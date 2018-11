На днях ИБ-исследователь Юши Лианг (Yushi Liang) опубликовал в своем Twitter доказательства обнаружения 0-day уязвимости в браузере Microsoft Edge. Специалист пишет, что уязвимость была найдена с помощью инструмента Wadi Fuzzer, при поддержке российского специалиста Александра Качкова. В скором времени ожидается публикация proof-of-concept эксплоита и подробного отчета о проблеме. Пока же Лианг показал скриншот, демонстрирующий запуск калькулятора.

we just broke #Edge, teaming up with kochkov for a stable exploit, brace yourself SBX is coming 🙂 pic.twitter.com/dDKWjr4Db5

— Yushi Liang (@Yux1xi) November 2, 2018