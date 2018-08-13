Распаковка исполняемых файлов — одна из задач, возникающих при реверсе. И если наш объект — это малварь, то зачастую приходится сталкиваться с кастомными упаковщиками. В этой статье я покажу, как справиться с защитными механизмами банкера GootKit, который постоянно развивается и апгрейдится, к тому же использует разные методы сопротивления отладке.

INFO В прошлой статье мы пробежались по азам вскрытия кастомных пакеров, взяв для примера вымогатель GlobeImposter 2.0. Он практически не сопротивлялся распаковке и кое-чем даже помогал в этом деле.

Из инструментария мы будем использовать отладчик x64dbg (его 32-битную версию x32dbg), интерактивный дизассемблер IDA, шестнадцатеричный редактор HxD и детектор пакеров и протекторов DiE. Мы будем противостоять антиотладке при помощи мьютексов и разберемся с нестандартными параметрами функции CreateFileA .

WARNING Все описанные в статье действия выполнялись внутри виртуальной машины, которая была изолирована от сети. Повторение действий на основном компьютере может привести к заражению банкером GootKit, способным похитить твои данные.

Для начала давай посмотрим на GootKit через программу Detect it Easy.

Детектор не определяет никакой навесной защиты, зато энтропия файла зашкаливает.

Загружаем файл в дизассемблер для более интимного знакомства. Видим, что при входе у нас сразу идет вызов подпрограммы. Прыгаем в него и наблюдаем достаточно интересный код.

На стек помещаются значения, инициализируются переменные, далее идут вызовы. Разумеется, это похоже на динамический вызов функций.

Чтобы самостоятельно убедиться в этом, можешь скомпилировать и посмотреть в IDA простую программу, которая использует эту технику вызовов. Конечно, код будет более «чистый» и понятный, но общая суть очевидна.

int main() { typedef NTSTATUS(WINAPI *pNtQueryInformationProcess)(HANDLE, UINT, PVOID, ULONG, PULONG); ULONG dProcessInformationLength = 0; PVOID DbgPort; pNtQueryInformationProcess pNtQueryInfoProcess = (pNtQueryInformationProcess)GetProcAddress(LoadLibrary(L"ntdll.dll"), "NtQueryInformationProcess"); NTSTATUS Status = pNtQueryInfoProcess(GetCurrentProcess(),7,&DbgPort,dProcessInformationLength,NULL); if (Status == 0x00000000) return 0; return 0; }

Давай переключимся в псевдокод, нажав кнопку F5, так будет еще очевиднее.

Инициализация и вызов функций выглядит таким образом:

v3 = v1(byte_41F00C, byte_41F0F8); v33 = (void (__stdcall *)(char *, char *))v2(v3); v4 = v1(byte_41F00C, byte_41F0EC); v32 = (int (__stdcall *)(char *))v2(v4); v5 = v1(byte_41F0A4, byte_41F0B0);

И тем не менее код кажется странным, хоть и очевидно, как он работает и что делает. Посмотрим перекрестные ссылки на буферах, которые передаются в функции. Вот один из буферов.

Очевидно, применяется шифрование строк при помощи XOR по ключу 89798798798g79er$ . Видим шифротекст byte_41F000[edi] .

Псевдокод этого алгоритма такой:

do { byte_41F000[v30] ^= a89798798798g79[v30 % v29]; ++v30; } while ( v30 < 11 ); v31 = strlen(a89798798798g79);

Зная ключ, попробуем расшифровать содержимое буфера средствами Python, который встроен в IDA. Набираем

x = idc.GetManyBytes(0x41F0EC, 0x0B)

Пишем байты по адресу 0x41F0EC в количестве 0x0B в переменную encrypt. Проверим, просто введя имя переменной и нажав Enter:

Python>encrypt = idc.GetManyBytes(0x41F000, 0x9) Python>encrypt hJVIQl]T[

Все верно: это именно то, что мы видели в IDA. Теперь присвоим переменной y известный нам пароль и зададим переменную decrypt для выходных данных:

Python>y = "89798798798g79er$" Python>decrypt = ""

Теперь приступим к циклу дешифровки.