Все любят забавные гифки, но особый юмор — это повесить сервер на PHP при помощи специально сформированного файла GIF. Успешная эксплуатация бага, который мы разберем, приводит процесс в состояние бесконечного цикла. Создав множество таких процессов, атакующий исчерпает ресурсы системы. Жертвой может стать любой сервис, который производит манипуляции с картинками, написан на PHP и использует библиотеку gd или libgd.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2018-5711, а обнаружил ее исследователь Orange Tsai (@orange_8361) из тайваньской компании Devcore. О деталях он написал в своем блоге.

WARNING

Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный материалами данной статьи.

 

Готовимся к эксплуатации

Главное, что нам понадобится, чтобы испытать баг, — это уязвимая версия PHP. Их у нас целый пучок:

  • PHP 5 < 5.6.33,
  • PHP 7.0 < 7.0.27,
  • PHP 7.1 < 7.1.13,
  • PHP 7.2 < 7.2.1.

Выбирай любую, как говорится. Если хочешь контролировать процесс эксплуатации и рассмотреть уязвимость поближе, то тебе понадобится версия, которая содержит дополнительную отладочную информацию (dbg-версия). Большинство дистрибутивов Linux позволяют установить dbg-версию с помощью пакетного менеджера. Я буду использовать Debian 8 в контейнере Docker.

docker run --rm -ti --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined --name=phpgd --hostname=phpgd debian:jessie-20171210 /bin/bash
apt-get update

В моем случае в репозитории имелись две версии дистрибутива: 5.6.33 и 5.6.30.

apt-cache policy php5-dbg
Различные версии PHP в дистрибутиве Debian
Различные версии PHP в дистрибутиве Debian

Версия PHP 5.6.30 точно уязвима, поэтому ее и установим.

apt-get install -y php5-dbg=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-common=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        libapache2-mod-php5=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-cgi=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-cli=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-fpm=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        libphp5-embed=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-curl=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-enchant=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-gd=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-gmp=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-imap=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-interbase=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-intl=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-ldap=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-mcrypt=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-readline=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-mysql=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-odbc=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-pgsql=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-pspell=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-recode=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-snmp=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-sqlite=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-sybase=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-tidy=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-xmlrpc=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        php5-xsl=5.6.30+dfsg-0+deb8u1 \
        curl vim nano
Установленная уязвимая версия PHP 5.6.30
Установленная уязвимая версия PHP 5.6.30

Такая огромная портянка получилась, потому что дистрибутив отказывался устанавливаться, ссылаясь на то, что я пытаюсь установить версию PHP ниже, чем версии его зависимостей. Это показалось мне самым простым решением, не исключено, что есть и более элегантный способ.

Возможно, на тот момент, когда ты будешь читать эту статью, в репозиториях появятся пропатченные версии дистрибутива. Тогда ничего не останется, кроме как скомпилировать PHP из исходников вручную. Для этого можно воспользоваться тем же контейнером, только теперь нужно установить среду для компиляции и все необходимые зависимости.

apt-get install -y build-essential git autoconf automake libtool re2c bison libxml2-dev libgd-dev curl vim nano gdb

Для разнообразия теперь возьмем версию 7.0.26.

git clone --branch PHP-7.0.26 --depth 1 https://github.com/php/php-src.git

Осталось только сконфигурировать. По сути, из расширений нам нужен только gd.

cd php-src
./buildconf --force
./configure --with-gd --enable-debug

Ну а затем стандартное:

make
make install
Свежескомпилированная уязвимая версия PHP
Свежескомпилированная уязвимая версия PHP

Продолжение статьи доступно только подписчикам

Cтатьи из последних выпусков журнала можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы читать эту статью, необходимо купить подписку.

Подпишись на журнал «Хакер» по выгодной цене!

Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта, включая эту статью. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке

Открыть комментарии

Оставить мнение

Check Also

Неизвестные преступники скомпрометировали официальные ссылки для загрузки phpBB

Разработчики phpBB предупредили, что неизвестные атакующие сумели на непродолжительное вре…