Xakep #237. Даркнет 2018
Почему мы решили создать международную версию
Мы уверены, что нынешняя модель «Хакера» будет работать не только в России, но и в других странах мира. Это предположение основано на сравнении показателей русскоязычного ресурса Xakep.ru и англоязычного экспериментального ресурса Hackmag.com.
Что уже сделано
На экспериментальном сайте Hackmag.com было опубликовано 89 переведенных материалов «Хакера» разного уровня актуальности и качества. После публикации команда «Хакера» три года наблюдала за естественным ростом аудитории без каких-либо действий по рекламе и продвижению.
План реализации
Чтобы минимально рисковать и сохранить уважение и лояльность читателей, «Хакер» планирует совершить постепенный, максимально естественный переход от русскоязычного нишевого ресурса к глобальной образовательной платформе.
Приглашаем присоединиться
Мы приглашаем наших подписчиков и российское ИТ-сообщество внести свой вклад в создание глобального «Хакера», оплатив подписку на англоязычную версию со скидкой 75 %. Минимальная предполагаемая стоимость годового доступа на англоязычную версию составит 20 000 рублей.
Предлагаем вам три варианта подписки:
- 1 год 5 000 рублей (со скидкой 75 %)
- 2 года 10 000 рублей (со скидкой 75 %)
- 3 года 15 000 рублей (со скидкой 75 %)
Участвовать в создании глобального «Хакера»
Что получает подписчик
На первом этапе:
- доступ к англоязычной версии (со скидкой 75 %);
- внутренние расчетные баллы на сумму оплаченной подписки на англоязычный ресурс;
- адрес электронной почты на домене xakep.ru (желающим, на время работы подписки);
- понимание того, что он финансово помогает созданию глобальной версии — инструмента образования и общения для ИБ-специалистов;
- возможность напрямую вносить идеи и замечания по развитию платформы (они будут обязательно рассмотрены и в случае принятия — внедрены);
- скидка на рекламное размещение, равное оплаченной сумме подписки*.
*Мы предлагаем особенные условия размещения рекламы для тех, кто оплатил три года и больше. Желающие могут обращаться по электронной почте в индивидуальном порядке.
На втором этапе:
- вклад в развитие проекта, на котором будет публиковаться в разы, а то и в десятки раз больше специализированного контента;
- внутренние баллы на сумму оплаченной подписки на англоязычный ресурс — когда и если они будут созданы и внедрены. По ним можно будет оплачивать услуги внутри системы;
- возможность получать вознаграждение за участие в жизни сообщества (в том числе задавать вопросы и отвечать на них);
- возможность читать материалы, оценивать как их, так и авторов и получать за это вознаграждение;
- возможность публиковать учебные курсы и учиться самому.
Если мы соберем…
500 000 рублей — мы сможем создать и запустить англоязычный сайт, настроить личный кабинет, подключить систему оплаты, оплатить хостинг и веб-файрвол на 3 месяца.
1 600 000 рублей — мы сможем написать 200 англоязычных новостей, 30 адаптированных статей и 6 новых экспертных материалов на английском.
2 000 000 рублей — мы подключим mailchimp, рассылку пользователям, запустим социальные сети.
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