Waterfall, или водопад, — это спо­соб визу­али­зации сиг­налов, который мож­но встре­тить прак­тичес­ки во всех прог­раммах для работы с радио. Каж­дая линия показы­вает спектр сиг­нала, его час­тоты и ампли­туду. А если нем­ного покол­довать, мож­но рисовать на этом водопа­де кар­тинки. Этим мы сегод­ня и зай­мем­ся.

Сигнал и его спектр

Спектр — это пред­став­ление сиг­нала в час­тотной области, которое показы­вает, какие имен­но час­тоты при­сутс­тву­ют в сиг­нале. Спектр быва­ет ампли­туд­ным и фазовым. Пер­вый показы­вает ампли­туды час­тот в сиг­нале, а вто­рой — фазы этих час­тот. В сов­ремен­ном мире, ког­да кто‑то пишет о спек­тре, обыч­но под­разуме­вает­ся имен­но ампли­туд­ный спектр.

Сам спектр быва­ет двух видов: неп­рерыв­ный и дис­крет­ный. Неп­рерыв­ный спектр — это ког­да сиг­нал содер­жит бес­конеч­ное чис­ло ком­понент, рас­пре­делен­ных в диапа­зоне час­тот. Дис­крет­ный — ког­да сиг­нал содер­жит толь­ко опре­делен­ные час­тотные ком­понен­ты. Такое харак­терно для сиг­налов, которые сос­тавле­ны из, нап­ример, сум­мы синусо­ид или косину­соид.

Те­перь нач­нем с самого прос­того — с синусо­идаль­ного сиг­нала.

info Все свои экспе­римен­ты с матема­тикой я буду делать в Octave.

Соз­дадим синусо­иду с ампли­тудой 1 попугай и час­тотой 5 Гц.

% Амплитуда A = 1 ; % Частота в герцах f = 5 ; % Длительность нашего сигнала в секундах T = 1 ; % Частота дискретизации, или количество точек в секунду. Этот параметр влияет на точность вывода: чем больше точек, тем точнее сигнал fs = 100 ; % Временной ряд t = 0: 1/ fs: T ; % Генерируем! y = A * sin ( 2 * pi * f * t ) ; plot ( t, y ) ; xlabel ( 'Время ( с) ' ) ; ylabel ( 'Амплитуда' ) ; title ( 'Синусоида' ) ; grid on ;

Пос­ле запус­ка это­го кода в Octave ты получишь гра­фик синусо­иды.

На гра­фике пять положи­тель­ных полупе­риодов и пять отри­цатель­ных, потому что дли­тель­ность — 1 с, а час­тота — 5 Гц, вот и получа­ется, что пол­ных пери­одов имен­но пять. Это самый прос­той сиг­нал, который име­ет толь­ко одну час­тоту в спек­тре — это час­тота самой синусо­иды, то есть 5 Гц.

Преобразование Фурье

Определение Пре­обра­зова­ние Фурье́ (сим­вол ℱ) — опе­рация, сопос­тавля­ющая одной фун­кции вещес­твен­ной перемен­ной дру­гую (вооб­ще говоря, ком­плексноз­начную) фун­кцию вещес­твен­ной перемен­ной. Эта новая фун­кция опи­сыва­ет коэф­фици­енты («ампли­туды») при раз­ложении исходной фун­кции на эле­мен­тарные сос­тавля­ющие — гар­моничес­кие колеба­ния с раз­ными час­тотами.

По сути, пре­обра­зова­ние Фурье — это опе­рация, которая поз­воля­ет раз­ложить сиг­нал на его прос­тые сос­тавля­ющие, то есть опре­делить, из сум­мы каких сиг­налов на каких час­тотах он сос­тоит.

На кар­тинке выше наг­лядно показан про­цесс такого раз­ложения. И наобо­рот — сум­ма всех синих сиг­налов даст крас­ный, а их час­тоты показа­ны на спек­тре сиг­нала спра­ва.

При пря­мом пре­обра­зова­нии Фурье мы получа­ем на выходе ком­плексное чис­ло, которое сос­тоит из реаль­ной и мни­мой час­ти.

