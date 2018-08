Многие наши читатели наверняка помнят iOS-приложение I am rich («Я богат»), появившееся в App Store на самой его заре, 10 лет назад. Приложение стоило 999,99 долларов, однако не делало ровным счетом ничего полезного, только отображало на экране устройства блестящий красный камень, при нажатии на который появлялся текст: «Я богат, я заслужил это, я хорош, здоров и успешен». Тогда приложение продержалось в App Store всего один день, однако даже за это время его успели сказать 8 человек.

На этой неделе эксперт компании ESET Лукаш Стефанко (Lukas Stefanko) обнаружил в каталоге приложений Google Play забавных мошенников, которые, похоже, вдохновлялись I am rich и создали новую вариацию на эту тему, в духе времени.

Buying Ethereum app is not the same as buying #Ethereum.

Scam app for €335 only displays ETH logo. pic.twitter.com/msBYiT7Gqq

