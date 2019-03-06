Командная строка — потрясающе мощный, но далеко не самый интуитивный интерфейс. То же касается и самих консольных команд. Вот бы существовал способ сразу видеть все нужные параметры, когда ты набираешь название команды… и такой способ существует!

Мы уже не раз писали о программах и сервисах, которые облегчают общение с терминалом. Например, может помочь TLDR pages — это вариант man, который дает только самые необходимые знания в наиболее сжатом виде. Другой вариант — это cheat.sh, занятный сервис, который при запросе из командной строки присылает выдержки из самых разных читшитов (подробности — в нашем материале).

Утилита под названием Marker чем-то напоминает cheat.sh, но в отличие от него не требует соединения с интернетом и не работает как отдельная команда, а встраивается прямо в Bash или ZSH. Набираешь какую-нибудь команду, нажимаешь Ctrl-пробел и видишь список из наиболее частых вариантов использования. Выбираешь нужный, и он вставляется в командную строку.

Сочетание Ctrl-t помогает быстро передвигать курсор к началу ближайшего плейсхолдера — они по умолчанию подставлены вместо, например, названий файлов. То есть, чтобы, к примеру, распаковать архив .tar.gz, ты можешь написать tar , нажать Ctrl-пробел, стрелкой вниз выбрать строчку tar xzf {{source.tar.gz}} , вставить (Enter), а затем нажать Ctrl-t, чтобы стереть пример в фигурных скобках. Вписываешь название своего файла, и готово. Да, это дольше, чем просто набрать xzf, зато не нужно ничего помнить.

Поскольку Marker — это надстройка над TLDR pages, в нем по умолчанию есть все распространенные команды и даже специфичные для FreeBSD и macOS (кстати, о маковских командах мы подробно писали). А вот сменить занятое на маке сочетание клавиш Ctrl-пробел на что-другое не так легко, и, похоже, это потребует погружения в исходники.

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