«Хакер» побеседовал с сооснователем фирмы Opera и основателем Vivaldi Йоном фон Течнером, чтобы узнать о больших целях и о насущных проблемах, которые стоят перед разработчиками нового браузера.

INFO В 2014 году «Хакер» уже публиковал интервью с Йоном фон Течнером — в то время он еще работал в Opera и все было совсем по-другому. Однако знание тогдашней ситуации во многом полезно для понимания нынешней. Также в «Хакере» публиковалась статья Ильи Шпанькова — русского поклонника Opera, которому удалось войти в ее команду. Илья, в частности, затрагивает историю о покупке Opera китайской компанией Qihoo 360.

Движок

— В последнее время разнообразие браузеров сильно снизилось, и большинство альтернативных вариантов используют Blink. Как вы относитесь к этому? Быть может, это нормальный процесс?

— Сегодня у большинства браузеров постепенно сокращается функциональность, но, к счастью, Vivaldi меняет эту ситуацию, и мы уже видим положительные сдвиги на рынке. В самом Vivaldi реализована масса полезных функций, и некоторые из них уже используются в других браузерах. Я считаю, что эта тенденция заставит остальных производителей браузеров внести коррективы в стратегию развития своих продуктов.

В течение многих лет все браузеры использовали один из трех движков (Trident, Mozilla и Presto). Теперь таких движков стало четыре: Trident, Mozilla, Blink и WebKit (хотя WebKit является частью Blink). Я считаю, что отказ от Presto был большой ошибкой, и если бы я не ушел из Opera, то ни за что не допустил бы этого. Не надо забывать, что разработка браузера с чистого листа, мягко скажем, нетривиальная задача, поэтому все появившиеся за последние двадцать лет браузеры разработаны на базе одного из существующих движков.

— Используются ли в Vivaldi какие-то модификации к Blink или особые настройки? Другими словами, это один в один тот же движок, что и в Chromium, или есть какие-то отличия?

— Мы добавили некоторые функции в Blink и стараемся поддерживать их. Однако эта поддержка связана с большими затратами, поэтому мы вносим только минимальные изменения в сам Blink, но сделали множество изменений в оболочке этого движка. Весь пользовательский интерфейс Vivaldi разработан за пределами Blink, и для его реализации потребовались только незначительные изменения.

— Участвует ли ваша команда в разработке Blink? Если нет, то возможно ли это в будущем?

— Мы написали для него некоторые патчи и планируем и дальше участвовать в этом проекте.

Vivaldi 2.0 26 сентября 2018 года, через два с половиной года после выхода первой версии, свет увидел Vivaldi 2.0. В обновлении появилось множество полезных, интересных и иногда неоднозначных фич. Разработчики сообщают, что со времен первого релиза они сделали свыше 1500 улучшений. Вот несколько наиболее заметных и значимых вещей в версии 2.0. Vivaldi Sync — встроенный сервис синхронизации закладок, данных для автозаполнения, расширений, заметок и хистори (сохраняются только те ссылки, что были введены вручную). Нововведения в боковой панели. Здесь живет немалая часть дополнительных функций браузера. Помимо истории и закладок, ты найдешь здесь менеджер вкладок с древовидной структурой, заметки (с возможностью прикладывать скриншоты и ссылки на сайты), а также веб-панели — закладки, которые открываются в виде узкой колонки. Дополнительные опции кастомизации. Например, адресную строку можно перенести вниз или вообще отключить, если вдруг захочется. Есть и более легкомысленные фичи. Например, верхняя панель по умолчанию меняет цвет в зависимости от посещаемого сайта: на google.com она будет синей, а если зайти на xakep.ru, она станет благородного черного цвета.

Функции и пользовательский интерфейс

— Каковы ваши приоритеты в плане UI/UX?

— Главное для нас — это разнообразие функций и гибкость. Практически каждую операцию можно выполнить несколькими способами, поэтому пользователь может выбрать наиболее удобный для себя. Наши конкуренты сокращают функциональность своих браузеров, а мы, наоборот, расширяем, причем Vivaldi предоставляет пользователю только те функции, которые ему нужны сейчас. Мы знаем, что если многие люди используют один и тот же софт, то у них могут быть разные предпочтения и задачи, поэтому мы особое внимание уделяем гибкости использования браузера.

Мы ориентируемся на наших пользователей. Вместо слежки за ними мы собираем пожелания и комментарии и стараемся учитывать их при разработке браузера.

Если говорить о пользовательском интерфейсе браузера, то он у нас очень современный и красивый, и пользователь может настроить его по своему вкусу.

— Как вы решаете, какие новые функции включить в браузер? Есть ли какое-то принципиальное отличие от прежней идеологии Opera?

— Новые функции разрабатываются по разным сценариям. Они могут быть результатом мозгового штурма либо воплощением идеи, которая пришла в голову одному из разработчиков или любому другому сотруднику, а также разрабатываться в ответ на запрос пользователя. Иногда функция долго обдумывается и обсуждается, а в других случаях кто-то просто реализует свою идею. У нас нет жесткой процедуры разработки — для нас главное воплощение инноваций любым способом.

Когда я работал в Opera, компания следовала тем же принципам, но после моего ухода ситуация там кардинально изменилась. Мы продолжаем лучшие традиции бывшей Opera.

— Планируете ли вы добавить какие-то функции, которые были в Opera, но были убраны после смены курса? Например, Unite.

— Мы уже реализовали большинство функций Opera и ряд дополнительных. Поскольку для нас приоритеты — это гибкость и мнение пользователей, то вполне логичным было добавить в наш браузер функции Opera, но при этом пойти дальше и также реализовать функции, которых никогда раньше не было в браузерах. Я говорю о группировке вкладок, о размещении сгруппированных вкладок в одном окне, о встроенной функции снимков экрана и, конечно, о новой функции просмотра и анализа истории. Мы внедряем инновации каждый день.

Unite — это великолепная технология, но в кратковременной перспективе не имеет смысла заново строить всю платформу (хотя мы используем принципы Unite), поэтому концентрируем свои усилия на других проектах, например на разработке встроенного клиента электронной почты, который выйдет в ближайшее время.

— Среди главных достоинств Vivaldi перечисляется приватность. Это значит только то, что вы не собираете пользовательские данные, или же есть планы внедрить какие-то защитные механизмы (например, защиту от фингерпринтинга или встроенный прокси)?

— Разумеется, приватность крайне важна, и главное для нас — соблюдение приватности пользователей. В отличие от других браузеров, у нас для пользователя не создаются профили ни в онлайне, ни локально. Мы не собираем никакую статистику использования. Вместо того чтобы тайно следить за тем, как используется браузер, мы спрашиваем у пользователей, что бы они хотели усовершенствовать.

Мы также реализовали некоторые важные возможности выбора для поиска. По умолчанию в адресной строке не выводится подсказка для поиска. Это сделано потому, что функция «подсказка для поиска» пересылает поисковому сервису все, что пользователь вводит в адресной строке. Мы сотрудничаем и с такими поисковиками, как DuckDuckGo и Qwant, потому что у них тот же подход к защите приватности в интернете, что и у нас.

Мы будем и дальше добавлять в браузер функции, обеспечивающие защиту личной информации пользователя.

— Некоторые браузеры стали по умолчанию скрывать полный адрес сайта из адресной строки. Что вы думаете о таком поведении? Почему решили не делать так в Vivaldi?

— Мы считаем, что пользователь должен видеть информацию о сайтах, которые он посещает, и будем и дальше обеспечивать отображение этой информации.

Opera

— Кто-то из бывших разработчиков Opera участвует в разработке Vivaldi?

— Да, в Vivaldi перешли многие бывшие сотрудники Opera, включая разработчиков, системных администраторов, персонал из отделов QA и HR. Я рад, что продолжаю работать со своими бывшими коллегами по Opera.

— Как вы оцениваете долю бывших пользователей Opera среди пользователей Vivaldi?

— Это трудно сказать, если честно. Но, судя по данным о посещениях нашего сайта, процент пользователей Opera больше, чем доля этого браузера на рынке. Вполне возможно, что бывшие пользователи Opera, разочарованные изменением стратегии развития этого браузера, перешли на наш браузер либо на Chrome или Firefox. Судя по статистике, большинство наших пользователей раньше использовали Chrome.

— И кстати, каково иметь свое прежнее творение в числе конкурентов?

— Если бы Opera не отказалась от Presto и не изменила философию разработки, то я бы не ушел из этой компании и не основал бы Vivaldi. Кроме меня, Opera покинули многие ведущие сотрудники, и сейчас от этой компании фактически осталось только название. Так что это уже не мое детище, а нечто иное.

Бизнес

— А Google вы рассматриваете в качестве конкурента? Vivaldi одновременно использует ее технологии и соревнуется за пользователей с Chrome. У вас нет опасения, что рано или поздно такая зависимость может стать проблемой?

— Google — это один из наших главных конкурентов. Эти ребята играют очень жестко. Иногда для доступа к сервисам Google мы вынуждены скрывать свои идентификационные данные, иначе они нас блокируют. Разумеется, это трудный соперник, но и мы не первый год в бизнесе. Мы много лет конкурируем с Microsoft, Apple и Google и знаем, как выжить, когда большой вендор применяет против нас запрещенные приемы.

— Думаю, не секрет, что источник дохода Vivaldi — это реклама. На ваш взгляд, это перспективная бизнес-модель? Рассматривались ли другие варианты?

— Похоже, вы больше меня знаете про бизнес компании!

Наша бизнес-модель основана не на доходах от рекламы, а на доходе от поиска, и некоторые из наших закладок также дают прибыль, когда ими кто-то пользуется. Не могу сказать, что у нас фантастические доходы на одного пользователя, но они растут из года в год. Я считают такую бизнес-модель оптимальной для нас и не собираюсь ее менять. Для нас совершенно неприемлема бизнес-модель, основанная на сборе и продаже данных о пользователях браузера.

— Как вы относитесь к инициативам типа Acceptable Ads и решению Google блокировать некоторые виды рекламы?

— Самая плохая реклама — это та, которая использует слежку за пользователем для отображения рекламных объявлений. К сожалению, такая реклама есть у Google, Facebook и многих других компаний. Большие рекламные объявления раздражают пользователей, и их должно быть как можно меньше, но намного хуже реклама, использующая слежку за пользователями.

— О поисковике Qwant многие недавно узнали как раз благодаря Vivaldi. На выбор есть и другие малопопулярные опции (Ecosia и StartPage). Это коммерческое партнерство? Предъявляете ли вы какие-то требования к провайдерам поиска?

— Да, это коммерческое партнерство. Мы стараемся выбирать те поисковые механизмы, которые наиболее выгодны для нас. Поэтому в качестве основных опций нашего браузера предлагаем Qwant, DuckDuckGo, Ecosia и StartPage. Мы также поддерживаем в качестве опции и самые известные поисковики, но надеемся, что благодаря сотрудничеству с Vivaldi популярность названных выше четырех поисковиков вырастет — это будет лучше и для пользователей, и для рынка.