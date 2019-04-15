Кто-то верит в домовых и полтергейст, кто-то — в снежного человека, кто-то — в то, что разработчик малвари и прочего нелегального софта может гарантировать собственную анонимность, просто накрыв бинарник упаковщиком или обфусцировав код. Отдельные индивидуумы убеждены, будто их деятельностью никогда не заинтересуются компетентные органы, если созданные ими программы не наносят прямого материального ущерба, не распространяются на территории России или пострадавшие не напишут в полицию толстую пачку заявлений. Трудно сказать, на чем именно основывается подобная самоуверенность, но лично мне наиболее вероятной причиной видится то, что таких вирмейкеров в недавнем прошлом слишком часто лупили по голове школьным портфелем.

Факты же упрямо демонстрируют нам совершенно иную картину. Деанон авторов малвари стал уже настолько привычным делом, что подобные инциденты в последнее время никого не удивляют. Ну, спалили еще одного кодера, эка невидаль. Кое-кто и вовсе бравирует собственной неуязвимостью и безнаказанностью: дескать, вот он я, пусть попробуют поймать, да только кому я нужен? Нужен, мил человек, и еще как.

Да кому ты нужен?

Начнем с того, что обе присутствующие на российском рынке отечественные антивирусные компании очень тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, чего совершенно не скрывают. Хотя бы по той простой причине, что они вынуждены регулярно получать у суровых организаций с названиями из трех букв лицензии и сертификаты на разработку средств защиты конфиденциальной информации, на работу с криптографией, на защиту персональных данных и далее со всеми остановками. А это означает, что упомянутые компании регулярно проходят проверки со стороны этих организаций и плотно общаются с их представителями.

Кроме того, все они имеют лицензии на проведение технических экспертиз и исследований с использованием методов форензики, причем регулярно используют эти лицензии по назначению — в том числе в интересах государства. Наконец, ходят упорные слухи, что многие работающие на рынке информационной безопасности фирмы в обязательном порядке отправляют куда надо регулярные отчеты о текущей вирусной и киберкриминальной обстановке. Если в такой отчет, помимо сухой статистики, можно включить конкретные сведения о разоблаченном вирмейкере, упустят ли аналитики такую возможность? Ответ, в общем-то, очевиден.

Но есть и хорошая новость, юзернейм. Если однажды утром ты проснулся знаменитым, потому что твое имя внезапно попало в новостные ленты антивирусных компаний, это означает одно из двух. Либо ты уже сидишь в тесном зарешеченном помещении в ожидании суда, либо представители закона не проявили к твоей персоне заслуженного внимания.

Существует такое понятие, как тайна следствия, разглашать которую нельзя ни под каким соусом. Если в отношении некоего абстрактного кодера Васи органы правопорядка проводят какие-либо мероприятия, об этом вряд ли расскажут в интернетах до тех пор, пока кодеру Васе не будет предъявлено обвинение или он не предстанет перед судом. Только вот радоваться, обнаружив себя, любимого, в новостях, тоже глупо: это однозначно свидетельствует о том, что ты уже на карандаше, а о твоем творчестве оперативно сообщили куда следует. И в какой-то не очень прекрасный момент равнодушие со стороны людей в погонах может внезапно смениться пристальным интересом. Обстоятельства, знаешь ли, иногда складываются совершенно причудливым образом.

Это он, это он, ваш тотальный деанон!

Абсолютно во всех известных широкой общественности случаях деанона причину случившегося следует искать в зеркале. Вирмейкеры порой палятся на таких мелочах, которые со стороны выглядят сущей нелепицей. Ну казалось бы, зачем хранить на серваке, где поднята админка ботнета, личные файлы? Зачем сбрасывать стату по работе другого ботнета эсэмэсками на номер мобильного телефона с левой симкой, если этот номер ранее неоднократно светился в объявлениях по продаже компьютерных потрошков с указанием города и даже, ты не поверишь, ближайшей станции метро? Кто надоумил юного гения организовать C&C трояна на публичном хостинге, где крутится сайт папиной фирмы, при этом жестко вбив URL прямо в код?

Складывается впечатление, что подобные глупости совершают исключительно кодеры, которых природа наделила одной-единственной извилиной, да и та анатомически расположена где-то в районе непосредственного контакта организма со стулом. Однако наступить на грабли может буквально каждый. Особенно если он не выработал полезной привычки внимательно смотреть себе под ноги.