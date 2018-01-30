Уязвимость получила идентификатор CVE-2018-5711, а обнаружил ее исследователь Orange Tsai (@orange_8361) из тайваньской компании Devcore. О деталях он написал в своем блоге.
WARNING
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Готовимся к эксплуатации
Главное, что нам понадобится, чтобы испытать баг, — это уязвимая версия PHP. Их у нас целый пучок:
- PHP 5 < 5.6.33,
- PHP 7.0 < 7.0.27,
- PHP 7.1 < 7.1.13,
- PHP 7.2 < 7.2.1.
Выбирай любую, как говорится. Если хочешь контролировать процесс эксплуатации и рассмотреть уязвимость поближе, то тебе понадобится версия, которая содержит дополнительную отладочную информацию (dbg-версия). Большинство дистрибутивов Linux позволяют установить dbg-версию с помощью пакетного менеджера. Я буду использовать Debian 8 в контейнере Docker.
docker run --rm -ti --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined --name=phpgd --hostname=phpgd debian:jessie-20171210 /bin/bash
apt-get update
В моем случае в репозитории имелись две версии дистрибутива: 5.6.33 и 5.6.30.
apt-cache policy php5-dbg
Версия PHP 5.6.30 точно уязвима, поэтому ее и установим.
apt-get install -y php5-dbg=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-common=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
libapache2-mod-php5=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-cgi=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-cli=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-fpm=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
libphp5-embed=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-curl=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-enchant=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-gd=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-gmp=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-imap=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-interbase=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-intl=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-ldap=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-mcrypt=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-readline=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-mysql=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-odbc=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-pgsql=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-pspell=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-recode=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-snmp=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-sqlite=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-sybase=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-tidy=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-xmlrpc=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
php5-xsl=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
curl vim nano
Такая огромная портянка получилась, потому что дистрибутив отказывался устанавливаться, ссылаясь на то, что я пытаюсь установить версию PHP ниже, чем версии его зависимостей. Это показалось мне самым простым решением, не исключено, что есть и более элегантный способ.
Возможно, на тот момент, когда ты будешь читать эту статью, в репозиториях появятся пропатченные версии дистрибутива. Тогда ничего не останется, кроме как скомпилировать PHP из исходников вручную. Для этого можно воспользоваться тем же контейнером, только теперь нужно установить среду для компиляции и все необходимые зависимости.
apt-get install -y build-essential git autoconf automake libtool re2c bison libxml2-dev libgd-dev curl vim nano gdb
Для разнообразия теперь возьмем версию 7.0.26.
git clone --branch PHP-7.0.26 --depth 1 https://github.com/php/php-src.git
Осталось только сконфигурировать. По сути, из расширений нам нужен только gd.
cd php-src
./buildconf --force
./configure --with-gd --enable-debug
Ну а затем стандартное:
make
make install
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