Комплексные числа Ком­плексное чис­ло — это рас­ширен­ное мно­жес­тво вещес­твен­ных чисел. Ком­плексные чис­ла выг­лядят сле­дующим обра­зом: a + bi, где a и b — вещес­твен­ные чис­ла, а i — мни­мая еди­ница. Мни­мая еди­ница — это корень из –1, то есть i² = –1 . В радио очень широко исполь­зуют­ся ком­плексные чис­ла, так как они поз­воля­ют хра­нить боль­ше информа­ции о сиг­нале. Нап­ример, сущес­тву­ют ампли­туд­ный и фазовый спек­тры, и пер­вый опре­деля­ется дей­стви­тель­ной частью, а вто­рой — мни­мой.

Сра­зу же хочет­ся упо­мянуть еще одно из свой­ств пре­обра­зова­ния Фурье: если сдви­гать сиг­нал во вре­мени, то ампли­туд­ный спектр сиг­нала менять­ся не будет. Изме­нять­ся будет толь­ко фазовый спектр, который опи­сыва­ется ком­плексной частью.

Обратное преобразование Фурье

Об­ратное пре­обра­зова­ние Фурье — это про­цеду­ра получе­ния сиг­нала из спек­тра. У сиг­нала может быть нес­коль­ко парамет­ров, такие как мак­сималь­ная ампли­туда, диапа­зон час­тот и его дли­тель­ность. Давай нач­нем с прос­того при­мера: сде­лаем сиг­нал из спек­тра, на котором будет толь­ко отметка в 5 Гц с ампли­тудой 1.

% Частота дискретизации в герцах fs = 1000 ; % Длительность сигнала в секундах T = 1 ; % Общее количество отсчетов N = T * fs ; % Создание спектра % Инициализация спектра нулями spectrum = zeros ( 1 , N ) ; % Частота для отметки в спектре f_target = 5 ; % Индекс для частоты 5 Гц index = f_target + 1 ; % Установка амплитуды spectrum ( index ) = 1 ;

Пер­вым делом зада­ются парамет­ры: дли­тель­ность, час­тота дис­кре­тиза­ции и количес­тво отсче­тов на осно­ве дли­тель­нос­ти и дис­кре­тиза­ции. Далее соз­даем сам спектр — он будет, по сути, прос­то мас­сивом. Уста­нав­лива­ем в нем все зна­чения в ноль и толь­ко ампли­туду час­тоты 5 Гц ста­вим в еди­ницу. В этом при­мере мы уста­нав­лива­ем толь­ко вещес­твен­ную часть ком­плексно­го чис­ла. Ты можешь поп­робовать добавить мни­мую часть — для это­го вмес­то spectrum( index) = 1; напиши spectrum( index) = 1 + 4i; и пос­мотри, что будет. Фаза сиг­нала дол­жна изме­нить­ся.

% Обратное преобразование Фурье для получения сигнала signal = real ( ifft ( spectrum )) ; t = 0 : 1 / fs : T - 1 / fs ; % Визуализация сигнала figure ; plot ( t , real ( signal )) ; title ( 'Сигнал, полученный из спектра' ) ; xlabel ( 'Время ( с) ' ) ; ylabel ( 'Амплитуда' ) ; % Визуализация спектра f_axis = ( 0 : N - 1 ) * fs / N ; figure ; stem ( f_axis ( 1 : N / 2 ) , abs ( spectrum ( 1 : N / 2 )) , 'filled' ) ; title ( 'Спектр с отметкой на 5 Гц' ) ; xlabel ( 'Частота ( Гц) ' ) ; ylabel ( 'Амплитуда' ) ; xlim ( [ 0 10 ]) ;

Пре­обра­зуем наш спектр в сиг­нал с помощью коман­ды ifft , которая выпол­няет обратное пре­обра­зова­ние, и стро­им визу­али­зацию. В моем коде я беру сра­зу реаль­ную часть сиг­нала для отоб­ражения, но если поменять фун­кцию real на imag в стро­ке с ifft , то мож­но будет получить фазовый спектр, о котором я говорил в начале статьи.

