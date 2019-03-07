Для исследований, демонстрации и разработки нам в «Элкомсофт» приходится ежемесячно приобретать по нескольку устройств с iOS. Как правило, мы стараемся брать iPhone с умеренно свежим процессором (если не требуется самая свежая или экзотическая версия чипсета). Разумеется, нам тоже хочется сэкономить: если покупка хотя бы одного iPhone может сказаться на семейном бюджете, то ежемесячная закупка даже мелких партий устройств — уже заметная строчка в бюджете компании.

В последние годы в России появилось множество сайтов, которые пытаются убедить нас в том, что они онлайновые магазины. Один из каналов продаж таких сайтов — площадка Авито. Как правило, по низкой цене предлагаются устройства, описанные как «новые, в коробке, проверка при доставке». Если тебя удивляет низкая цена (обычно в полтора-два раза ниже, чем в фирменном магазине Apple), по телефону тебе смущенно признаются, что телефон — «серый» и гарантия будет «от магазина». Что же ты получишь, если решишься заказать такое устройство? Мы решили поделиться опытом. Для более полной картины в особо интересных случаях мы приводим все данные устройств — от точного номера модели до IMEI и серийного номера. Заодно расскажем, что со всем этим делать, чтобы проверить подлинность устройства.

iPhone SE: «новый, в коробке»

Для начала рассмотрим модель iPhone SE, которая в нашей компании пользуется заслуженной популярностью за относительно свежий процессор, поддержку актуальных версий iOS и компактные размеры (не то чтобы нас интересовало, как он лежит в руке, — просто хранить их тоже где-то надо). Этих устройств мы заказали четыре штуки у разных продавцов. Все они предлагались в качестве новых «серых» телефонов.

Ни один из четырех телефонов не прошел проверку на подлинность. Рассмотрим случайно взятый аппарат (у остальных ситуация была схожей, отличались мелкие детали).

Устройство: iPhone SE (Space Gray, 16GB)

Идентификатор модели (на коробке и в телефоне): MLY52LL/Y (A1662)

Серийный номер: F17S3EFRH2XQ

IMEI: 355435077179769

Официальная цена Apple: уже не продается

Цена у операторов/дилеров (из старых запасов): 19–20 тысяч рублей

Цена официально восстановленного устройства: 14–15 тысяч рублей

Цена «нового в коробке»: 11 тысяч рублей

Устройство пришло в похожей на настоящую коробке, затянутой в качественный термопластик. Если одновременно не держать в руках оригинальный аппарат, то внешний вид упаковки вопросов не вызывает; при сравнении один в один разница видна невооруженным глазом.

Проверка идентификатора модели показала, что устройство предназначено для рынка США и было выпущено для оператора Verizon (с поддержкой CDMA и модемом Qualcomm). Тем не менее устройство комплектовалось вилкой со стандартным европейским штекером.

У «нового в коробке» iPhone SE был ненулевой уровень износа аккумулятора: оставшийся ресурс отображался iOS как 98%.

Проверка по IMEI и серийному номеру показала, что цвет устройства — Gold. Если бы когнитивный диссонанс не возник у нас раньше, то он точно появился бы теперь: в руках мы держали аппарат в корпусе цвета Space Gray.

Дополнительная проверка показала дату производства: 02.08.2016. Кроме того, сайт любезно указал приблизительную дату покупки: 14.08.2016.

К сожалению, все, что нам удалось увидеть на сайте checkcoverage.apple.com, — это то, что телефон был честно куплен и активирован больше года назад и что все гарантийные обязательства производителя уже истекли.

В телефоне была установлена свежая версия iOS 12.1.2, вышедшая 17 декабря 2018 года. Как эта версия iOS могла оказаться на устройстве, выпущенном в 2016 году и «лежавшем на складе», — продавец умалчивает.

То, что серийный номер на коробке на одну букву отличался от серийного номера, выданного системой, нас уже совсем не удивило.

Что же нам досталось в этом случае и как телефон «дошел до жизни такой»?

Мы получили аппарат, кустарным образом восстановленный в китайском подвале. «Серый импорт» как раз и означает, что российский продавец купил в Китае партию восстановленных телефонов. Как он попал в Китай? Скорее всего, телефон был сдан первоначальным владельцем в trade-in или продан с рук за мизерную цену. Устройство вывезли в Китай для восстановления (в любой другой стране стоимость рабочей силы будет выше стоимости устройства). Из оригинального телефона извлекли материнскую плату; вероятно, выдрали с корнем и датчик Touch ID. Оригинальность аккумулятора под вопросом, а вот корпус с экраном продавец точно выбросил и заменил непопулярный золотой цвет на ходовой серый. Поскольку продажа планировалась в России, в коробку положили поддельную вилку-зарядку и поддельный же кабель Lightning (в некоторых случаях телефоны отказываются работать с такими «коробочными» шнурками после установки обновления). Коробку напечатали в ближайшей типографии и затянули в пленку на недорогом станке.

Еще два iPhone SE

Ниже — детали еще двух аппаратов iPhone SE. Попробуем определить, что с ними не так.

Устройство 1

Модель: iPhone SE 64GB MLM62VC/C (A1723)

Цвет: Space Gray

Serial: C39R5324H2XH

IMEI: 355441070436735

iOS 11.2.2 (15C202)

Состояние аккумулятора: 99%

Проверка модели показывает, что устройство предназначено для канадского рынка.

Цвет и объем накопителя соответствуют заявленным. Проверка гарантийных обязательств через checkcoverage.apple.com показала, что телефон был приобретен и активирован более года назад; гарантийные обязательства производителя истекли.

Проверяем IMEI и выясняем, что телефон произведен более трех лет назад. При этом iOS 11.2.2 (15C202) появилась лишь 8 января 2018 года; именно в этот день телефон был в последний раз обновлен оригинальным владельцем. К нам он попал именно с этой версией iOS. Состояние аккумулятора в 99% после трех лет использования позволяет предположить, что аккумулятор был заменен. Вердикт: восстановленный в подвале аппарат, выпущенный более трех лет назад.

Устройство 2

Модель: iPhone SE 16GB FLLN2RU/A (A1723)

Цвет: Space Gray

Serial: FRGWR1NPH2XJ

IMEI: 353066096545029

Текущая версия iOS 12.1.1 (16B92) (обновление установлено в нашей лаборатории)

Впервые нам попалось действительно честно восстановленное устройство, предназначенное именно для российского рынка!

Номер модели, начинающийся с F, указывает, что телефон был восстановлен в авторизованном сервисе Apple, а две буквы RU дополняют, что устройство предназначено именно для российского рынка. Проверка гарантийных обязательств Apple по серийному номеру показывает, что мы были первыми, кто активировал устройство в октябре 2018 года, и у нас есть остаток гарантии, действительный до 6 октября 2019-го. Именно так и должны выглядеть «честные» восстановленные телефоны. К сожалению, у нас не сохранилось информации о том, какая версия iOS была в устройстве «из коробки»; iOS 12.1.1 мы установили самостоятельно несколько недель назад, так как именно эта версия — одна из последних, для которой был доступен обнаруженный Google Project Zero эксплоит.

Успех? Почти: этот телефон был — единственный! — куплен в официальной рознице «Мегафон» в качестве нового, без пометки «восстановленный».