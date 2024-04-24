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Сигнал и его спектр
Спектр — это представление сигнала в частотной области, которое показывает, какие именно частоты присутствуют в сигнале. Спектр бывает амплитудным и фазовым. Первый показывает амплитуды частот в сигнале, а второй — фазы этих частот. В современном мире, когда кто‑то пишет о спектре, обычно подразумевается именно амплитудный спектр.
Сам спектр бывает двух видов: непрерывный и дискретный. Непрерывный спектр — это когда сигнал содержит бесконечное число компонент, распределенных в диапазоне частот. Дискретный — когда сигнал содержит только определенные частотные компоненты. Такое характерно для сигналов, которые составлены из, например, суммы синусоид или косинусоид.
Теперь начнем с самого простого — с синусоидального сигнала.
info
Все свои эксперименты с математикой я буду делать в Octave.
Создадим синусоиду с амплитудой 1 попугай и частотой 5 Гц.
% Амплитуда
A = 1;% Частота в герцах
f = 5;% Длительность нашего сигнала в секундах
T = 1;% Частота дискретизации, или количество точек в секунду. Этот параметр влияет на точность вывода: чем больше точек, тем точнее сигнал
fs = 100;% Временной ряд
t = 0:1/fs:T;% Генерируем!
y = A * sin(2 * pi * f * t);plot(t, y);xlabel('Время (с)');ylabel('Амплитуда');title('Синусоида');grid on;
После запуска этого кода в Octave ты получишь график синусоиды.
На графике пять положительных полупериодов и пять отрицательных, потому что длительность — 1 с, а частота — 5 Гц, вот и получается, что полных периодов именно пять. Это самый простой сигнал, который имеет только одну частоту в спектре — это частота самой синусоиды, то есть 5 Гц.
Преобразование Фурье
Определение
Преобразование Фурье́ (символ ℱ) — операция, сопоставляющая одной функции вещественной переменной другую (вообще говоря, комплекснозначную) функцию вещественной переменной. Эта новая функция описывает коэффициенты («амплитуды») при разложении исходной функции на элементарные составляющие — гармонические колебания с разными частотами.
По сути, преобразование Фурье — это операция, которая позволяет разложить сигнал на его простые составляющие, то есть определить, из суммы каких сигналов на каких частотах он состоит.
На картинке выше наглядно показан процесс такого разложения. И наоборот — сумма всех синих сигналов даст красный, а их частоты показаны на спектре сигнала справа.
При прямом преобразовании Фурье мы получаем на выходе комплексное число, которое состоит из реальной и мнимой части.
Комплексные числа
Комплексное число — это расширенное множество вещественных чисел. Комплексные числа выглядят следующим образом: a + bi, где a и b — вещественные числа, а i — мнимая единица. Мнимая единица — это корень из –1, то есть
i² .
В радио очень широко используются комплексные числа, так как они позволяют хранить больше информации о сигнале. Например, существуют амплитудный и фазовый спектры, и первый определяется действительной частью, а второй — мнимой.
Сразу же хочется упомянуть еще одно из свойств преобразования Фурье: если сдвигать сигнал во времени, то амплитудный спектр сигнала меняться не будет. Изменяться будет только фазовый спектр, который описывается комплексной частью.
Обратное преобразование Фурье
Обратное преобразование Фурье — это процедура получения сигнала из спектра. У сигнала может быть несколько параметров, такие как максимальная амплитуда, диапазон частот и его длительность. Давай начнем с простого примера: сделаем сигнал из спектра, на котором будет только отметка в 5 Гц с амплитудой 1.
% Частота дискретизации в герцахfs = 1000;% Длительность сигнала в секундахT = 1;% Общее количество отсчетовN = T * fs;% Создание спектра% Инициализация спектра нулямиspectrum = zeros(1, N);% Частота для отметки в спектреf_target = 5;% Индекс для частоты 5 Гцindex = f_target + 1;% Установка амплитудыspectrum(index) = 1;
Первым делом задаются параметры: длительность, частота дискретизации и количество отсчетов на основе длительности и дискретизации. Далее создаем сам спектр — он будет, по сути, просто массивом. Устанавливаем в нем все значения в ноль и только амплитуду частоты 5 Гц ставим в единицу. В этом примере мы устанавливаем только вещественную часть комплексного числа. Ты можешь попробовать добавить мнимую часть — для этого вместо
spectrum( напиши
spectrum( и посмотри, что будет. Фаза сигнала должна измениться.