Смешиваем сигналы

Для при­мера давай сде­лаем сиг­нал из сме­си трех синусо­ид на час­тотах 5, 10 и 15 Гц. Для это­го дос­таточ­но все эти три синусо­иды прос­то сло­жить.

% Частота дискретизации в герцах fs = 1000 ; % Продолжительность сигнала в секундах T = 1 ; % Вектор времени t = 0 : 1 / fs : T - 1 / fs ; % Частоты f1 = 5 ; f2 = 10 ; f3 = 15 ; % Синусоиды signal1 = sin ( 2 * pi * f1 * t ) ; signal2 = sin ( 2 * pi * f2 * t ) ; signal3 = sin ( 2 * pi * f3 * t ) ; % Складываем синусоиды ( шок) signal = signal1 + signal2 + signal3 ; plot ( t , signal ) ; xlabel ( 'Время ( с) ' ) ; ylabel ( 'Амплитуда' ) ; title ( 'Синусоида' ) ; grid on ;

Все перемен­ные мож­но по отдель­нос­ти изу­чить в окне Workspace. Нетяже­ло заметить, что t — это мас­сив из 1000 эле­мен­тов, в котором хра­нят­ся вре­мена отсче­тов.

0 0. 0010 0. 0020 0. 0030 0. 0040 0. 0050 0. 0060 .. .

Сам же сиг­нал ( signal1 ) — это тоже мас­сив. Для каж­дого вре­мени Octave авто­мати­чес­ки пос­читал синус и соз­дал новый мас­сив. Каж­дому i-му эле­мен­ту мас­сива с сиг­налом соот­ветс­тву­ет i-й эле­мент мас­сива t , опре­деля­ющий вре­мя, в которое сиг­нал будет иметь такую ампли­туду.

0 0. 031411 0. 062791 0. 094108 0. 12533 0. 15643 0. 18738 .. .

Ес­ли же закон­чить выпол­нение скрип­та и пос­мотреть резуль­таты сло­жения в перемен­ной signal , то уви­дим ожи­даемую сум­му трех синусо­идаль­ных сиг­налов.

0 0. 18831 0. 37551 0. 56048 0. 74215 0. 91944 1. 0913 .. .

Те­перь мож­но запус­тить оставшу­юся часть кода и уви­деть отри­сован­ную фор­му сиг­нала.

Выг­лядит инте­рес­но. А теперь пос­мотрим на ампли­туд­ный спектр это­го сиг­нала. Что­бы это сде­лать, исполь­зуем сле­дующий код.

% Частота дискретизации в герцах fs = 1000 ; % Продолжительность в секундах T = 1 ; t = 0 : 1 / fs : T - 1 / fs ; f1 = 5 ; f2 = 10 ; f3 = 15 ; % Синусоиды signal1 = sin ( 2 * pi * f1 * t ) ; signal2 = sin ( 2 * pi * f2 * t ) ; signal3 = sin ( 2 * pi * f3 * t ) ; % Сложение синусоид signal = signal1 + signal2 + signal3 ; % Выполнение преобразования Фурье signal_fft = fft ( signal ) ; P2 = abs ( signal_fft / length ( signal )) ; P1 = P2 ( 1 : length ( signal ) / 2 + 1 ) ; P1 ( 2 : end - 1 ) = 2 * P1 ( 2 : end - 1 ) ; f_axis = fs * ( 0 : ( length ( signal ) / 2 )) / length ( signal ) ; % Визуализация спектра bar ( f_axis , P1 , 'hist' ) ; title ( 'Амплитудный спектр сигнала' ) ; xlabel ( 'Частота ( Гц) ' ) ; ylabel ( '|P1( f) |' ) ; xlim ( [ 0 , max ( f_axis )]) ;

За­пус­каем и получа­ем три кра­сивых стол­бика как раз на час­тотах 5, 10 и 15 Гц. Прек­расно.

Картинка