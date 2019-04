Компьютерные игры открывают перед нами новые миры. И мир читов — один из них. Сегодня мы вместе пройдем путь от теории к практике и напишем собственный чит. Если ты хочешь научиться взламывать исполняемые файлы, то это может стать неплохим упражнением.

Виды читов и применяемые тактики

Существуют разные виды читов. Можно разделить их на несколько групп.

External — внешние читы, которые работают в отдельном процессе. Если же мы скроем наш external-чит, загрузив его в память другого процесса, он превратится в hidden external .

Internal — внутренние читы, которые встраиваются в процесс самой игры при помощи инжектора. После загрузки в память игры в отдельном потоке вызывается точка входа чита.

Pixelscan — вид читов, который использует картинку с экрана и паттерны расположения пикселей, чтобы получить необходимую информацию от игры.

Network proxy — читы, которые используют сетевые прокси, те, в свою очередь, перехватывают трафик клиента и сервера, получая или изменяя необходимую информацию.

Есть три основные тактики модификации поведения игры.

Изменение памяти игры. API операционной системы используется для поиска и изменения участков памяти, содержащих нужную нам информацию (например, жизни, патроны). Симуляция действий игрока: приложение повторяет действия игрока, нажимая мышкой в заранее указанных местах. Перехват трафика игры. Между игрой и сервером встает чит. Он перехватывает данные, собирая или изменяя информацию, чтобы обмануть клиент или сервер.

Большинство современных игр написаны для Windows, поэтому и примеры мы будем делать для нее же.

Пишем игру на C

Про читы лучше всего рассказывать на практике. Мы напишем свою небольшую игру, на которой сможем потренироваться. Я буду писать игру на C#, но постараюсь максимально приблизить структуру данных к игре на C++. По моему опыту читерить в играх на C# очень просто.

Принцип игры прост: нажимаешь Enter и проигрываешь. Не особо честные правила, да? Попробуем их изменить.

Приступим к реверс-инжинирингу

У нас есть файл игры. Но вместо исходного кода мы будем изучать память и поведение приложения.

При каждом нажатии Enter жизни игрока уменьшаются на 15. Начальное количество жизней — 100.

Изучать память мы будем при помощи Cheat Engine. Это приложение для поиска переменных внутри памяти приложения, а еще хороший дебаггер. Перезапустим игру и подключим к ней Cheat Engine.

Первым делом мы получаем список всех значений 85 в памяти.

Нажмем Enter, и показатель жизней будет равен 70 . Отсеем все значения.

Вот и нужное значение! Изменим его и нажмем Enter для проверки результата.

Проблема в том, что после перезапуска игры значение будет уже по другому адресу. Каждый раз отсеивать его нет никакого смысла. Необходимо прибегнуть к сканированию AOB (Array Of Bytes — массив байтов).

При каждом новом открытии приложения из-за рандомизации адресного пространства (ASLR) структура, описывающая игрока, будет находиться на новом месте. Чтобы найти ее, необходимо сначала обнаружить сигнатуру. Сигнатура — это набор не меняющихся в структуре байтов, по которым можно искать в памяти приложения.

После нескольких нажатий на Enter количество жизней изменилось на 55 . Снова найдем нужное значение в памяти и откроем регион, в котором оно находится.

Выделенный байт и есть начало нашего int32 -числа. 37 00 00 00 — число 55 в десятичной форме.

Я скопирую небольшой регион памяти и вставлю в блокнот для дальнейшего изучения. Теперь перезапустим приложение и снова найдем значение в памяти. Снова скопируем такой же регион памяти и вставим в блокнот. Начнем сравнение. Цель — найти байты рядом с этой сигнатурой, которые не будут меняться.

Проверим байты перед структурой.

Как видишь, выделенные байты не изменились, значит, можно попробовать использовать их как сигнатуру. Чем меньше сигнатура, тем быстрее пройдет сканирование. Сигнатура 01 00 00 00 явно будет слишком часто встречаться в памяти. Лучше взять 03 00 00 01 00 00 00 . Для начала найдем ее в памяти.

Сигнатура найдена, но она повторяется. Необходима более уникальная последовательность. Попробуем ED 03 00 00 01 00 00 00 .

В подтверждение уникальности получим такой результат:

Нам необходимо найти отступ от сигнатуры, чтобы получить ее стартовый адрес, а не адрес жизней. Пока сохраним найденную сигнатуру и отложим на некоторое время. Не беспокойся, мы к ней еще вернемся.

Жизненный цикл external

Используя функцию OpenProcess , внешние читы получают дескриптор для нужного процесса и вносят необходимые изменения в код (патчинг) или считывают и изменяют переменные внутри памяти игры. Для модификации памяти используются функции ReadProcessMemory и WriteProcessMemory .

Так как динамическое размещение данных в памяти мешает записать нужные адреса и постоянно к ним обращаться, можно использовать технику поиска AOB. Жизненный цикл external-чита выглядит так:

Найти ID процесса. Получить дескриптор к этому процессу с нужными правами. Найти адреса в памяти. Пропатчить что-то, если нужно. Отрисовать GUI, если он имеется. Считывать или изменять память по мере надобности.