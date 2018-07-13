Чего только не придумает человек, чтобы не запоминать параметры к tar, wget, dd и другим замечательным, но не вполне очевидным командам! Например, мы как-то писали про TLDR pages — замену man, где объяснение каждой команды укладывается всего в несколько строк. Однако cheat.sh превосходит его на две головы.

Cheat.sh — это онлайновый сервис, к которому можно обращаться из командной строки и искать по внушительной коллекции из чит-шитов, собранных силами сообщества. Сюда входит около тысячи команд Unix/Linux и 55 языков программирования. А если этого окажется недостаточно, то в дело пойдет наш любимый Stack Overflow.

Но самое классное — что устанавливать на компьютер ничего не потребуется. Достаточно просто сделать запрос при помощи curl. Например, curl cheat.sh/tar выдаст наиболее частые варианты использования tar с комментариями. Чтобы печатать еще на две буквы меньше, предлагается использовать короткий URL cht.sh.

Если ты не знаешь, что точно ищешь, добавь в начале запроса тильду, и cheat.sh поищет по описаниям команд. А если тебя интересует справка по языкам программирования, то укажи язык через слеш, и тему, которая тебя интересует. Например, curl cht.sh/python/lambda .

В том случае, если подходящий читшит не будет найден, то сервис попытается сгенерировать его на лету из доступной информации (в основном со Stack Overflow). Так что можешь смело писать что-то вроде curl cht.sh/python/random+string , чтобы узнать, как генерировать случайные строки в Python. Если результат тебя не порадует, можно в конце добавить /2 , /3 и так далее, чтобы получить следующие. Правда, сейчас cheat.sh в таких случаях иногда вместо того, чтобы выдать ответ, жалуется на высокую нагрузку и просит подождать.

Еще существуют специальные команды. Например :list покажет, какие разделы справки доступны, а для языков программирования можно написать :learn и в ответ получить ценную выжимку в стиле «изучи новый язык за 15 минут».

Если cheat.sh придется тебе по вкусу, то ты можешь скачать и использовать интерактивную оболочку, плагин для vim или emacs или даже запустить клиент cheat.sh в «стелс-режиме», когда он отслеживает буфер обмена «Иксов» и тихонько выдает подсказки в терминале.

Ну а если предпочитаешь все же работать с графическим интерфейсом, то, возможно, тебе приглянется браузер документации DevDocs, о котором мы писали в прошлом году.