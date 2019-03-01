В последнее время браузер Firefox претерпевал достаточно значительные изменения, хорошие и не очень: это и переход на движок Quantum, это и отказ от расширений типа XUL/XPCOM, и переход на WebExtensions, и еще масса других изменений. Что никак не изменилось — это возможность сделать из него прекрасный хакерский браузер, если немного покрутить конфиги. Как и что крутить, мы обсудим в этой статье.

INFO Quantum, новый движок Firefox, предполагает постепенное обновление всех компонентов браузера, чтобы увеличить скорость работы и уменьшить потребляемую память.

Создание «портативных» настроек

Все интересные настройки Firefox делаются на служебной странице по адресу about:config. Зайти сюда и поменять пару параметров — легко и удобно. Но если говорить о тонкой настройке, то тут менять значения по одному становится слегка утомительно.

Как автоматизировать процесс, не прибегая к сторонним утилитам? Очень просто: создавай файл user.js и прописывай все настройки туда. Далее помещаем этот файл в каталог пользовательского профиля Firefox, который в Windows находится по пути C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[random].default . Формат записей в этом файле прост: например, чтобы включить поддержку WebP, необходимо задать параметру image.webp.enabled значение true. В файле настроек это будет выглядеть вот так:

user_pref("image.webp.enabled", true);

Другими словами, в шаблоне user_pref("...", …); идет параметр и его значение. Итак, с файлом настроек разобрались, теперь приступим к препарированию браузера. Все настройки применялись к последней на момент написания статьи версии браузера.

WARNING Учитывай, что безопасность и приватность — это всегда компромисс с удобством. Некоторые настройки могут значительно ограничить функциональность сайтов, но сильно увеличить безопасность и приватность при серфинге. А что важнее — выбирать тебе.

Отключаем все лишнее

WebRTC и Pocket

Mozilla внедрила сервисы WebRTC и Pocket в Firefox и включила их по умолчанию. Многим это не понравилось, и не просто так: в Pocket нашли уязвимости, а WebRTC может допускать утечку IP-адреса при определенных обстоятельствах. Давай отключим и то и другое! Сейчас и далее я привожу готовые строки настроек, которые ты можешь копировать в файл user.js.

// Отключаем Pocket user_pref("extensions.pocket.api", ""); user_pref("extensions.pocket.enabled", false); user_pref("extensions.pocket.site", ""); user_pref("extensions.pocket.oAuthConsumerKey", ""); // Отключаем WebRTC user_pref("media.peerconnection.enabled", false); user_pref("media.peerconnection.ice.default_address_only", true); user_pref("media.peerconnection.ice.no_host", true); user_pref("media.peerconnection.ice.relay_only", true); user_pref("media.peerconnection.ice.tcp", false); user_pref("media.peerconnection.identity.enabled", false); user_pref("media.peerconnection.turn.disable", true); user_pref("media.peerconnection.use_document_iceservers", false); user_pref("media.peerconnection.video.enabled", false); user_pref("media.peerconnection.default_iceservers", "[]");

Геолокация

Отключаем доступ к геолокации.

user_pref("geo.enabled", false); user_pref("geo.provider.ms-windows-location", false); user_pref("geo.wifi.uri", "");

Статистика использования браузера и различные метрики

Перекрываем сбор различных данных.

// Отключаем асинхронные запросы, используемые для аналитики user_pref("beacon.enabled", false); user_pref("browser.send_pings", false); user_pref("browser.send_pings.require_same_host", false); // Отключаем метрики производительности user_pref("dom.enable_performance", false); user_pref("dom.enable_performance_observer", false); user_pref("dom.enable_performance_navigation_timing", false); user_pref("browser.slowStartup.notificationDisabled", false); user_pref("network.predictor.enabled", false); user_pref("network.predictor.enable-hover-on-ssl", false); user_pref("network.prefetch-next", false); user_pref("network.http.speculative-parallel-limit", 0); // Информация об установленных дополнениях user_pref("extensions.getAddons.cache.enabled", false);