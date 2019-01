Cluster name: HACLUSTER

Stack: corosync

Current DC: ha-node2 (version 1.1.18-11.el7_5.3-2b07d5c5a9) — partition with quorum

Last updated: Wed Oct 17 13:12:00 2018

Last change: Wed Oct 17 13:10:47 2018 by root via cibadmin on ha-node1

2 nodes configured

0 resources configured

Online: [ ha-node1 ha-node2 ]

No resources

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled