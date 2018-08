Еще в июне 2018 года стало известно о том, что компания TRON Foundation, основателем которой является известный блокчейн-предприниматель и создатель криптовалюты Tron Джастин Сан (Justin Sun), приобрела компанию BitTorrent, Inc., разрабатывающую популярнейшие клиенты μTorrent и BitTorrent.

Официально факт совершения сделки был подтвержден лишь недавно, в конце июля 2018 года. Напомню, что по неофициальным данным, ее стоимость составила 120 000 000 долларов США (изначально сообщалось о 140 000 000, но эту информацию опроверг бывший глава BitTorrent Ашвин Навин).

It's official. BitTorrent is now part of #TRON. We pioneered the world's largest decentralized p2p protocol, now we're joining forces with TRON to build the future of the decentralized internet. Read more at https://t.co/ZoCPl5c5wS. @Tronfoundation @justinsuntron pic.twitter.com/EI3xP8Gdz2

— BitTorrent Inc. (@BitTorrent) July 24, 2018