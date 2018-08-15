Содержание статьи
- Зачем вообще использовать Qubes или запускать приложения в отдельных виртуальных машинах?
- Из чего строим
- А как же другие системы изоляции?
- Решаем вопрос с GUI
- Почему xmonad
- Скучный 0day с VM escape, который я так и не зарепортил
- Как хранить данные?
- Подключаем libvirt и разбираемся с правами
- Как аллоцировать память
- Что получилось
Я действительно люблю Qubes. Если ты с ним не сталкивался, поясню: это дистрибутив, построенный на базе гипервизора Xen, который позволяет создавать домены — честные виртуальные окружения, внутри которых приложения работают в изоляции. Ты можешь создавать домены на базе разных дистрибутивов (образов), и они смогут общаться между собой: например, шейрить файлы. В Qubes доменов может быть сколько угодно: work, persoanl, vault — создавай и называй как хочешь. Звучит неплохо, но есть ли альтернативы и нужны ли они?
Если бы не Xen (вместо гипервизора :)) и отсутствие возможности использовать созданные его разработчиками утилиты вне окружения дистрибутива, то я бы им даже пользовался. Но, на мой взгляд, Xen не подходит хотя бы тем, что в отличие от KVM он не в ядре в апстриме. Предлагать кому-то устанавливать Xen, только чтобы воспользоваться какой-то тулзой, — сомнительное удовольствие. В Qubes самом по себе тоже ничего плохого нет, но его нужно устанавливать и настраивать. Гораздо проще начать встраивать все хорошее из Qubes к себе в уютную Gentoo, чем ломать годами отлаженную систему.
Однако идея безопасности через виртуализацию (security through virtualization) меня по-прежнему привлекала, поэтому что-то нужно было с этим делать.
Зачем вообще использовать Qubes или запускать приложения в отдельных виртуальных машинах?
Конечно же, для повышения безопасности! Чтобы минимизировать риски заражения через ненадежные программы. Например, ты знал, что любое приложение, которые ты запускаешь у себя, имеет доступ ко всем твоим авторизациям в Chrome на всех сайтах и может слить твои сессии и выполнить любые действия на любых сайтах от твоего имени? Или получить доступ к твоим файлам. Вот этого я и постарался избежать.
Я покажу, как запускать любые, даже GUI-приложения в виртуальной машине, а также шейрить между ними файлы и буфер обмена. Последнее — это, конечно, в теории потенциальная дыра, но жить без этого будет сложновато.
Чтобы реализовать такую схему работы, я написал AppVM и сейчас покажу, как с ним обращаться.
WWW
Если ты не знаком с Nix, то будет полезно прочитать cheatsheet, который поможет понять, каким образом ведется работа в системе. А для тех, кто хочет попробовать NixOS (дистрибутив) или Nix (пакетный менеджер, которым можно пользоваться на любом дистрибутиве), будет полезно прочитать другую статью на той же вики.
Из чего строим
Изначально я видел решение в том, чтобы «собрать виртуальную машину для каждого приложения». Обернувшись блогами, как теплым клетчатым пледом, я начал искать готовые скрипты. Но все они мне показались весьма непривлекательными ― за исключением примера, в котором использовался NixOS. Так и появилась первая версия AppVM, которая, по сути, была набором скриптов для установочного диска.
А как же другие системы изоляции?
В чем преимущество по сравнению с использованием SELinux или AppArmor, а быть может, еще и Firejail или bubblewrap? В лени. Виртуальные машины не только дают безопасность, их еще и проще использовать. Тебе не нужно ограничивать доступ к определенным ресурсам системы, если их просто нет.
Предельно простой конфигурационный файл Nix определил систему:
{config, pkgs, ...}:
{
imports = [
<nixpkgs/nixos/modules/installer/cd-dvd/installation-cd-minimal.nix>
];
environment.systemPackages = with pkgs; [
chromium
];
services.xserver = {
enable = true;
desktopManager.xterm.enable = false;
displayManager.slim = {
enable = true;
defaultUser = "user";
autoLogin = true;
};
displayManager.sessionCommands = "while [ 1 ]; do ${pkgs.chromium}/bin/chromium; done &";
windowManager.xmonad.enable = true;
windowManager.default = "xmonad";
};
users.extraUsers.user = {
isNormalUser = true;
extraGroups = [ "audio" ];
createHome = true;
};
}
Решаем вопрос с GUI
Использовать виртуализацию для консольных приложений, конечно, здорово, но мне бы хотелось в первую очередь запускать GUI-приложения. Например, недоверенные PDF — ты же прекрасно знаешь, как дыряв формат PDF и сколько хитрых сплоитов можно через него провернуть, чтобы исполнить код на целевой системе. Без поддержки GUI смысл AppVM минимален.
Продолжение доступно только подписчикам
Материалы из последних выпусков можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо купить подписку.
Подпишись на «Хакер» по выгодной цене!
Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться