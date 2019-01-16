Ты, разумеется, знаешь истории о том, как хакеры используют для атак устройства, похожие на флешку. Достаточно подобраться к серверу и подключить такой девайс, чтобы заполучить удаленный контроль. Согласись, очень похоже на прототип Rubber Ducky. Однако «злая утка» — это всегда разовая акция: один скетч и заранее известные действия. Сегодня мы приготовим гораздо более универсальную модификацию.

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Чуть больше, чем Rubber Ducky

Наверняка ты уже слышал про Rubber Ducky. Это устройство из разряда BadUSB для HID-атаки. Подобного рода девайсы умеют эмулировать клавиатуру и позволяют отправить любые команды, словно их набрал текущий пользователь.

В этих устройствах есть простой микроконтроллер и память, в которую записывается скетч (код для Arduino и подобных отладочных плат). Он содержит функцию эмуляции нужного устройства и набор выполняемых им действий. Как показывает практика, обычно это клавиатура и последовательность «нажимаемых» на ней клавиш.

В статье «Злой HID» уже было детально описано, как выбрать и подготовить такой девайс, так что на этом останавливаться не буду. Стоит лишь сказать, что опасность этого метода атаки заключается в скрытности и скорости исполнения.

Конечно, у этих девайсов есть и свои недостатки. Во-первых, нужно тщательно разведать полную конфигурацию компьютера-жертвы. Во-вторых, перед реальной атакой нужно проверить, как она будет выполняться на максимально подобной тестовой системе, и внести необходимые правки — в частности, подобрать оптимальные задержки. В реальных условиях, скорее всего, будет проблематично второй раз приблизиться к атакуемому компьютеру, а если хоть один скан-код клавиши будет отправлен не вовремя, то все окажется напрасным. В-третьих, можно использовать только один скетч. Нельзя дописать какую-то функцию на лету или прервать и перезапустить набор действий. Мы изготовим устройство, лишенное этих недостатков.

Готовим Wi-Fi Ducky

Практически это будет тот же самый Rubber Ducky, только с модулем Wi-Fi. Суть в том, что при его подключении к компьютеру скетч не выполняется сразу при подаче питания на плату (хотя такая функция тоже есть). В этот момент создается точка доступа, которая ждет подключения. Соединиться с ней можно как со смартфона, так и с ноутбука и уже оттуда в любой удобный момент совершать необходимые действия.

За основу можно взять Arduino MKR1000 с Wi-Fi-модулем Atmel ATSAMW25 на борту, добавить библиотеку WiFi101 и готовый код отсюда. Однако обойдется это в 35 долларов. Также есть готовый проект Cactus WHID. Он стоит уже 14 долларов и выглядит как флешка, но доработать его будет сложнее.

Я предлагаю собрать более дешевый (меньше десяти долларов) и функциональный девайс под называнием Wi-Fi Ducky. Его автор — Stefan Kremser с ником «Космокурица», а железо для его крутых самоделок продается в отдельном магазине на AliExpress. Там можно купить готовые DIY-модули, скачать код с гитхаба и повторить все шаг за шагом, однако мы пойдем немного другим путем.

Возьмем два устройства:

Нам необходимо будет соединить их, но вначале — прошить.

INFO Все описанные действия выполнялись на операционной системе Windows 7 x64.

Прошивка Arduino Micro Pro

Начнем с платы Arduino. Скачиваем и устанавливаем Arduino IDE. При установке этого программного обеспечения заодно установятся все драйверы для этого устройства, так что дополнительно ничего не надо будет устанавливать. Чтобы подключить ее к компьютеру, необходимо запастить OTG-адаптером или кабелем с надлежащими выходами, так как на плате расположен разъем mini-USB.