% Обратное преобразование Фурье для получения сигналаsignal = real(ifft(spectrum));t = 0:1/fs:T-1/fs;% Визуализация сигналаfigure;plot(t, real(signal));title('Сигнал, полученный из спектра');xlabel('Время (с)');ylabel('Амплитуда');% Визуализация спектраf_axis = (0:N-1) * fs / N;figure;stem(f_axis(1:N/2), abs(spectrum(1:N/2)), 'filled');title('Спектр с отметкой на 5 Гц');xlabel('Частота (Гц)');ylabel('Амплитуда');xlim([0 10]);
Преобразуем наш спектр в сигнал с помощью команды
ifft, которая выполняет обратное преобразование, и строим визуализацию. В моем коде я беру сразу реальную часть сигнала для отображения, но если поменять функцию
real на
imag в строке с
ifft, то можно будет получить фазовый спектр, о котором я говорил в начале статьи.
Смешиваем сигналы
Для примера давай сделаем сигнал из смеси трех синусоид на частотах 5, 10 и 15 Гц. Для этого достаточно все эти три синусоиды просто сложить.
% Частота дискретизации в герцахfs = 1000;% Продолжительность сигнала в секундахT = 1;% Вектор времениt = 0:1/fs:T-1/fs;% Частотыf1 = 5;f2 = 10;f3 = 15;% Синусоидыsignal1 = sin(2 * pi * f1 * t);signal2 = sin(2 * pi * f2 * t);signal3 = sin(2 * pi * f3 * t);% Складываем синусоиды (шок)signal = signal1 + signal2 + signal3;plot(t, signal);xlabel('Время (с)');ylabel('Амплитуда');title('Синусоида');grid on;
Все переменные можно по отдельности изучить в окне Workspace. Нетяжело заметить, что
t — это массив из 1000 элементов, в котором хранятся времена отсчетов.
0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 ...
Сам же сигнал (
signal1) — это тоже массив. Для каждого времени Octave автоматически посчитал синус и создал новый массив. Каждому i-му элементу массива с сигналом соответствует i-й элемент массива
t, определяющий время, в которое сигнал будет иметь такую амплитуду.
0 0.031411 0.062791 0.094108 0.12533 0.15643 0.18738 ...
Если же закончить выполнение скрипта и посмотреть результаты сложения в переменной
signal, то увидим ожидаемую сумму трех синусоидальных сигналов.
0 0.18831 0.37551 0.56048 0.74215 0.91944 1.0913 ...
Теперь можно запустить оставшуюся часть кода и увидеть отрисованную форму сигнала.
Выглядит интересно. А теперь посмотрим на амплитудный спектр этого сигнала. Чтобы это сделать, используем следующий код.
% Частота дискретизации в герцахfs = 1000;% Продолжительность в секундахT = 1;t = 0:1/fs:T-1/fs;f1 = 5;f2 = 10;f3 = 15;% Синусоидыsignal1 = sin(2 * pi * f1 * t);signal2 = sin(2 * pi * f2 * t);signal3 = sin(2 * pi * f3 * t);% Сложение синусоидsignal = signal1 + signal2 + signal3;% Выполнение преобразования Фурьеsignal_fft = fft(signal);P2 = abs(signal_fft / length(signal));P1 = P2(1:length(signal)/2+1);P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);f_axis = fs*(0:(length(signal)/2))/length(signal);% Визуализация спектраbar(f_axis, P1, 'hist');title('Амплитудный спектр сигнала');xlabel('Частота (Гц)');ylabel('|P1(f)|');xlim([0, max(f_axis)]);
Запускаем и получаем три красивых столбика как раз на частотах 5, 10 и 15 Гц. Прекрасно.
Картинка
Теперь, когда мы знаем, как создавать свои сложные сигналы и как они раскладываются обратно на составляющие их частоты, можно приступать к контролю над
миром тем, что выводится на водопаде. Задачу возьмем несложную — вывести на водопад картинку.
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