Когда доступ в сеть наглухо отрезан файрволом, а передать данные нужно позарез, на помощь приходит техника DNS-туннелирования. Запросы к DNS даже при самых строгих настройках иногда все же проходят, и это можно использовать, отвечая на них со своего сервера, находящегося по ту сторону. Связь будет крайне медленной, но этого хватит для проникновения в локальную сеть организации или, например, для срочного выхода в интернет по платному Wi-Fi за границей. Давай посмотрим, какие утилиты помогут тебе в этом деле и какие у каждой плюсы и минусы.

Об авторах Авторы этой статьи — пентестеры из команды FBK CyberSecurity. Это часть крупнейшей российской аудиторско-консалтинговой группы ФБК (Финансовые и бухгалтерские консультанты). Компания специализируется на услугах в области практической информационной безопасности. Среди того, чем занимается FBK CyberSecurity: тестирование на проникновение;

форензика, расследование инцидентов;

комплаенс, аудит по требованиям PCI DSS и SWIFT;

аппаратная безопасность (банкоматы, IoT и так далее);

IT-аудит и IT-консалтинг;

аудит смарт-контрактов и обеспечение ИБ при проведении ICO. А еще ты, возможно, уже читал статьи в «Хакере», написанные одним из специалистов FBK CS и соавтором этого материала.

Вот общая схема, которая иллюстрирует то, что мы будем делать. В целом теория здесь тривиальная: даже если выхода наружу нет, запрашиваемые URL нужно резолвить, поэтому службу DNS зачастую не ограничивают в работе. Это дает хоть и узкую, но рабочую лазейку.

Сейчас в интернете можно найти множество утилит для эксплуатации этой техники — каждая со своими фичами и багами. Мы выбрали для сравнительного тестирования пять наиболее популярных.

dnscat2

dnscat2 — довольно популярная утилита, разработанная Роном Боузом, для создания командно-контрольного канала (C&C) через протокол DNS. Включает в себя серверную часть, написанную на Ruby, а также клиент на C. Под Windows существует версия клиента для PowerShell.

Для кодирования данных dnscat2 использует представление в шестнадцатеричном виде. Данные передаются последовательно, то есть значение AAAA аналогично A.AAA , AAA.A и так далее.

Также протокол нечувствителен к регистру, то есть a1 и A1 — одно и то же. Для использования утилиты нужно иметь подконтрольный сервер с доменом, NS-записи которого ссылаются на конкретную машину. Клиент может выбрать, добавлять ли доменное имя или добавлять в сообщение тег dnscat. для отправки данных.

Сообщения представлены как <encoded data>.<domain> или <tag>.<encoded data> . В случае если данные представлены иначе, передаются через неподдерживаемый тип записей или домен неизвестен, сервер может отбросить их либо перенаправить к вышестоящему серверу DNS.

Dnscat2 поддерживает основные типы записей DNS: TXT, MX, CNAME, A и AAAA. Тип ответа соответствует типу входящего запроса:

TXT-ответ — шестнадцатеричные значения;

CNAME и MX кодируются так же, как и запрос: либо с префиксом тега, либо с помощью постфикса домена. Это необходимо, потому что промежуточные серверы DNS не будут перенаправлять трафик, если он не заканчивается соответствующим доменным именем;

A и AAAA — аналогично. TXT, данные без добавления домена или тега.

Протокол работы dnscat2

Сеанс устанавливается клиентом, отправляющим серверу SYN-пакет. Сервер отвечает аналогичным пакетом. Клиент и сервер ведут общение через пакеты MSG. Когда клиент решает, что соединение завершено, он отправляет на сервер пакет FIN, на что сервер отвечает так же. Когда сервер решает, что соединение завершено, он отвечает на MSG от клиента пакетом FIN, и сеанс прекращается.

Из особенностей можно отметить, что сервер dnscat2 может держать несколько сессий, а также поддерживает базовую криптографию (не гарантируя при этом надежности).

Более подробно ознакомиться с протоколом и особенностями утилиты ты при желании можешь на странице в репозитории разработчика.

Запуск

Следуя инструкции с GitHub, соберем все, что нам нужно, и попробуем запустить. Для начала на сервере будем отслеживать, что же происходит на 53-м порте. Для этого запустим следующую команду.

Теперь запустим сервер. В аргументах передаем только доменное имя, так как случай с прямым указанием IP нам неинтересен.

Аналогично запускаем клиент и видим, что сессия установлена. Отлично, вроде работает!

На сервере наблюдаем следующее.

Отлично, давай войдем в сессию.

Посмотрим, что утилита нам предоставляет.

Здорово! Для проверки запустим shell.

Супер! Сессия с шеллом создана, хоть и получили не сообщение, а bad sequence. Для выхода из сессии жмем Ctrl-Z и идем в сессию 2.

Создадим файл и запишем в него текст, после чего выведем содержимое и удалим его.

После результата для ввода новой команды нужно еще раз нажать Enter. Не интерактивно, конечно, но не страшно.

Это, конечно, все весело, но нам-то нужно пробросить туннель. Давай попробуем выгрузить к нам файл по SCP с какого-нибудь сервера через клиент, заодно проверим усредненную скорость. Пробрасываем туннель.