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VulnHub — ресурс, который предоставляет образы операционных систем с сервисами, в которых «зашиты» уязвимости. Скачав такой образ, любой желающий может получить опыт взлома или системного администрирования.
Также читай наш предыдущий отчет — о взломе виртуальной машины Wakanda: 1.
Сканирование портов
Итак, мы скачали и развернули виртуальную машину. Начнем с классики: сканируем ее при помощи Nmap. Для этого выполним такую команду (если захочешь повторить, IP будет другим):
$ nmap -Pn -A 192.168.56.101
Обнаруживаем, что у тачки торчат порты 21/22, то есть FTP и SSH, а также 80 и 8011 — с веб-сервером.
Можно, конечно, первым делом ринуться на FTP, но делать этого мы не будем, а вместо этого постучимся на веб-сервер и проведем небольшую разведку. На 80-м порте видим сайт некоего Франка, но никакого интересного интерактива на нем нет.
На 8011-м порте видим заманчивое сообщение, но больше ничего полезного на странице не нашлось.
Фаззинг директорий
Пришло время фаззинга директорий! Делается он для того, чтобы обнаружить какие-то стандартные или интересные пути, где могут быть забыты важные файлы или сервисы, которые нам могут помочь в дальнейшей работе.
Первым мы исследовали 80-й порт, где обнаружился путь
/development.
Тут нас встречает basic authentication — пробуем HTTP Verb Tampering, но безуспешно.
INFO
HTTP Verb Tampering — атака, которая использует уязвимость в HTTP-Verb-аутентификации и механизмах контроля доступа. Многие механизмы аутентификации только ограничивают доступ по своим параметрам, не предусматривая несанкционированный доступ к закрытым ресурсам с помощью других методов.
Можно начать брутить, но прежде посмотрим, что нам даст фаззинг на 8011-м порте.
Интересно! Кажется, мы нашли API какого-то приложения. Срочно лезем смотреть!
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