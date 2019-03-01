Содержание статьи
- Создание «портативных» настроек
- Отключаем все лишнее
- WebRTC и Pocket
- Геолокация
- Статистика использования браузера и различные метрики
- Отключаем доступ к датчикам
- Останавливаем фингерпринтинг
- Перекрываем информацию о сетевом соединении
- Отключаем использование устройств и передачу медиа
- Отключаем телеметрию и отправку отчетов
- Настраиваем информацию для поиска
- Разбираемся с пуш-уведомлениями
- Убираем утечки DNS
- Отключаем перенаправления
- Пресекаем слив данных на серверы Google
- Отключаем DRM
- 10 полезных плагинов для Firefox
INFO
Quantum, новый движок Firefox, предполагает постепенное обновление всех компонентов браузера, чтобы увеличить скорость работы и уменьшить потребляемую память.
Создание «портативных» настроек
Все интересные настройки Firefox делаются на служебной странице по адресу about:config. Зайти сюда и поменять пару параметров — легко и удобно. Но если говорить о тонкой настройке, то тут менять значения по одному становится слегка утомительно.
Как автоматизировать процесс, не прибегая к сторонним утилитам? Очень просто: создавай файл
user.js и прописывай все настройки туда. Далее помещаем этот файл в каталог пользовательского профиля Firefox, который в Windows находится по пути
C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[random].default. Формат записей в этом файле прост: например, чтобы включить поддержку WebP, необходимо задать параметру image.webp.enabled значение true. В файле настроек это будет выглядеть вот так:
user_pref("image.webp.enabled", true);
Другими словами, в шаблоне
user_pref("...", …); идет параметр и его значение. Итак, с файлом настроек разобрались, теперь приступим к препарированию браузера. Все настройки применялись к последней на момент написания статьи версии браузера.
WARNING
Учитывай, что безопасность и приватность — это всегда компромисс с удобством. Некоторые настройки могут значительно ограничить функциональность сайтов, но сильно увеличить безопасность и приватность при серфинге. А что важнее — выбирать тебе.
Отключаем все лишнее
WebRTC и Pocket
Mozilla внедрила сервисы WebRTC и Pocket в Firefox и включила их по умолчанию. Многим это не понравилось, и не просто так: в Pocket нашли уязвимости, а WebRTC может допускать утечку IP-адреса при определенных обстоятельствах. Давай отключим и то и другое! Сейчас и далее я привожу готовые строки настроек, которые ты можешь копировать в файл user.js.
// Отключаем Pocket
user_pref("extensions.pocket.api", "");
user_pref("extensions.pocket.enabled", false);
user_pref("extensions.pocket.site", "");
user_pref("extensions.pocket.oAuthConsumerKey", "");
// Отключаем WebRTC
user_pref("media.peerconnection.enabled", false);
user_pref("media.peerconnection.ice.default_address_only", true);
user_pref("media.peerconnection.ice.no_host", true);
user_pref("media.peerconnection.ice.relay_only", true);
user_pref("media.peerconnection.ice.tcp", false);
user_pref("media.peerconnection.identity.enabled", false);
user_pref("media.peerconnection.turn.disable", true);
user_pref("media.peerconnection.use_document_iceservers", false);
user_pref("media.peerconnection.video.enabled", false);
user_pref("media.peerconnection.default_iceservers", "[]");
Геолокация
Отключаем доступ к геолокации.
user_pref("geo.enabled", false);
user_pref("geo.provider.ms-windows-location", false);
user_pref("geo.wifi.uri", "");
Статистика использования браузера и различные метрики
Перекрываем сбор различных данных.
// Отключаем асинхронные запросы, используемые для аналитики
user_pref("beacon.enabled", false);
user_pref("browser.send_pings", false);
user_pref("browser.send_pings.require_same_host", false);
// Отключаем метрики производительности
user_pref("dom.enable_performance", false);
user_pref("dom.enable_performance_observer", false);
user_pref("dom.enable_performance_navigation_timing", false);
user_pref("browser.slowStartup.notificationDisabled", false);
user_pref("network.predictor.enabled", false);
user_pref("network.predictor.enable-hover-on-ssl", false);
user_pref("network.prefetch-next", false);
user_pref("network.http.speculative-parallel-limit", 0);
// Информация об установленных дополнениях
user_pref("extensions.getAddons.cache.enabled", false);
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