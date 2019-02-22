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mraid.storePicture() кешируют картинки во внешнем хранилище. Звучит небезопасно, правда?
Бизнес-логика AdSDK часто непрозрачна для разработчика, который встраивает его в свое мобильное приложение. Программный код AdSDK работает с теми же привилегиями, что и приложение-носитель. Если носителю какие-то специальные разрешения не нужны, но они нужны AdSDK — носителю придется запросить их. Любой уважающий себя AdSDK затребует от тебя доступ к ID смартфона и геолокации, чтобы показывать тебе релевантные объявления.
AdSDK-провайдеры вынуждены мириться с небезопасностью по многим причинам. Несколько самых очевидных:
- между рекламодателем и твоим смартфоном может быть непредсказуемое число промежуточных звеньев;
- объявления для показа выбираются динамически;
- на сегодняшний день не существует инструментов для гарантированной дезинфекции JS-кода.
Поэтому AdSDK-провайдеры рассматривают каждое объявление как потенциально злонамеренное и используют механизм защиты, который запрещает программному коду объявлений читать чужие файлы из внешнего хранилища твоего смартфона. Этот запрет реализуется в два шага.
- AdSDK помещает программный код каждого объявления в изолированный экземпляр встроенного браузера WebView и ограничивает набор разрешений, которыми этот экземпляр может пользоваться.
- Доступ программного кода объявления к внешнему миру, в частности к локальным файлам внешнего хранилища твоего смартфона, регламентируется в соответствии с концепцией SOP — чтобы программный код объявления не мог читать из внешнего хранилища чужие файлы.
Импровизированный оракул
При этом программному коду объявления разрешается пользоваться «импровизированным оракулом»: обращаться к внешнему хранилищу с, казалось бы, безобидным вопросом: «А существует ли у тебя файл X?»
Но даже наличие определенных файлов может рассказать, какие лекарства ты принимаешь, какой у тебя круг общения и что ты за человек.
INFO
Возможность создания такого оракула с технической точки зрения не нарушает SOP, согласно четвертому разделу RFC6454. Дело в том, что этот оракул злоупотребляет тонким, но фундаментальным различием между моделями безопасности, реализованными в обычных веб-приложениях и в мобильных приложениях.
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