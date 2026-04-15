Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Уязвимость относится к use after free (UAF). Участок памяти освобождается, но указатель на него сохранен и может быть повторно использован. В крайнем случае злоумышленник получит полноценную RCE, подложив в память фейковый объект нужного размера с собственными функциями. Останется добиться, чтобы аллокатор снова выделил этот участок памяти. Приложение пытается вызвать легитимную функцию или метод, но выполняется то, что хакер подложил.
Уязвимость CVE-2026-2441 обнаружилась в подсистеме CSS движка Blink. Движок занимается преобразованием HTML, CSS и JS в полноценные веб‑страницы: код HTML конвертирует в DOM, а код CSS — в CSSOM. Внутри CSSOM создаются структуры, представляющие правила. Уязвимость — в обработке правила
@font-feature-values. Изменяя элементы этого правила в JS-коде, злоумышленник может атаковать браузер.
Правило
@font-feature-values помогает веб‑разработчикам сделать код CSS более читаемым и управляемым. Внутри помещается набор именованных значений. В статье я буду использовать
@styleset, но имя может быть любым. В наборе человекочитаемым названиям присваиваются числовые значения OpenType. Пример использования:
@font-feature-values CoolFont { @styleset { fancy: 1; flowing: 2; }}/* Теперь можно спокойно использовать в CSS вместо непонятных цифр */.special-text { font-family: CoolFont; font-variant-alternates: swash(fancy);}
Blink при работе создает для блока
@styleset внутреннюю хеш‑таблицу на основе
WTF::. Доступ к этой структуре из JavaScript происходит через объект
CSSFontFeatureValuesMap. Это обертка над внутренним контейнером движка.
Проблема возникает при использовании итераторов. При вызове в JavaScript
map. Blink создает в табе объект‑итератор
FontFeatureValuesMapIterationSource. В уязвимой версии итератор хранил сырой указатель на внутренний контейнер
FontFeatureAliases.
const FontFeatureAliases* aliases_;
Контейнер
FontFeatureAliases — это алиас
WTF::, объявленный через
using. Информацию можно найти в исходниках Chromium:
using FontFeatureAliases = HashMap<AtomicString, FeatureIndicesWithPriority>;
Если во время итерации происходит мутация, например
set( или
delete(, контейнер может выполнить рехеш — перераспределить память, перенести элементы в новый буфер и освободить старый. Но указатель внутри итератора остается прежним. Он указывает на освобожденный участок памяти. Это UAF в чистом виде.
