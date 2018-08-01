Еще в июне 2018 года стало известно о том, что компания TRON Foundation, основателем которой является известный блокчейн-предприниматель и создатель криптовалюты Tron Джастин Сан (Justin Sun), приобрела компанию BitTorrent, Inc., разрабатывающую популярнейшие клиенты μTorrent и BitTorrent.

Официально факт совершения сделки был подтвержден лишь недавно, в конце июля 2018 года. Напомню, что по неофициальным данным, ее стоимость составила 120 000 000 долларов США (изначально сообщалось о 140 000 000, но эту информацию опроверг бывший глава BitTorrent Ашвин Навин).

It's official. BitTorrent is now part of #TRON. We pioneered the world's largest decentralized p2p protocol, now we're joining forces with TRON to build the future of the decentralized internet. Read more at https://t.co/ZoCPl5c5wS. @Tronfoundation @justinsuntron pic.twitter.com/EI3xP8Gdz2 — BitTorrent Inc. (@BitTorrent) July 24, 2018

Теперь Джастин Сан и разработчики TRON официально заговорили о дальнейших планах относительно BitTorrent и ее продуктов. Ранее уже сообщалось, что компания не станет изменять свою бизнес-модель, заниматься майнингом, а торрент-клиенты точно не станут платными и их разработка будет продолжена.

#TRON’s #TVM beta launched today! 15 GRs have been replaced by #TRONSR. Block height has reached 1M+. 40+exchanges have completed token migration to $TRX. Project Atlas with @BitTorrent will bring forth great future for both! TRON to the future! https://t.co/XbSKoU2KP9 pic.twitter.com/3rHLK8r2qH — Justin Sun (@justinsuntron) July 30, 2018

В официальном блоге TRON был анонсирован «секретный проект» Atlas, который должен объединить TRON и BitTorrent, что, как ожидается, должно пойти на пользу обоим:

«В настоящее время мы рассматриваем возможность использования протокола TRON для улучшения протокола BitTorrent, чтобы тот стал быстрее и продлял срок жизни BitTorrent-роев. Я надеюсь, что интеграция TRON и BitTorrent в будущем позволит обеим сторонам работать совместно и стать лучше, — пишет Сан. — Интегрируя TRON и BitTorrent, мы хотим улучшить существующий сейчас альтруизм. В настоящий момент у пиров [peer], которые завершили загрузку, нет стимулов продолжать сидировать [seed] контент. Мы намерены увеличить награду для пиров, которые сидируют торренты, вливая больше ресурсов в торрент-экосистему. Сеть TRON будет протоколом, который ляжет в основу нашего секретного проекта. Сотни миллионов пользователей BT по всему миру станут частью экосистемы TRON. BT станет крупнейшим приложением в сети TRON, что позволит TRON превзойти Ethereum по ежедневным транзакциям и стать наиболее влиятельным блокчейном в мире».

Также в своем открытом письме Сан еще раз подчеркивает, что интегрировать в продукцию BitTorrent что-либо, связанное с майнигом, не планируется, и все эти нововведения не скажутся на пользователях негативным образом.

Подробностей о «секретном проекте» Сан пока не раскрывает. Таким образом, неясно, как именно планируется отслеживать раздающих и собирать статистику, и кто сможет получать дополнительные финансовые вознаграждения за сидирование контента. Можно лишь предположить, что получать награду за раздачу торрентов смогут не все пользователи, а лишь те, кто дополнительно заплатит за такую опцию.

Так как Сан отмечает, что интеграция BitTorrent и TRON откроет новые глобальные возможности для оплаты и распространения контента, речь, разумеется, идет о легальном контенте и вероятной монетизации планирующейся системы.

«Через децентрализованную сеть создатели контента смогут донести [свои работы] до сотен миллионов пользователей по всему миру, без всяких посредников», — обещает Сан.

Фото: Cointelegraph