Почему мы решили создать международную версию

Мы уверены, что нынешняя модель «Хакера» будет работать не только в России, но и в других странах мира. Это предположение основано на сравнении показателей русскоязычного ресурса Xakep.ru и англоязычного экспериментального ресурса Hackmag.com.

Подробное описание проекта

Что уже сделано

На экспериментальном сайте Hackmag.com было опубликовано 89 переведенных материалов «Хакера» разного уровня актуальности и качества. После публикации команда «Хакера» три года наблюдала за естественным ростом аудитории без каких-либо действий по рекламе и продвижению.

План реализации

Чтобы минимально рисковать и сохранить уважение и лояльность читателей, «Хакер» планирует совершить постепенный, максимально естественный переход от русскоязычного нишевого ресурса к глобальной образовательной платформе.

Приглашаем присоединиться

Мы приглашаем наших подписчиков и российское ИТ-сообщество внести свой вклад в создание глобального «Хакера», оплатив подписку на англоязычную версию со скидкой 75 %. Минимальная предполагаемая стоимость годового доступа на англоязычную версию составит 20 000 рублей.

Предлагаем вам три варианта подписки:

1 год 5 000 рублей (со скидкой 75 %) 2 года 10 000 рублей (со скидкой 75 %) 3 года 15 000 рублей (со скидкой 75 %)

Участвовать в создании глобального «Хакера»

Что получает подписчик

На первом этапе:

доступ к англоязычной версии (со скидкой 75 %);

внутренние расчетные баллы на сумму оплаченной подписки на англоязычный ресурс;

адрес электронной почты на домене xakep.ru (желающим, на время работы подписки);

понимание того, что он финансово помогает созданию глобальной версии — инструмента образования и общения для ИБ-специалистов;

возможность напрямую вносить идеи и замечания по развитию платформы (они будут обязательно рассмотрены и в случае принятия — внедрены);

скидка на рекламное размещение, равное оплаченной сумме подписки*.

*Мы предлагаем особенные условия размещения рекламы для тех, кто оплатил три года и больше. Желающие могут обращаться по электронной почте в индивидуальном порядке.

На втором этапе:

вклад в развитие проекта, на котором будет публиковаться в разы, а то и в десятки раз больше специализированного контента;

внутренние баллы на сумму оплаченной подписки на англоязычный ресурс — когда и если они будут созданы и внедрены. По ним можно будет оплачивать услуги внутри системы;

возможность получать вознаграждение за участие в жизни сообщества (в том числе задавать вопросы и отвечать на них);

возможность читать материалы, оценивать как их, так и авторов и получать за это вознаграждение;

возможность публиковать учебные курсы и учиться самому.

Если мы соберем…

500 000 рублей — мы сможем создать и запустить англоязычный сайт, настроить личный кабинет, подключить систему оплаты, оплатить хостинг и веб-файрвол на 3 месяца.

1 600 000 рублей — мы сможем написать 200 англоязычных новостей, 30 адаптированных статей и 6 новых экспертных материалов на английском.

2 000 000 рублей — мы подключим mailchimp, рассылку пользователям, запустим социальные сети.

Участвовать в создании глобального «Хакера»