоит для CVE-2017-12452 теперь опубликован в открытом доступе (найти его можно здесь и здесь), а также уже доступен модуль для Metasploit.