Сразу два известных ИБ-специалиста, Виллем де Грот (Willem de Groot) и Джером Сегура из Malwarebytes (Jérôme Segura), обнаружили, что конкуренция в сфере атак MageCart обостряется.

Напомню, что атаки MageCart также называют веб-скиммингом, и с их помощью злоумышленники похищают данные банковских карт пользователей. «Почерк» преступников почти всегда выглядит так: они взламывают самые разные сайты, чаще всего, это магазины на базе популярных CMS, которые ломают через уязвимости в самой CMS или ее плагинах. Затем преступники внедряют вредоносный код JavaScript на страницы оплаты (своеобразный софтверный «скиммер»), похищая таким образом вводимые пользователями финансовые данные (номера банковских карт, имена, адреса и так далее).

На прошлой неделе аналитики компаний RiskIQ и Flashpoint представили совместный отчет об атаках MageCart, в котором описали действующие такими методами группировки и их тактики. Эксперты подчеркнули, что в последнее время атаки MageCart стали прикрытием для многих хакерских групп и перечислили семь наиболее активных и заметных из них.

Теперь Сегура и де Грот обнаружили, что среди MageCart-хакеров началась борьба за «место под солнцем». Если использовать терминологию экспертов RiskIQ, которые присвоили группировкам порядковые номера, получится, что Группа 9, появившаяся на сцене недавно, активно мешает своим конкурентам, в частности, деятельности Группы 3, которая атакует сайты и платежные системы в странах Южной Америки.

Say hello to Magecart group 3 being bullied by Magecart group 9. https://t.co/omO9D1Co3h

— Yonathan Klijnsma (@ydklijnsma) November 20, 2018