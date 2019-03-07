Содержание статьи
- iPhone SE: «новый, в коробке»
- Еще два iPhone SE
- iPhone 7 (Red, 128 Гбайт) — «гарантия от одного года!»
- iPhone 7 (серебристый)
- Статистика
- Отзывы покупателей
- Что такое refurbished by Apple
- Без Touch ID
- Как проверить: серийный номер
- Как проверить: IMEI
- Идентификатор модели
- «Год гарантии»
- Что внутри и откуда оно берется?
- Выводы
В последние годы в России появилось множество сайтов, которые пытаются убедить нас в том, что они онлайновые магазины. Один из каналов продаж таких сайтов — площадка Авито. Как правило, по низкой цене предлагаются устройства, описанные как «новые, в коробке, проверка при доставке». Если тебя удивляет низкая цена (обычно в полтора-два раза ниже, чем в фирменном магазине Apple), по телефону тебе смущенно признаются, что телефон — «серый» и гарантия будет «от магазина». Что же ты получишь, если решишься заказать такое устройство? Мы решили поделиться опытом. Для более полной картины в особо интересных случаях мы приводим все данные устройств — от точного номера модели до IMEI и серийного номера. Заодно расскажем, что со всем этим делать, чтобы проверить подлинность устройства.
iPhone SE: «новый, в коробке»
Для начала рассмотрим модель iPhone SE, которая в нашей компании пользуется заслуженной популярностью за относительно свежий процессор, поддержку актуальных версий iOS и компактные размеры (не то чтобы нас интересовало, как он лежит в руке, — просто хранить их тоже где-то надо). Этих устройств мы заказали четыре штуки у разных продавцов. Все они предлагались в качестве новых «серых» телефонов.
Ни один из четырех телефонов не прошел проверку на подлинность. Рассмотрим случайно взятый аппарат (у остальных ситуация была схожей, отличались мелкие детали).
- Устройство: iPhone SE (Space Gray, 16GB)
- Идентификатор модели (на коробке и в телефоне): MLY52LL/Y (A1662)
- Серийный номер: F17S3EFRH2XQ
- IMEI: 355435077179769
- Официальная цена Apple: уже не продается
- Цена у операторов/дилеров (из старых запасов): 19–20 тысяч рублей
- Цена официально восстановленного устройства: 14–15 тысяч рублей
- Цена «нового в коробке»: 11 тысяч рублей
Устройство пришло в похожей на настоящую коробке, затянутой в качественный термопластик. Если одновременно не держать в руках оригинальный аппарат, то внешний вид упаковки вопросов не вызывает; при сравнении один в один разница видна невооруженным глазом.
Проверка идентификатора модели показала, что устройство предназначено для рынка США и было выпущено для оператора Verizon (с поддержкой CDMA и модемом Qualcomm). Тем не менее устройство комплектовалось вилкой со стандартным европейским штекером.
У «нового в коробке» iPhone SE был ненулевой уровень износа аккумулятора: оставшийся ресурс отображался iOS как 98%.
Проверка по IMEI и серийному номеру показала, что цвет устройства — Gold. Если бы когнитивный диссонанс не возник у нас раньше, то он точно появился бы теперь: в руках мы держали аппарат в корпусе цвета Space Gray.
Дополнительная проверка показала дату производства: 02.08.2016. Кроме того, сайт любезно указал приблизительную дату покупки: 14.08.2016.
К сожалению, все, что нам удалось увидеть на сайте checkcoverage.apple.com, — это то, что телефон был честно куплен и активирован больше года назад и что все гарантийные обязательства производителя уже истекли.
В телефоне была установлена свежая версия iOS 12.1.2, вышедшая 17 декабря 2018 года. Как эта версия iOS могла оказаться на устройстве, выпущенном в 2016 году и «лежавшем на складе», — продавец умалчивает.
То, что серийный номер на коробке на одну букву отличался от серийного номера, выданного системой, нас уже совсем не удивило.
Что же нам досталось в этом случае и как телефон «дошел до жизни такой»?
Мы получили аппарат, кустарным образом восстановленный в китайском подвале. «Серый импорт» как раз и означает, что российский продавец купил в Китае партию восстановленных телефонов. Как он попал в Китай? Скорее всего, телефон был сдан первоначальным владельцем в trade-in или продан с рук за мизерную цену. Устройство вывезли в Китай для восстановления (в любой другой стране стоимость рабочей силы будет выше стоимости устройства). Из оригинального телефона извлекли материнскую плату; вероятно, выдрали с корнем и датчик Touch ID. Оригинальность аккумулятора под вопросом, а вот корпус с экраном продавец точно выбросил и заменил непопулярный золотой цвет на ходовой серый. Поскольку продажа планировалась в России, в коробку положили поддельную вилку-зарядку и поддельный же кабель Lightning (в некоторых случаях телефоны отказываются работать с такими «коробочными» шнурками после установки обновления). Коробку напечатали в ближайшей типографии и затянули в пленку на недорогом станке.
Еще два iPhone SE
Ниже — детали еще двух аппаратов iPhone SE. Попробуем определить, что с ними не так.
Устройство 1
- Модель: iPhone SE 64GB MLM62VC/C (A1723)
- Цвет: Space Gray
- Serial: C39R5324H2XH
- IMEI: 355441070436735
- iOS 11.2.2 (15C202)
- Состояние аккумулятора: 99%
Проверка модели показывает, что устройство предназначено для канадского рынка.
Цвет и объем накопителя соответствуют заявленным. Проверка гарантийных обязательств через checkcoverage.apple.com показала, что телефон был приобретен и активирован более года назад; гарантийные обязательства производителя истекли.
Проверяем IMEI и выясняем, что телефон произведен более трех лет назад. При этом iOS 11.2.2 (15C202) появилась лишь 8 января 2018 года; именно в этот день телефон был в последний раз обновлен оригинальным владельцем. К нам он попал именно с этой версией iOS. Состояние аккумулятора в 99% после трех лет использования позволяет предположить, что аккумулятор был заменен. Вердикт: восстановленный в подвале аппарат, выпущенный более трех лет назад.
Устройство 2
- Модель: iPhone SE 16GB FLLN2RU/A (A1723)
- Цвет: Space Gray
- Serial: FRGWR1NPH2XJ
- IMEI: 353066096545029
- Текущая версия iOS 12.1.1 (16B92) (обновление установлено в нашей лаборатории)
Впервые нам попалось действительно честно восстановленное устройство, предназначенное именно для российского рынка!
Номер модели, начинающийся с F, указывает, что телефон был восстановлен в авторизованном сервисе Apple, а две буквы RU дополняют, что устройство предназначено именно для российского рынка. Проверка гарантийных обязательств Apple по серийному номеру показывает, что мы были первыми, кто активировал устройство в октябре 2018 года, и у нас есть остаток гарантии, действительный до 6 октября 2019-го. Именно так и должны выглядеть «честные» восстановленные телефоны. К сожалению, у нас не сохранилось информации о том, какая версия iOS была в устройстве «из коробки»; iOS 12.1.1 мы установили самостоятельно несколько недель назад, так как именно эта версия — одна из последних, для которой был доступен обнаруженный Google Project Zero эксплоит.
Успех? Почти: этот телефон был — единственный! — куплен в официальной рознице «Мегафон» в качестве нового, без пометки «восстановленный».
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